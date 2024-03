Los nexos que relacionan al diputado Leonidas Romero (ex RN) con el caso Puerto Coronel

El denominado caso Puerto Coronel, es uno de los últimos hechos de corrupción donde se trenzan la política y los empresarios.

La lista de involucrados es amplia y cubre todo el espectro político. Desde el Partido Socialista hasta Renovación Nacional, ninguno se queda atrás.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía extiende la indagatoria en tres direcciones: emisión de facturas ideológicamente falsas, responsabilidad gerencial y sobornos.

Según detalló el sitio Sabes, la Fiscalía tiene bajo la lupa al al diputado y exalcalde de Coronel, Leonidas Romero Sáez.

“Aquí no hay ningún ilícito, a mí no me ha pagado nadie”

Delsava es una de las empresas investigada por ser una de las cuales se sacaba el dinero para pagar coimas, presuntamente. El dueño de dicha empresa es Hernán Romero Sáez, hermano del diputado Romero.

Bajo ese contexto, hay registros directos desde la cuenta de Hernán con destino a la del diputado, con montos que oscilan entre 1 y 5 millones de pesos.

Leonidas Romero explicó que cobró un seguro de vida de $35 millones cuando se quemó su radio, por lo que, tras reconstruir la antena y otras cosas, le pasó a su hermano la diferencia “porque no quería que estuvieran en mi cuenta bancaria”, finalmente agregó que “aquí no hay ningún ilícito, a mí no me ha pagado nadie”, expresó.

El exgerente general de Puerto Coronel, Javier Andwanter, quien es investigado por la Fiscalía y Leonidas Romero son amigos hace más de 20 años, así lo reconoció el diputado. Tan íntimos son, que Andwanter lo representó, por petición de Romero, en la venta de un terreno cuyo valor alcanzó los $300 millones.

Tanta es la casualidad, consignó Sabes, que la compra del terreno la hizo Inversiones Cecimar Spa, sociedad compuesta por la esposa de Andwanter y la esposa de Hernán Romero, cuñada del diputado exmilitante de RN y la UDI.

“Aquí no hay nada ilegal, por favor no vean debajo del alquitrán», sentenció Romero.

Por otro lado, el informe policial elaborado por la PDI, señala que Andwanter solicitó ayuda al diputado Romero para agilizar unas gestiones municipales en Pucón en favor de la cervecería Von Wandter Brewery.

Para ello, quedó demostrado por el celular del Andwanter que Romero se contactó con un concejal de Pucón y puso en contacto al hijo de Javier Andwanter con el representante de dicha comuna.

“En el cargo que tengo si puedo hacer gestiones para solucionar la vida de los vecinos, yo encantado, porque para eso me presenté a este cargo”, expresó

Paralelo a todo lo anteriormente descrito, existe la posibilidad que se solicite su desafuero para que pueda declarar en la causa.

Bajo este contexto, Romero señaló que “si piden el desafuero y lo dan, encantado, no tengo nada que ocultar. Yo lo he dicho públicamente. Yo sé que en dos años más, cuando no tenga fuero parlamentario porque no me presento a un tercer periodo, hasta por feo me van a querer meter preso, y lo entiendo», finalizó.