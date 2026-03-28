“Los chilenos votaron pensando que la seguridad sería prioridad”: Fuertes críticas por recorte del Gobierno de 72 mil millones en Seguridad

Recorte del Gobierno de $72 mil millones en Seguridad: Expertos acusan opacidad y riesgo de desconfianza mientras policías absorben el 94% del ajuste

El debate sobre las prioridades del Ejecutivo en materia de seguridad se intensificó tras confirmarse un ajuste presupuestario que supera los $72 mil millones para el Ministerio de Seguridad.

Según publicó Diario UChile.cl, esta medida, enmarcada en un recorte general del 3% aplicado a todas las carteras, impacta de manera desproporcionada a las policías, las cuales concentran el 94% de la disminución total de los recursos.

Desde el mundo académico, las observaciones apuntan a la falta de claridad técnica en la ejecución del recorte. Hugo Frühling, director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, advirtió sobre las consecuencias en la percepción pública. “Si no se explica por cuáles son los criterios por los cuales se realizan estos recortes, naturalmente la opinión pública va a pensar que hay una contradicción entre lo que se prometió en la campaña y lo que se está haciendo en la práctica”, afirmó en entrevista con el medio.

Frühling profundizó en la necesidad de discernir si las reducciones afectan áreas neurálgicas, señalando que “habría que ver si estos recortes realmente tienen que ver con materias que son urgentes o no, si hay algún sesgo ideológico en la selección del tipo de programas que no se van a financiar”. El académico insistió en que las decisiones deben responder a un plan específico, especialmente cuando Carabineros absorberá más de $51 mil millones del recorte, concentrado en el ítem de vehículos.

En cuanto al impacto en la confianza ciudadana, el director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana fue enfático en distinguir entre temor al delito y desconfianza institucional. “No sé si la percepción de inseguridad, pero sí la percepción de cierto grado de desconfianza u opacidad respecto de las decisiones que se toman”, sostuvo Frühling, agregando que “da la impresión de que no hay una explicación adecuada e inteligente que demuestre por qué estos recortes no tienen ninguna incidencia en la seguridad de las personas”.

Las críticas también llegaron desde el Congreso, donde el senador Juan Luis Castro (PS) , integrante de la Comisión de Seguridad, calificó la situación como incomprensible. En declaraciones recogidas por Diario UChile.cl, el parlamentario sentenció: “Parece incomprensible que, siendo la primera prioridad política de Chile, no tengamos la suerte de tener los organismos preparados, las policías, el Ministerio Público, sino más bien retardando y disminuyendo sus presupuestos”. Castro insistió en que “en materia de seguridad vivimos una emergencia” y llamó a tomar decisiones oportunas que estén a la altura de las expectativas ciudadanas.

La crítica desde el análisis político

Mientras el debate político se centra en las consecuencias operativas del ajuste, el análisis desde la comunicación política pone el foco en la génesis de la medida.

En el último capítulo del podcast Sin Llorar de The Clinic, los analistas Axel Callís y Juan Diego Montalva cuestionaron la lógica homogénea del recorte. Callís lanzó una dura interrogante sobre la planificación gubernamental: “¿A quién se le ocurrió que todos los 3 % son iguales? ¿Quién fue la mente mágica que dijo que un 3 % de seguridad, en términos de partidas, es igual a un 3 % de cultura?… el 3 % de seguridad lo que hace es paralizar vehículos, de seguridad, de carabineros… ”, Señalándose asimismo que “los chilenos votaron (en Kast) pensando que la seguridad sería prioridad”.

Para revisar los detalles de este análisis y las contradicciones entre el discurso de campaña y las primeras decisiones del Gobierno, compartimos la selección del podcast disponible de The Clinic: