Lof Kukimo: Reivindicación cultural y espiritual mapuche

Lof Kukimo – reivindicación cultural y espiritual en defensa del ko, del lawen, de la mapu y de los espacios ceremoniales

Mari Mari Pu Machi Mari Mari Pu Lonko mari Mari Pu Günnun, mari Mari monku ta eimun ka pu Lof en resistencia, a nuestro pueblo nación mapuche en general y a la sociedad consciente kiñe chalin fachi antü.

Como Lof Kukimo en reivindicación desde el 27 de Diciembre 2021 a través de este comunicado queremos dar a conocer nuestros avance de limpieza del territorio y efectuando distintos mandatos espirituales realizando el día de hoy domingo 6 de febrero choyke purrun para darle newen a nuestra ñuke mapu.

Conjunto a las muchuyas que estamos resistiendo en el predio queremos darle también las gracias a la che que ha venido a brindar su koipun de distintas formas y reiterar el llamado a pu lamuen Ka pu Günnun a acercarse ya sea hacer nutram o algún koipun a esta reivindicación que estamos llevando como Lof junto a nuestra autoridad ancestral Machi Camila Ñeipil.

Dejar en claro que ésta es una reivindicación que se está llevando por la vía cultural y espiritual, como mapuche en defensa del ko, del lawen, de nuestra ñuke mapu y de nuestros espacios ceremoniales y para llevar un küme mongen como pu muchuya mapuche. No olvidar monku che que estas son tierras mapuches, que nuestra ñuke mapu cada vez esta más en peligro por la famosa economía del winka, los ríos se secan, la tierra cada vez se seca más, las siembras ya no son como antes, el. Estilo de vida ya no es la misma, cada vez aparecen más enfermedades winka y esto se debe a la contaminación ambiental y la mala vida que llevamos en general

Monku pu che tenemos que alzar nuestra voz y lucha en defensa de nuestro fillke mongen, por nuestra espiritualidad, nuestros espacios sagrados y pu ngen mapu , nuestra ñuke está en peligro, que es de un mapuche sin Tierra, sin agua , sin lawen, sin ejercer nuestros kusow espirituales.

Pu lamuen, esto es un llamado a hacer conciencia de los diferentes daños que causan las hidroeléctricas, forestales, mineras, diferentes monocultivos que hay en la zona y toda empresa capitalista implantada en el Wallmapu

Como Lof Kukimo seguimos con pie firme en nuestra reivindicación y en la defensa de nuestro territorio

Amulepe taiñ weichan monku che

Marichiweu!

Nota al pie:

muchuyas= en mapudungun se dice reñma (familias). En esa mapu a la familia se le dice muchulla

koipun= kelluwun (Ayuda mutua, ayudarnos mutuamente)

Kusow es Che Sungun, en Mapudungun es kusaw = trabajo, quehacer

Monku che= Kompuche (toda la gente)

