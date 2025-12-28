¿Los chilenos los prefieren migrantes europeos occidentales? Destacan el origen de los presidentes en los últimos 70 años

Origen migrante europeo de los presidentes de Chile:

“¿Si tu apellido no es González ni Tapia?”… El historiador y experto en genealogía Cristián Cofré León, del portal Familias y Apellidos (Apellidos.cl), ha publicado un análisis que revela curiosidades en el origen de los mandatarios chilenos, destacando un marcado contraste entre los siglos XIX y XX.

Según su investigación, todos los presidentes del siglo XIX y hasta 1920 fueron descendientes directos por línea paterna (varonía) de españoles. En los últimos 70 años, la composición ha cambiado. De los 11 gobernantes en este período, solo tres descienden de españoles por su primer apellido: Salvador Allende, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

El experto detalla que, en cambio, predominan otros orígenes europeos. De origen británico se cuentan Carlos Ibáñez del Campo –descendiente de Juan Ibáñez, nombre castellanizado– y Patricio Aylwin Azócar, bisnieto del inglés Richard Aylwin. De ascendencia francesa están Augusto Pinochet Ugarte, séptima generación en Chile del bretón Guillermo Pinochet, y Michelle Bachelet Jeria, bisnieta del enólogo francés Louis Joseph Bachelet.

A ellos se suman Jorge Alessandri Rodríguez, bisnieto del italiano Pietro Alessandri; Arturo Alessandri Palma (sic); y Eduardo Frei Montalva y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, descendientes del austriaco Eduard Frei. Desde Croacia llegó el abuelo del actual presidente, Gabriel Boric Font. El presidente electo, José Antonio Kast Rist, es hijo de alemanes.

Cofré León destaca dos particularidades: Kast comparte con Eduardo Frei Montalva el ser la primera generación nacida en Chile de sus respectivos ancestros europeos, y ambos son los únicos cuyos ancestros migrantes llegaron en el siglo XX.

Finalmente, el genealogista plantea una reflexión: “¿Será que para ser presidente hay que tener apellidos no tan tradicionales? Quizá porque los chilenos miramos de mejor manera a lo foráneo. ¿Son más favorecidos que un González o Tapia? Porque si vemos las últimas dos elecciones presidenciales hay tendencia”, señala.

¿A qué se debe esta tendencia?.

