Lonko Segundo Suárez: “En nuestro territorio, en nuestra nación Mapuche, no somos libres”

Comuneros de Alto Biobío acusan uso de armas y gas lacrimógeno por parte de Carabineros durante una protesta a las afueras de Central Rucalhue.

Un grupo de la comunidad mapuche de Alto Biobío, que se manifestaba pacíficamente en el acceso a Central hidroeléctrica Rucalhue, denunció haber sido reprimido de forma inmediata por Carabineros el pasado jueves 26 de junio. Los hechos, ocurridos cerca de las siete de la mañana, incluyeron a agentes apuntando con armas a los manifestantes y el lanzamiento de gas lacrimógeno, según el testimonio de los afectados.

Los comuneros cuestionaron duramente la acción policial y la protección a la empresa privada. El Lonko Segundo Suárez es representante activo de la lucha mapuche, y señala que «Carabineros, de alguna forma, siempre llega con la presencia de imponer». En medio de la tensión, surgieron las interrogantes por el derecho a la libre manifestación.

Además, el grupo mapuche interpeló al Estado chileno sobre el respeto al derecho a la vida y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Dicho convenio, ratificado y vigente en Chile, establece derechos específicos para los pueblos indígenas, incluyendo la consulta previa y el respeto a sus formas de vida, lo que no se cumplió. Para el Lonko Suárez “en nuestro territorio, en nuestra nación Mapuche, no somos libres”, asegura, añadiendo que “esto no va a parar hasta conseguir nuestra liberación”.

A pesar de la agresión inicial, Suárez destacó la capacidad de respuesta de su comunidad: «nuestros weichafes estaban preparados para resistir», dijo determinado. El enfrentamiento derivó en resistencia, logrando que no hubiera detenciones, aunque denunció una «cobardía» policial al lanzar gases por la espalda mientras se retiraban.

El líder mapuche también advirtió sobre una creciente preocupación, ya que «se están militarizando más las zonas», afirmó, señalando que la presencia de nuevo armamento contradice el discurso oficial de «paz y entendimiento» propuesto por el actual Gobierno del presidente Boric. Para el Lonko, no podría haber diálogo ni paz mientras sus líderes estén presos o no se reconociera la usurpación del territorio mapuche.

La comunidad, aunque analizando los próximos pasos, se mantuvo firme en su posición de resistencia, y el Lonko reafirma que «nuestra posición es seguir adelante». Finalmente, destacando la concientización de los jóvenes y la unificación del Wallmapu para defender sus derechos y territorios, hizo una invitación a los jóvenes para “valorar quiénes somos, nuestro origen, nuestras luchas y sobre todo defender nuestra madre Tierra”, concluye.