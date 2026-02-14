Los secretos de la estafa $LIBRA: el contrato de Milei, los U$100 millones de Davis y la ruta del dinero que la Justicia no investiga

La confesión de Davis: el criptoempresario que asesoraba a Milei tiene US$100 millones y espera órdenes del Gobierno

A un año del escándalo de $LIBRA, la criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó el 14 de febrero de 2025, Irina Hauser, en una publicación de Página/12, reconstruye los hilos de una trama que dejó unos 75 mil damnificados en todo el mundo.

El empresario Hayden Davis, quien aseguraba asesorar a Milei en blockchain, reveló que tiene en su poder 100 millones de dólares de «los argentinos» y espera instrucciones del Gobierno. Davis se reunió al menos tres veces en Casa Rosada y firmó con el Presidente un acuerdo confidencial para asesorar al Estado, según publicación del medio argentino en base a investigaciones periodísticas.

Los movimientos financieros marcan fechas claves. El 30 de enero de 2025, dos billeteras ligadas a Davis enviaron más de 500 mil dólares a intermediarios que luego derivaron fondos a los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, amigos de Milei. El primer día hábil después del lanzamiento de $LIBRA, familiares de Novelli vaciaron cajas de seguridad en un banco. El informe de áreas especializadas de la Procuración, al que accedió Página/12, detectó transferencias por 5,7 millones de dólares entre enero y febrero de 2025.

La causa judicial, que investiga el fiscal Eduardo Taiano, avanza a paso lento. La Cámara Federal ordenó incrementar los embargos, pero aún no hay indagatorias ni se conocen los análisis de los celulares secuestrados. El INECIP y el CIPCE presentaron cuatro solicitudes de acceso a la información para conocer el contrato firmado por Milei. Página/12 reveló además que la hermana y la madre de Novelli retiraron el contenido de sus cajas de seguridad el 17 de febrero de 2025.

La Comisión Investigadora de Diputados, que presidió Maximiliano Ferraro, concluyó que «los hechos son compatibles con una estafa» tipo rug pull. Las ganancias de los «ganadores» alcanzaron los 286 millones de dólares. A un año del tuit presidencial que decía «La Argentina liberal crece!!!», Página/12 documenta cómo las pruebas se acumulan mientras la Justicia aún no llama a declarar a los imputados.

Mira la publicación completa de Irina Hauser en Página 12, en siguiente enlace: