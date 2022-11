Los secretos de la justicia penal en Chile: Lanzamiento del libro “Abogado Defensor” será el 18 de noviembre en Valparaíso

“El funcionamiento del mundo de la justicia penal chilena con sus injusticias, inmoralidades, vicios, clasismos, ideologías, consignas, incoherencias y un desprecio por la pobreza”

El próximo viernes 18 de noviembre a las 18.30 horas se presentará en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso (Errázuriz 2120), la novela “ABOGADO DEFENSOR” escrita por el académico y doctor en derecho, Silvio Cuneo Nash.

Abogado defensor es una novela que busca retratar de manera realista el problema de la delincuencia común en Chile visto por las defensoras y defensores, pero también considerando el punto de vista y las historias de vida de las y los delincuentes. Los relatos contados invitan a lectoras y lectores a reflexionar sobre preguntas como:

¿Por qué sólo van a la cárcel los pobres?, ¿merecen ser defendidos los delincuentes?, ¿qué causas familiares y sociales están detrás el delito?, ¿cómo viven sus procesos?, ¿cómo es la relación entre jueces, fiscales y defensores?, ¿qué mentiras y falsedades triunfan y qué verdades fracasan?, ¿cuánta consigna barata y prejuicios de todo tipo corren por los pasillos?, ¿qué ideales aún no son aplastados por el peso de la realidad?

Esta es la primera novela escrita en nuestro país que devela los secretos de la justicia penal en Chile, sus mezquindades, sus rigores, ideales, sinsabores y, también, el humor tan propio del chileno cualquiera sea su estrato social y condición.

La lectura de este libro puede resultar especialmente necesaria en un momento en que el Chile se habla casi exclusivamente de delitos y delincuentes con una mirada construida por los medios de comunicación masiva que muestran la cara solamente más fea del delito con estereotipos y sin explicar la complejidad del fenómeno.

De alguna manera, la televisión nos sugiere que los delincuentes no deberían ser defendidos por nadie y que deberíamos aumentar algún más las sanciones penales. En cambio, este libro, al explicarnos el contexto y entregarnos una visión desde la propia delincuencia puede ayudarnos a comprender mejor el fenómeno.

ARGUMENTO:

Tulio es un joven abogado que, tras cursar su maestría en Barcelona, vuelve a Valparaíso con la intención de dedicarse a la docencia universitaria. Con un trabajo precario en una universidad porteña y aquejado por las deudas no tiene más opción que volver a su antiguo trabajo como defensor público.

En la novela se mezclan dinámicamente y con humor las historias de los operadores del sistema judicial (fiscales, Jueces/zas y defensores/as) junto a historias de delitos, delincuentes y procesos penales.

Se denuncian prácticas no muy decorosas del ambiente judicial. Se evidencia una crisis moral y se desmitifica una supuesta corrección ética de los jueces. Puede resultar chocante la lectura de este libro, precisamente porque muestra una realidad que no queremos ver. El derecho penal aparece más como un sistema de gestión de pobreza que de gestión del delito.

Resulta indignante, pero cierto, que ante delitos graves cometidos por empresarios o políticos las penas resultan ofensivamente blandas (por ejemplo, clases de ética). En cambio, el derecho penal termina sancionando, incluso con cárcel, a un vendedor de películas piratas, sin considerar que ese es precisamente el trabajo que le permite llevar el sustento a su casa.

Otra cuestión que resulta chocante es el machismo de los distintos operadores del sistema penal. Tanto el lenguaje como las acciones de los jueces, fiscales y defensores, muestran un desprecio por las mujeres y un constante maltrato, lo que hace mucho más difícil el trabajo para las mujeres que se desempeñan como juezas, defensoras y fiscalas.

Las historias contenidas conforman un retrato fiel de la operatividad y el funcionamiento del mundo de la justicia penal chilena con sus injusticias, inmoralidades, vicios, clasismos, ideologías, consignas, incoherencias y un desprecio por la pobreza; jueces, fiscales y defensores, conscientes o inconscientes, operan como parte del engranaje funcional que legitima un sistema y protege el statu quo.

SOBRE EL AUTOR:

Silvio Cuneo Nash nació en Valparaíso en agosto de 1975. Estudió en la Scuola Italiana del puerto y luego Derecho en la Universidad de Valparaíso. Se doctoró en Derecho penal en Barcelona y Trento.

Ha sido profesor visitante en la City University of New York, defensor penal público y actualmente es académico en la Universidad Central de Chile. Como especialista en temas carcelarios ha impartido clases en las universidades de Ottawa, Coruña, Londres, Trento, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá, etc.

Tiene diversas publicaciones sobre temas jurídico-penales, de política criminal y de cine, entre los que destacan: “Cine y Derecho penal” (2019 y 2010),” Cárceles y pobreza” (2018), “La cárcel moderna. Una crítica necesaria” (2017), “El encarcelamiento masivo” (2017) y “Las influencias de Cesare Zavattini en el cine chileno” (2010).