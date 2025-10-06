Life Invisible: Documental sobre salares del norte de Chile obtuvo el “Oscar” sobre naturaleza

El documental "Life Invisible", sobre los salares nortinos y producido con el equipo de la científica Cristina Dorador de la U. de Antofagasta, ganó el equivalente a un Óscar en el festival Jackson Wild. La cinta, apoyada por la Fundación Nobel, evidencia la riqueza biológica y la amenaza de la minería del litio, según Radio UA. Mira tráiler del documental aquí.

Life Invisible: Documental sobre salares del norte de Chile obtuvo el “Oscar” sobre naturaleza
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Documental sobre salares nortinos con científica Cristina Dorador, gana el «Óscar» de la naturaleza

 El documental «Life Invisible», que retrata la riqueza y las amenazas de los salares altoandinos del norte de Chile, obtuvo el primer lugar en la categoría “Ciencia y Naturaleza” en el prestigioso festival Jackson Wild en Estados Unidos, reconocimiento equiparado a un premio Óscar de la naturaleza, según informó la Radio UA. La producción es un trabajo de la Fundación Nobel y la productora británica Grain Media, que contó con el apoyo fundamental del equipo de profesionales e investigadores liderados por la destacada científica antofagastina, Cristina Dorador.

La propia doctora Dorador, actualmente profesora visitante en Escocia, confirmó este hito a través de Radio FM Universidad Antofagasta. “La Fundación Nobel de Suecia nos contactó al conocer el trabajo que desarrollamos en los salares desde hace 17 años. El documental fue dirigido por Betina Perut e Iván Osnovikoff, dos importantes directores chilenos”, explicó la académica a la emisora universitaria. El film, grabado en los alrededores de San Pedro de Atacama en enero de 2024, muestra el trabajo científico sobre la dinámica de los acuíferos, la vida macrobiota y microbiota, y la búsqueda de compuestos bioactivos para tratamientos contra el cáncer o nuevos antibióticos.

En declaraciones exclusivas a Radio UA, la científica profundizó en el mensaje central de la cinta: “Se presenta claramente la paradoja existente entre nuestro trabajo científico, la presión por explotar los salares debido al litio y la visión de los pueblos originarios que viven en su entorno”. «Life Invisible» ya había sido exhibido con excelente recepción en festivales de Canadá, Estados Unidos y el Festival de Cine de Santiago, y actualmente se encuentra en exhibición en el museo de la Fundación Nobel en Estocolmo, junto a herramientas de campo utilizadas por los investigadores.

Respecto a la difusión futura del proyecto, la Dra. Dorador señaló a Radio FM Universidad Antofagasta: “Ya se puede ver el tráiler en YouTube y próximamente llegará a las plataformas de streaming. Es muy positivo el impacto de este corto documental, pues pone de realce nuestro trabajo a nivel mundial, y por sobre todo, resalta la urgente necesidad de proteger nuestros salares acosados por la industria minera”, concluyó la investigadora.

Mira el tráiler aquí

Relacionados

Seguel Alfredo

Estrenan en Santiago el documental "La Fiebre del Litio" 

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Santiago: Coalición Chao Carbón invita al estreno del documental “Transición Injusta”

Hace 6 días
Seguel Alfredo

“El asilo contra la extinción”: El llamado de la científica Cristina Dorador por el Salar de Maricunga y su ecosistema único

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

“Minería del agua”: Terram presenta informe sobre los impactos de la extracción de litio en el Salar de Atacama

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

“Tonta we…”: El acoso y odio de “Patito Verde” y otros trolls de Kast contra mujeres en política

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Todos los salares son del pueblo: Ni un gramo de litio para el capital

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

De la sociedad civil a la ONU: organizaciones denuncian retroceso en derechos y avance del extractivismo en Chile

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Estrategia Nacional del Litio: OLCA denuncia que alianza público-privada no transparenta sus intereses de explotación

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

En Valdivia se vivió la puesta en escena “Aguas Libres”: arte, memoria y defensa territorial del vital elemento

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano