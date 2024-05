«Las mujeres ya no estamos para callarnos»: Exdirectora de CSD Colo Colo denuncia maltrato por parte del presidente Matías Camacho

La exdirectora del Club Social y Deportivo Colo Colo, Mariana Muñoz, denunció malos tratos hacia su persona por parte del actual presidente de la institución, Matías Camacho.

Según reportó Al Aire Libre, el hecho ocurrió durante la asamblea anual de socias y socios que tuvo lugar este sábado al interior del Estadio Monumental. Allí Muñoz declaró que «me sorprende que la directiva del Club Social y Deportivo Colo Colo hable de buenos tratos acá en la Asamblea porque yo fui víctima y testigo del maltrato del presidente Matías Camacho en los estacionamientos del estadio Monumental, así que voy a pedir que el ejemplo parta por casa».

«También fui testigo de cómo no se toman en cuenta las comisiones que existen dentro del Club y espero que en un futuro y camino al Centenario eso cambie. Me preocupa la mala gestión de socias y socios y que para sumar más todo sea en base a puros concursos (…) Las mujeres ya no estamos para callarnos», agregó.

En respuesta, Camacho declinó pedir disculpas y pidió utilizar «los mecanismos institucionales que existen para canalizar este tipo de situaciones, como el Tribunal de Ética y Disciplina del club».

Sin embargo, la polémica no terminó allí. Acto seguido, Muñoz acusó a Camacho de mostrar «poco compromiso» con las actividades del club, por lo cual cuestionó que ostentara el liderazgo en la comisión del centenario.

«Me preocupa que Matías Camacho esté como líder de la comisión del Centenario, siendo que falta cuando tiene compromisos en otras reuniones con distintas instituciones, y esas son faltas graves», señaló la socia del CSD Colo Colo.

Eso también fue respondido por Camacho, quien aseguró que «muchas veces las personas del directorio tienen compromisos que les impiden asistir a las actividades».