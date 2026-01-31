Libro chilote gana importante premio a nivel nacional

“Kawelche” el primer libro álbum del reconocido ilustrador Kenacano, es el mejor libro de ficción editado en Chile durante el 2025.

La Cámara Chilena del Libro, entregó el Premio a la Edición 2025 a editorial Cámara Mágica por la publicación del libro “Kawelche”. La obra fue desarrollada por un equipo de edición conformado en su totalidad por profesionales chilotes.

El reconocimiento permite visibilizar el trabajo que se realiza en regiones y posiciona a Chiloé en el ecosistema del libro a nivel nacional. El premio es entregado anualmente desde hace veinte años con el objetivo de destacar las mejores ediciones creadas en Chile.

Eduardo Castillo, presidente de la Cámara Chilena del Libro, expresó: “Kawelche de Chiloé recoge la mitología de la mano de un autor oriundo, así que es un premio que entregamos con mucha alegría destacando también a editorial Cámara Mágica que ha puesto en valor este libro y lo ha publicado.”

La ceremonia de premiación se celebró el 29 de enero en la Biblioteca Patrimonial del Museo Histórico Nacional en Santiago, instancia en la que estuvieron presentes el autor, Ramón Contreras (Kenacano), la editora Jannette González y el diagramador Felipe Barrientos, ambos oriundos de la comuna de Ancud.

En la oportunidad Cecilia Anríquez, directora de Fundación Cámara Mágica, recalcó: “Desde el primer momento que recibimos el manuscrito, identificamos en Kawelche su mérito en relación a la pertinencia local, pilar fundamental de nuestra línea editorial, que cree en el valor de todas las culturas por igual”. A la vez, destacó el carácter social del proyecto: “Somos una editorial con impacto social. Reinvertimos nuestras utilidades para donar nuestros libros a niños y niñas de escuelas rurales del Archipiélago de Chiloé. Esto quiere decir, que prontamente los estudiantes recibirán este libro como regalo con el objetivo de fomentar la lectura”.

Kawelche, narra la historia de criaturas mágicas que surgen desde las profundidades del mar. También conocidos como seres transformados, navegan entre las olas y a veces se acercan a la orilla vigilantes y ansiosos de recordar esa vida anterior que desarrollaron en la tierra.

Este es el cuarto título que la editorial publica con temáticas de Chiloé, aportando así al desarrollo de proyectos de artistas locales y a la profesionalización de la industria editorial en el territorio.