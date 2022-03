Machi Francisca Linconao sale al paso ante nuevos ataques racistas de extrema derecha en la Convención

Ayer miércoles 30 de marzo, en el Pleno de la Convención Constitucional, en el marco del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales que incluye una propuesta de norma sobre el derecho colectivo indígena a las tierras y los territorios y a la restitución territorial, la Machi Francisca Linconao realizó declaraciones ante ataques racistas dese sectores de extrema derecha.

La constituyente mapuche, machi Francisca Linconao, señaló lo siguiente:

En medio de la deliberación, una vez más, hemos sido testigos de la violencia política y racista que emana desde los sectores de extrema derecha que integran la Convención.

Se ha dicho que los ‘atuendos’ tradicionales que usamos son solo “para la foto”, ¿acaso no es una decisión llevar con orgullo nuestro tukuluwun?. Se ha dicho que no hablamos bien nuestras lenguas, ¿acaso se olvidan que fue el sistema el que nos hizo hablar castellano y negar el mapuzugun?. También, se ha dicho que sólo hemos sabido victimizarnos por cosas del pasado, ¿acaso les resulta insuficiente la documentación sobre el despojo y robo de tierras ancestrales?, ¿acaso no basta la violencia, la represión y la militarización que perdura hasta estos días en Wallmapu?

Hoy me han dicho que me he proclamado autoridad y que exijo que me llamen machi. Al respecto, sólo puedo declarar que soy machi, autoridad ancestral del pueblo mapuche y; a lo largo de mi vida, he defendido incansablemente la importancia que tiene el territorio, el agua, el lawen, el wigkul, el menoko para la vida y permanencia de nuestro pueblo. Por ello, me he opuesto al extractivismo neoliberal que destruye el itrofillmogen.

Hoy, me opongo a la violencia racista y paternalista con que se nos ha interpelado. ¡Basta ya de prácticas racistas de un grupo minoritario de la Convención! No he pedido trato diferenciado ni reverencias. Pido respeto para todos los pueblos y naciones indígenas.

No permitamos que el odio y la ignorancia releven a un segundo plano la oportunidad histórica que tenemos como sociedad, de otorgar una salida institucional a una demanda histórica de todos los pueblos y naciones indígenas.

Machi Francisca Linconao