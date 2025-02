Leyenda de Chile y Latinoamérica: Podcast sobre Jorge González, “Necesito poder respirar”, sigue arrasando en reproducciones

La vida de Jorge González en un podcast que sigue arrasando en reproducciones

El podcast «Necesito poder respirar: La vida de Jorge González» se ha convertido en un fenómeno sonoro que rescata la vida y obra de uno de los íconos más importantes de la música chilena. Producido por Podium Podcast y destacado como uno de los mejores del 2024, según Babelia de El País (España), esta serie de seis capítulos sumerge al oyente en las victorias, derrotas y momentos icónicos de Jorge González, líder de Los Prisioneros, la banda más influyente del rock y pop chileno.

El podcast, elegido entre los diez mejores en español de 2024 según Babelia y el número 1 de los más escuchados en Chile en diciembre 2024 y enero 2025, no solo narra la carrera musical de González, sino que también explora su lucha por mantenerse fiel a su esencia en un mundo que intentó convertirlo en un producto comercial. Según medios, la serie combina testimonios de quienes lo conocieron de cerca, ofreciendo una mirada íntima y original sobre el artista.

Uno de los momentos más destacados del podcast es el análisis de su primer disco solista, lanzado en 1993 bajo el sello EMI Internacional. Como relata Revista Universitaria UC, en artículo escrito por Daniela Farías, este fue un punto de quiebre en su vida, donde González se enfrentó a las presiones de la industria y a las críticas por alejarse de su discurso anticomercial. Gustavo Santaolalla, productor de su álbum Corazones, afirma en el podcast que González rompió paradigmas al ser un artista alternativo en una época dominada por el pop convencional.

La serie también aborda los conflictos internos de Los Prisioneros, como la salida de Claudio Narea y la tensa reunión de la banda en los años 2000. Según Revista Universitaria UC, el podcast logra capturar la esencia de un artista que, pese a los escándalos y las polémicas, siempre buscó expresarse con autenticidad.

Uno de los mayores aciertos del podcast, según sus creadores, es el uso de testimonios inéditos, como las entrevistas realizadas por el periodista Emiliano Aguayo en 2004, que revelan a un González reflexivo y vulnerable. Además, la participación de su padre, «Coke rey», y de sus compañeros de colegio aporta una dimensión humana que enriquece la narrativa.

El capítulo final, titulado «Todo tiene un final», muestra a un González que, tras años de lucha, encuentra paz en su vida familiar y en proyectos personales. Este cierre emocional reafirma su legado como una leyenda viviente del rock chileno, tal como lo describe Infobae.

El éxito de «Necesito poder respirar» no solo radica en su contenido, sino también en su formato. El podcast ha revitalizado el interés por este medio, demostrando su capacidad para contar historias profundas y entretenidas. La serie es un ejemplo de cómo el podcasting puede convertirse en una plataforma poderosa para explorar la vida de figuras icónicas.

En definitiva, este podcast no solo celebra la vida de Jorge González, sino que también reivindica el formato como una herramienta única para preservar y difundir el legado cultural. Como bien dice Revista Universitaria UC, los tributos no son solo para los muertos, y este documental sonoro es una prueba de ello.

A continuación, compartimos la serie:

Los capítulos del Podcast

Capítulo 6: Todo tiene un final

Jorge González siente que ya no puede respirar y decide irse de Chile. Quiere establecerse en México, pero su banda no lo acompaña y pronto entiende que la música ya no es su único refugio. Entregado a una vida familiar, viaja por el mundo con distintos proyectos, mientras su ausencia lo transforma en una leyenda en su país. Y alcanza a grabar una última obra maestra, antes de enfrentar su mayor batalla. Esta vez, no se va a tratar de sus discos ni de la fama ni de Los Prisioneros, sino de su propia vida. Jorge mirará atrás e intentará encontrar una paz que le ha sido esquiva.

Capítulo 5: Salir del laberinto

En los 2000, Jorge González intenta reconstruirse. Luego de internarse en Cuba, regresa a Chile decidido a ser él otra vez, y toma una decisión inesperada: reunir a Los Prisioneros originales, después de once años de la renuncia de Claudio Narea. Un plan de ensayos y encuentros secretos para lograr lo que nadie ha hecho: llenar el Estadio Nacional dos noches consecutivas. Aunque regresar nunca es algo sencillo, y pronto las tensiones y los resentimientos del pasado volverán a surgir, esta vez ante los ojos de todo un país.

Capítulo 4: El futuro se fue

Luego del intento de la EMI por convertirlo en una superestrella, Jorge González se aferra a su arte para liberarse. Siente que lo quieren volver un producto y, ante eso, decide hacer un disco invendible. Lo que sigue es escaparse de Chile y varios años de experimentación musical: una apuesta por la cumbia electrónica que rompe moldes pero desconcierta a su público; y luego un proyecto caótico, en el que retoma su pasado y enfrenta su fragilidad. Una etapa intensa y desgarradora, en la que Jorge pasará noches oscuras buscando un nuevo futuro.

Capítulo 3: El corazón en la mano

Jorge González enfrenta uno de los momentos más intensos y desgarradores de su vida. Mientras Los Prisioneros alcanzan nuevas alturas en Latinoamérica, la presión de la fama, la persecución política y las fracturas internas comienzan a derrumbarlos. En medio de rivalidades y conflictos personales Jorge transforma su dolor en música, entregando canciones que lo exponen como nunca antes. El latido más profundo: Corazones.

Capítulo 2: Algo grande está naciendo

¿De qué hablaba Jorge González cuando decidió que nunca más iba a ser famoso? Para entender esa decisión, que marcaría un antes y un después en su vida, tenemos que conocer su camino. Los años del liceo, la temprana irrupción de su genio musical y de su carácter rebelde. Su encuentro con Carlos Fonseca, el manager que vio en él a la voz de una generación, y el nacimiento de la banda más grande en la historia del rock y el pop chileno.

Capítulo 1: Antes de que todo explote

Un año definitivo en la vida de Jorge González. Mientras trabaja en su primer disco solista junto al renombrado productor Gustavo Santaolalla, Jorge se ve atrapado por las expectativas comerciales de la industria. Empujado por su deseo de ser fiel a su propia esencia, toma una decisión que va a marcar un antes y un después en su vida.

TRAILER – Necesito poder respirar: La vida de Jorge González

Un podcast biográfico que explora en seis capítulos las victorias, derrotas, escándalos y momentos icónicos de un artista que luchó por nunca traicionar su esencia, y que dejó un legado cultural indispensable para entender Chile. Cada miércoles un nuevo episodio.

