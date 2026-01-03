Lula por ataque de EE.UU. a Venezuela: “Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación”

Lula condena ataque a Venezuela y advierte sobre un «mundo de caos»

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó su cuenta oficial en la red social X para emitir una severa condena internacional tras los reportes de bombardeos y la captura del presidente venezolano.

El mandatario brasileño señaló que estos hechos son «inaceptables» y representan «una grave afrenta a la soberanía de Venezuela». Asimismo, dijo que tales actos sientan «un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional».

Lula advirtió con firmeza que «atacar a países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo». En su mensaje, relacionó directamente la acción militar con los «peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe«, afirmando que esta amenaza la preservación de la región como una zona de paz.

El presidente brasileño recalcó que su condena al uso de la fuerza es coherente con la postura histórica de Brasil. Finalizó su intervención en redes sociales haciendo un llamado urgente: «La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder enérgicamente a este episodio». Reiteró que Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación.

