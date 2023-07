Madre de Rodrigo Rojas de Negri: «Estos 33 años los veo como un retroceso en Derechos Humanos»

Este domingo, se conmemoran 37 años desde que una patrulla militar quemara vivos a Rodrigo Rojas de Negri y a Carmen Gloria Quintana.

De Negri tenía solo 19 años cuando fue interceptado por una patrulla militar junto a Carmen Gloria Quintana, siendo ambos víctimas de golpes y posteriormente quemados vivos en el barrio Los Nogales de Estación Central.

Luego de estos hechos, los jóvenes fueron abandonados en un sector rural donde fueron encontrados por la Policía. Las graves quemaduras acabaron con la vida del joven.

En entrevista con Radio U Chile, la madre del joven Verónica de Negri manifestó que espera la decisión de la Suprema sobre el caso de su hijo y manifestó la necesidad de mantenerse firme para evitar que los asesinos de su hijo queden libres.

“Si yo lloro me voy a hacer pedazos, yo necesito estar con la cabeza limpia y no dejarme llevar por las emociones porque la pelea que tengo por delante es muy grande, pero la pelea me tocó a mí sola y sigue siendo sola. La que va a la Corte soy yo, ni en los zoom aparece la otra parte”, manifestó.

En este sentido, durante la entrevista, recordó la niñez de su hijo y recalcó que cuando se dio el golpe de Estado contra Salvador Allende Rodrigo «perdió a la familia, perdió a los amigos».

“Rodrigo queda desarraigado, sufre muchísimo porque él amaba este país y cuando él cumple 19 años decide volver, él quería conocer la realidad con sus propios ojos y no con lo que le contaban”, explicó.

Durante la entrevista fue consultada por los gobiernos posteriores a la dictadura y apuntó directamente cuando manifestó que en los últimos 33 años se registró «un retroceso en derechos humanos».

«No se ha creado consciencia y la derecha ha sido tan hábil que en el tema de la criminalidad que le hecha la culpa a los Derechos Humanos», cuestionó la madre.

De igual forma, calificó como neofascista los últimos dos periodos de Sebastián Piñera.

«Esta derecha es una derecha irracional porque es neo fascista y lo que nos olvidamos es que estamos frente a un cambio que es brutal y que está muy vinculado a la tecnología manejada con una habilidad exquisita por parte de la derecha y nosotros no tenemos manejo y caemos en las tonteras», cocluyó.

Actividades en honor a De Negri

Se prevé que este domingo se lleve a cabo un acto en la Plaza Rodrigo Rojas de Negri a las 16:00 horas.

En esta jornada, se realizará un acto artístico con la presencia de músicos como Illapu, Pancho Villa, entre otros.

