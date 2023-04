¡Luto en el K-pop! Falleció MoonBin de ASTRO a los 25 años

Este miércoles, se confirmó la noticia de que MoonBin, miembro del grupo de k-pop Astro, falleció a los 25 años de edad.

La información fue confirmada por su agencia Fantagio y hasta los momentos se desconoce la causa de la muerte.

«Nos lamentamos en primer lugar tener que informar una noticia muy dolorosa. El 19 de abril, Moonbin de Astro ha partido repentinamente de nuestro lado y se ha convertido en una estrella», refiere el comunicado publicado por la agencia en sus redes sociales.

«No es comparable con el dolor de los familiares, pero nosotros como compañeros de Fantagio y los miembros de Astro, estamos aún shockeados con mucho dolor. Realmente nos duele tener que comunicar esto a los fans que siempre han apoyado a Moonbin. Nosotros sabemos del amor que tenía MoonBin para sus fans», continúa el texto.

En el texto, Fantagio solicitó «que no esparzan rumores maliciosos y especulaciones», con el fin de que los familiares puedan despedirlo en paz.

«Siguiendo la voluntad de la familia, el funeral se realizará de modo silencioso junto a familiares y compañeros de la agencia», concluye el texto.

MoonBin hizo su debut en la pantalla en 2009 en la famosa serie coreana Boys Over Flowers. De igual forma participó en diferentes series como Moment of Eighteen, To Be Continue (donde participó con todos los miembros del grupo ASTRO) e hizo una aparición en el web drama Find Me If You Can.

De igual forma, protagonizó los dramas The Mermaid Prince y The Mermaid Prince: The Beginning, ambas de la cadena Lifetime.

Como idol debutó en el grupo ASTRO el 23 de febrero de 2016 junto con MJ, JinJin, Cha Eunwoo, Rocky y Sanha, siendo como vocalista y bailarín, con la canción «Hide & Seek».

También se desempeñó como compositor del grupo con temas como Footprint (Switch On).

Con grandes éxitos, en 2020, Fantagio anunció la subunidad MoonBin&SanHa, debutando con su primer mini-album ‘IN-OUT’ y el sencillo Bad Idea y logrando el primer premio en The Show.

En 2022 anunciaron su regreso con su segundo mini-album Refuge y el tema Who; y a finales de ese mismo año se anunciaría su comeback a con Insence y el tema Madness.

En este último álbum también se desempeñó como letrista y compositor con su solo Desire.

También fue durante dos años y medio MC del programa “Show Champion”, junto con SanHa y Kangmin del grupo de kpop VERIVERY.

A finales de febrero, se anunció la gira por Améria Latina de la subunidad MoonBin&SanHa, siendo Chile uno de los países para visitar.

La fecha de la conocida Fancon – la cual hizo sold out en varios países, entre ellos México, tenía programado presentarse el próximo 3 de junio en el Teatro Coliseo de Santiago.