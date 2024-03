Los mejores memes que dejó el triunfo de la «U» sobre Colo-Colo

Uno de los encuentros más importantes en el Campeonato Nacional es el denominado clásico que enfrenta a los clubes más grandes del país: Universidad de Chile y Colo-Colo. El condimento especial de este partido está en que la «U» no le ganaba a Colo-Colo en su estadio hace casi 23 años.

En aquel entonces gobernaba Ricardo Lagos, estaban las micros amarillas, aún existían las Torres Gemelas, etc., Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.

Ayer fue el día soñado por los azules quienes con gol de Israel Poblete, dieron el batacazo que les permitió llevarse los tres puntos desde Macul.

