«Lo escuchaba llorar»: Técnico argentino recuerda reacción de Messi tras derrota ante Chile en final de la Copa América 2016

En 2016, la selección chilena de fútbol volvió a conquistar la Copa América al vencer 4 a 2 por penales a Argentina.

Tras haber fallado su disparo, Lionel Messi sufrió un duro golpe que terminó por precipitar la renuncia del diez a Argentina con solo 28 años. Aunque finalmente volvería a jugar por su país.

Antonio Mohamed, exjugador y técnico argentino, se topó a la “Pulga” cuando después de aquel partido éste se dirigía al autobús en el Metlife Stadium, Nueva jersey, Estados Unidos, y recordó su triste reacción por haber perdido la final ante la Roja.

El encuentro se produjo luego de que el ’10’ había derramado lágrimas y declarado a la prensa que se retiraba de la Albiceleste.

“Quiero aclarar que no sabía que hacía cinco segundos había renunciado a la Selección, no estaba al tanto (…) Yo bajé porque estaba comentando el partido para un canal de México y venía Messi caminando. Estuvimos 25 segundos abrazados”, comenzó declarando el ‘Turco’ en diálogo Olé.

“Yo lo escuchaba llorar y Messi me decía: ‘No es para mí, no es para mí’. No me acuerdo qué le decía, lo que le respondí realmente”, rememoró el ex entrenador.

“Messi se desahogó conmigo. Ahí hablamos y le dije: ‘Todos te queremos’. Ese fue nuestro encuentro”, señaló Antonio Mohamed.

Messi volvería a probar el sabor del fracaso con la Albiceleste en Rusia 2018 y la Copa América de 2019. Sin embargo, la situación dio un giro radical, primero con la Copa América 2021 y posteriormente con el Mundial de Qatar 2022.

