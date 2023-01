Lewis Hamilton confiesa que fue víctima de abuso racial en la escuela

Lewis Hamilton dijo que le arrojaron plátanos y que repetidamente lo llamaban por la palabra N en la escuela. El siete veces campeón mundial de Fórmula Uno, que nació y se educó en Stevenage, detalló el abuso racial en el podcast On Purpose, publicado el lunes.

El piloto de 38 años, que se está preparando para su temporada número 17 en la F1, dijo: “Para mí, la escuela fue la parte más traumática y difícil de mi vida. Ya estaba siendo intimidado a la edad de seis años. En esa escuela en particular, yo era uno de los tres niños de color y los niños más grandes, más fuertes y acosadores me tiraban la mayor parte del tiempo.

“Y los golpes constantes, las cosas que te arrojan, como plátanos, o las personas que usarían la palabra N tan relajadamente. La gente te llama mestizo y no sabe dónde encajas. Eso para mí fue difícil”.

“En mi escuela [secundaria] había seis o siete niños negros de 1.200 niños y tres de nosotros estábamos fuera de la oficina del director todo el tiempo. El director simplemente lo tuvo mal con nosotros, y particularmente conmigo”.

“Sentí que el sistema estaba en mi contra y nadaba contra la corriente. Hubo muchas cosas que suprimí. Sentí que no podía ir a casa y decirles a mis padres que estos niños seguían llamándome la palabra N, o que hoy me intimidaron o golpearon en la escuela, no quería que mi papá pensara que no era fuerte”.

Hamilton sigue siendo el único piloto negro de F1. Estableció Mission 44, cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas de grupos subrepresentados, e Ignite, una empresa conjunta con su equipo Mercedes para mejorar la diversidad y la inclusión en el automovilismo.

El piloto británico está entrando en el último año de su contrato de 40 millones de libras esterlinas por temporada con Mercedes, pero se prevé que permanecerá en la parrilla más allá de su 40 cumpleaños al firmar un nuevo contrato de varios años.

Mirando hacia el futuro después de la F1, Hamilton agregó en el podcast, que se grabó en noviembre: “Va a ser muy, muy difícil cuando deje de competir. Lo he estado haciendo durante 30 años. Cuando te detengas, ¿qué va a coincidir con eso?”

“Nada va a igualar estar en un estadio, estar en una carrera, estar en la cima del deporte y estar al frente de la parrilla o atravesar la parrilla y esa emoción que siento con eso. Cuando me detenga, habrá un gran agujero, así que estoy tratando de concentrarme y encontrar cosas que puedan reemplazar eso y que sean igual de gratificantes”.

Hamilton presentará su nuevo Mercedes en el lanzamiento del equipo en Silverstone el 15 de febrero antes de la primera ronda de la nueva temporada en Bahrein el 5 de marzo.

Fuente: The Guardian