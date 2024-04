Macaya entre la espada y la pared: Cubillos no se reunirá con la UDI mientras Peñaloza no renuncie a su reelección por Las Condes

Marcela Cubillos aún no pisa el país y ya tiene a toda la UDI dando vueltas en círculos. La mujer ruda de la derecha ha generado estragos al interior del gremialismo luego de anunciar sus deseos de llegar a la alcaldía de Las Condes.

Sin embargo, la tozudez de Macaya le impidió ver el potencial de la exconvencional cuyo apoyo durante aquella campaña en el sector oriente fue avasallador, e insistió con apoyar la figura de la cuestionada alcaldesa Daniela Peñaloza, quien está en la mira del Ministerio Público y la Contraloría por una serie de irregularidades que han ensuciado su gestión a cargo de uno de los municipios más importantes e históricos de la derecha.

La exministra de Educación llegará proveniente de España el próximo viernes, donde hasta ahora, según indicó La Segunda, no tiene contemplado reunirse con la directiva de la UDI, en primer lugar porque va como independiente, pues, ya no milita en el partido de Jaime Guzmán, y segundo, no habrá reunión mientras Peñaloza no baje su candidatura a la reelección, por lo tanto, no hay nada que conversar.

Esta situación, aseguran desde el interior de la UDI, puso en un escenario complejo al senador y presidente de la colectividad gremialista, Javier Macaya, puesto que después de las elecciones municipales, habrá comicios al interior de la UDI, donde la actual secretaria general, María José Hoffmann, pretende postular como presidenta.