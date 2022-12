Los lamentos de José Morales tras su fallida nominación a fiscal nacional: «Hubo una campaña dirigida a desperfilar mi nombramiento»

El abogado José Morales, ex candidato a presidir la Fiscalía Nacional, se refirió a la dura derrota que vivió el pasado miércoles, cuando el Senado no ratificó su nombre y se abrió un escenario inédito en la carrera por el Ministerio Público.

En entrevista con La Tercera, «el sepulturero» acusó que el rechazo a su figura se debió a una «guerra sucia y descarada» y a una campaña dirigida a desperfilar su nombramiento. El abogado también deslizó la posibilidad de que se hayan utilizados recursos públicos para boicotearlo, una grave acusación para la cual aseguró no tener ninguna prueba.

«Espero que en esa guerra sucia y descarada no se hayan ocupado ni recursos públicos, ni información reservada, ni funcionarios públicos que hayan ocupado sus tiempos de trabajo para participar en esas campañas. No tengo antecedentes de eso por ahora, y si los llego a tener, voy a hacer las denuncias que corresponden», señaló Morales.

«Voy a realizar las averiguaciones por los canales que corresponden de acuerdo al derecho, no por los canales que no corresponden. Solicitudes de transparencia, solicitud de información, revisar los medios de comunicación, etc. Así, si encuentro que hay esos antecedentes, vamos a hacer las denuncias contra las personas correspondientes», agregó.

El abogado profundizó su tesis de la «guerra sucia» asegurando que se le imputó participación en causas en las cuales no estaba involucrado, y apuntó como responsables de enlodar su imagen a quienes «no quieren que haya cambios en el Ministerio Público».

«Hubo una campaña que estaba dirigida a generar esta situación y a desperfilar mi nombramiento (…) La guerra sucia dice relación con la resistencia a los cambios. Y lo grave es que la resistencia a los cambios significa mantener el statu quo actual, que es lo que nos ha llevado a que el Ministerio Público tenga una evaluación muy mala de la ciudadanía», señaló el abogado.

«Sería extremadamente grave que existan funcionarios dentro del Ministerio Público que hayan utilizado su posición en la institución para obtener información que no es pública y en perjuicio de otro candidato y para incidir en esa campaña. Eso daría cuenta de atentados contra la probidad y eventualmente delitos que serían extremadamente graves que se produjeran en una institución que precisamente se dedica a eso», añadió.

Hacia el final de la entrevista, Morales asegura que el perjudicado por la votación del Senado no es solamente él, sino que la Fiscalía Nacional como institución:

«Yo creo que lo que ha sucedido es que se ha perjudicado al Ministerio Público y se han perjudicado las posibilidades de cambiar al Ministerio Público (…) Me parece que no se han medido las consecuencias que ha tenido esta guerra sucia para el país», advierte el abogado.