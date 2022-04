Lavrov sobre Bucha: es una provocación para frustrar las negociaciones en curso

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este martes 5 de abril que los asesinatos de civiles en Bucha fueron una provocación destinada a poner fin a las negociaciones entre Kiev y Moscú y refutó la responsabilidad de las tropas rusas en los hechos.

«¿Cuál es la causa de esa provocación obvia y embustera cuya veracidad no se puede confirmar? Estamos dispuestos a pensar que la causa es el deseo de encontrar un pretexto para frustrar las negociaciones en curso», dijo el canciller en una rueda de prensa televisada.

Resaltó que los cadáveres de civiles fueron descubiertos días después de que «apareciera luz» en las negociaciones y la parte ucraniana presentara, el 29 de marzo, sus propuestas escritas para un posible tratado entre Ucrania y Rusia.

«Por primera vez, la parte ucraniana plasmó en papel su disposición de declarar su Estado como neutral, no perteneciente a ningún bloque, no nuclear y […] afirmó estar preparada a renunciar al posicionamiento de armas de Estados extranjeros en su territorio y la realización de maniobras con la participación de militares extranjeros», indicó Lavrov.

💬 Serguéi Lavrov: Un ataque de falsificaciones se lanzó en la ciudad de Bucha tras la salida de los militares rusos de allí. Los representantes ucranianos y sus patrocinadores occidentales intentan usarlo contra Rusia.



❗️ Es una amenaza directa a la seguridad internacional. pic.twitter.com/5cykz3SvvG April 4, 2022

«Justo en el momento en que, según los acuerdos de Estambul, la parte rusa, como gesto de buena voluntad, decidió desescalar la situación, en primer lugar, en las provincias de Kiev y Chernígov, […] tres días después de que nuestros militares salieran de la ciudad de Bucha, allí fue organizada la provocación de la que estamos hablando», aseveró el canciller.

«La parte rusa está dispuesta a trabajar honesta y sistemáticamente en la mesa de negociaciones. Pero si la delegación ucraniana continúa declarando que son necesarios pasos adicionales por parte de la Federación Rusa, si continúa rechazando incluso discutir las tareas de la desnazificación y desmilitarización, el restablecimiento de los derechos de la lengua rusa, […] no creo que eso ayude al progreso de las negociaciones», advirtió el canciller ruso.

Previamente hoy, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, señaló que no discutirá la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. «Olvidamos la frase sobre la desmilitarización de Ucrania, incluso cuando me ofrecieron dejar Kiev. Les dijimos que se olvidaran de la desmilitarización y la desnazificación, ni siquiera hablaremos de eso. Nosotros mismos podemos exigirles la desnazificación de ellos, pero no aceptaremos esta historia», afirmó el mandatario.

Fuente: RT.