Luces navideñas “truchas”: 11 de 16 guirnaldas no cumplen norma y advierten riesgo de incendio y shock eléctrico

En un hallazgo que enciende las alarmas de cara a la temporada festiva, un estudio técnico reveló que 11 de 16 guirnaldas luminosas navideñas examinadas presentan incumplimientos normativos graves que pueden poner en riesgo la seguridad de los hogares, incrementando la posibilidad de que se registren incendios o shock eléctricos.

El análisis, encargado por la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) al laboratorio acreditado Lenor Chile SpA, identificó deficiencias en tres elementos esenciales en estos productos son adquiridos principalmente en malls chinos: el marcado obligatorio, las dimensiones de los enchufes y la sección de los conductores eléctricos.

Las deficiencias, según el informe, se concentran en aspectos determinantes para la seguridad del usuario. Aunque la mayoría de las luces aprobó pruebas eléctricas básicas como la rigidez dieléctrica (capacidad de un material aislante para soportar un voltaje alto sin romperse ni permitir que la corriente lo atraviese) y la resistencia al fuego, la falta de información crítica y la no conformidad en partes físicas elevan significativamente los riesgos de incendio y electrocución, justo en una temporada donde el uso de artículos eléctricos decorativos aumenta considerablemente.

Imagen: ODECU.

Enchufes fuera de medida y riesgo de incendios y electrocuciones

Uno de los hallazgos más preocupantes corresponde a las dimensiones de los enchufes. El laboratorio Lenor explicó que la conformidad dimensional es vital para garantizar un contacto eléctrico seguro y evitar recalentamientos.

“Cuando las espigas son más cortas o delgadas de lo permitido, se producen malos contactos que pueden generar altas temperaturas y eventualmente provocar incendios. Además, una funda plástica muy corta expone al usuario a partes energizadas al momento de enchufar o desenchufar el artefacto, lo que incrementa el riesgo de electrocución”, detallaron los expertos, señalando que la correcta dimensional del enchufe constituye un requisito crítico de seguridad.

Productos que muestran incumplimientos. Imagen: ODECU.

Productos sin “identidad técnica” ni advertencias

El estudio también destacó la grave omisión del marcado obligatorio, que es el conjunto de informaciones que deben figurar en el producto y su embalaje (tensión, potencia, uso permitido, símbolos de seguridad, advertencias). En términos simples, es la “identidad técnica” del producto y la primera guía para un uso seguro.

“La falta de esta información deja al usuario sin orientación básica para un uso seguro. Asimismo, la ausencia de advertencias, símbolos o códigos de certificación como el QR de la SEC impide verificar si el producto cumple con la normativa vigente”, indicaron desde Lenor.

Un marcado incompleto priva al consumidor de saber, por ejemplo, si las luces son aptas para interior o exterior, qué condiciones requiere o qué riesgos puede presentar. lo cual puede derivar en un uso inadecuado y peligroso.

Tabla elaborada por ODECU.

Cables demasiado delgados y peligro de sobrecalentamiento

Un tercer incumplimiento significativo se refiere a la sección (grosor) de los conductores. Varios modelos presentan cables más delgados de lo permitido, lo que aumenta el riesgo de sobrecalentamiento.

“Cuando el cable tiene una sección inferior a la mínima, se calienta más de lo que su aislamiento puede soportar, lo que puede provocar derretimiento, pérdida de aislación y, en casos extremos, incendios. Este fenómeno es similar al observado en alargadores de mala calidad, donde cables más delgados generan recalentamientos notorios”, explicaron los encargados de realizar el estudio.

Guirnaldas «truchas»: Riesgo para el consumidor, malls chinos y fiscalización

Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, enfatizó que el problema central no es el funcionamiento de las luces, sino la falta de información y cumplimiento técnico.

“Es fundamental entender que el problema no está en que estas luces no funcionen. El problema es que no informan lo que deben. Cuando un producto no entrega advertencias básicas, deja al consumidor en una situación de riesgo que es completamente evitable”, señaló.

Larenas apuntó directamente al origen de los productos defectuosos y planteó que “resulta especialmente preocupante que todos los artículos con incumplimientos hayan sido adquiridos en malls chinos, lo que evidencia la necesidad de reforzar la fiscalización en este tipo de comercios”.

Ejemplo de cómo se debe cumplir con la entrega de información (ODECU).

Recomendaciones para el consumidor y llamado a la autoridad

Frente a este escenario, ODECU recomienda a los consumidores revisar con atención antes de comprar una guirnalda luminosa navideña: verificar que la tensión (voltaje) y potencia estén claramente indicadas, que especifique si es para uso interior o exterior, que las advertencias sean visibles, y que el enchufe tenga dimensiones normadas y aspecto robusto. También es crucial buscar instrucciones claras dentro del envase.

“Es inaceptable que en una época de alto consumo como Navidad las personas estén expuestas a productos que no entregan información mínima para un uso seguro. Como país, no podemos normalizar la falta de rotulado en artículos eléctricos. Productos que presentan incumplimientos de este tipo no deberían ser comercializados en Chile”, indicó Larenas.

Finalmente, la organización hizo un llamado urgente a las autoridades, en particular a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y al SERNAC, para reforzar la fiscalización a importadores y distribuidores de artículos eléctricos decorativos, con especial énfasis en el comercio informal y en las temporadas de alta venta como la navideña, a fin de proteger la seguridad de las familias.

A continuación puedes acceder a los informes detallados de cada muestra analizada, ingresando aquí.

Para revisar una tabla resumen, ingrese aquí.