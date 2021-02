Lluvias y sequías provocan que Jamaica se esté quedando sin marihuana

Jamaica es un país que los extranjeros asocian con la marihuana, el reggae y los rastafarians. En esa pequeña nación insular, de unos 3 millones de habitantes, se autorizó desde 2015 la venta de marihuana con fines médicos y de pequeñas cantidades para consumo recreativo.

Las personas pilladas con dos onzas (56 gramos) de cannabis o menos deben pagar una pequeña multa. No son detenidas ni les queda un antecedente policial. También se permite a toda persona cultivar no más de cinco plantas y los rastafarians pueden fumar ganja con fines sacramentales, consignó The Associated Press.

En los últimos días se anunció una fuerte escasez de la hierba. ¿El motivo? Las fuertes lluvias seguidas de una prolongada sequía, un aumento en el consumo local y una caída en la cantidad de granjeros que la cultivan se combinan para generar escasez en el famoso mercado jamaiquino de la droga, mayormente ilegal.

Los expertos dicen que es el peor momento de ese mercado del que tienen memoria. “Es una vergüenza cultural”, afirmó Triston Thompson, ejecutivo de Tacaya, consultora del naciente sector regulado del cannabis.

El consumo de hierba con fines recreativos es permitido en Jamaica. Foto: Pixabay.

Las intensas lluvias de la temporada de huracanes del año pasado fueron seguidas por una feroz sequía, causando decenas de miles de dólares en pérdidas, según agricultores que cultivan la marihuana al margen del sistema legal.

“Acabaron con todo”, dijo Daneyle Bozra, quien cultiva marihuana en el sudoeste de Jamaica, en un antiguo pueblo llamado Accompong fundado por esclavos fugitivos del siglo 18.

La situación se agravó por el COVID-19. Toques de queda a partir de las seis de la tarde impidieron a los campesinos atender sus cultivos de noche, como es la costumbre, según Kernrick Wallace, de 29 años, quien tiene casi una hectárea de tierra en Accompong, en la que cultiva marihuana con la ayuda de 20 personas.

Destacó que no hay carreteras y que los agricultores deben ir a sus tierras caminando. Luego tienen que buscar agua en pozos y manantiales.

Wallace calcula que perdió más de $18,000 en los últimos meses y pudo cultivar solo 135 kilos (300 libras), comparado con las 315 a 360 (700 a 800) que acostumbra.

Activistas dicen que la pandemia, combinada con el levantamiento de muchas restricciones a la marihuana, hizo que aumentase el consumo local y esto contribuyó a la escasez, por más que la pandemia haya frenado la llegada de turistas extranjeros atraídos por la ganja.

“El año pasado fue el peor. Nunca perdimos tanto”, señaló Thompson. “A veces causa gracia el hecho de que escasee el cannabis en Jamaica”.

