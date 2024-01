Longueira no expondrá ante comisión de la Cámara y dice que de Pesca fue tramitada con la «mayor transparencia»

El exministro de Economía, Pablo Longueira anunció este viernes que no asistirá a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer en el marco de la tramitación de la nueva Ley de Pesca que ingresó el Gobierno a fines del año pasado.

La instancia parlamentaria había aceptado la solicitud que envío el exsenador de la UDI para participar en el debate sobre el nuevo texto legal que busca la nulidad de la corrupta Ley de Pesca, mejor conocida como «Ley Longueira», tramitada durante la primera administración de Sebastián Piñera (2010-2014) y que benefició a siete grupos económicos.

La exposición de Longueira generó en el seno de la Comisión de Pesca s un duro conflicto, ya que, en el marco de la definición de las y los invitados, la instancia dejó pendiente para la próxima semana definir si recibiría o no al exministro y exparlamentario el próximo jueves 25 de enero.

La diputada Daniella Cicardini, en su calidad de presidenta de la instancia, propuso retirar el acuerdo para recibirlo. No obstante, una decisión de esta naturaleza se revoca por la unanimidad de los presentes.

“He solicitado que el señor Pablo Longueira NO asista a la comisión de pesca. No es en el congreso donde Longueira debe dar explicaciones, sino en tribunales”, publicó en su cuenta X.

En entrevista con Radio Agricultura, el extitular del primer gobierno de expresidente Sebastián Piñera, descartó su participación en la comisión y anunció que insistirá en la Cámara Alta.

“Como no quieren que vaya, y quedó claro en la discusión que tuvieron, voy a ir al Senado (…), si no me quieren escuchar para qué voy a ir (a la Cámara)”, expresó.

“Quería ir voluntariamente, pero como no quiere la mayoría, para qué voy a ir si no me quieren escuchar”, agregó el exministro de Piñera.

El exparlamentario señaló que enviará un correo electrónico pidiendo ser invitado a la Cámara Alta, “porque no tengo nada que ocultar, no tengo que darle explicaciones a nadie, menos a los personajes que he visto por televisión diciendo puras barbaridades”.

Longueira dice que tramitación de Ley de Pesca fue transparente

En sus declaraciones, Longueira defendió la controvertida y corrompida Ley de Pesca, que impulsó él mismo como ministro del expresidente Sebastián Piñera, diciendo que es la normativa que se ha tramitado con la mayor transparencia en Chile.

Aseguró al medio citado que “es la ley que se ha tramitado con mayor transparencia en Chile. Todo se televisó, no hay un trámite de la Ley de Pesca que no haya sido por televisión, no existe. No hubo ninguna reunión… Imagínate, a mí me hubieran pillado como pillaron a Grau en comidas secretas. Ni una comida secreta. Todas las reuniones fueron en el Ministerio de Agricultura con la prensa. Todas las reuniones abiertas y públicas”.

El exministro de Economía, recalcó que “siempre” manifestó que iba a exponer sobre esta ley cuando sea modificada o eliminada. “Llevo 12 años esperando, ha sido la ley que más ha durado y le ha dado más estabilidad al sector pesquero en Chile (…). No hay ni un pescador artesanal de Chile que no tenga más recursos que los que tenía antes de la ley”, agregó.

Sigue leyendo: