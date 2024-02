Madre de Romario Veloz, joven asesinado en el estallido social: «Es insólito que Juan Manuel Astorga diga que no hubo violaciones generalizadas a los DD.HH. No sé en qué Chile vive él”

En conversación con El Ciudadano, Mery Cortez, madre de Romario Veloz, quien fue asesinado en La Serena el 20 de octubre del 2019, a manos de un militar, se refirió a los dichos de Juan Manuel Astorga quien aseguró que hablar de violaciones generalizadas a los DD.HH durante el gobierno de Sebastián Piñera, “era mentir”.

Mery Cortez rechaza de manera clara y categóricamente los dichos de Juan Manuel Astorga, afirmando que no lo había escuchado debido a que trata de no ver noticias por el continuo negacionismo que se ha vuelto cada vez más recurrente en los medios de comunicación: “Que fuerte, nunca lo había escuchado siendo sincera. Es insólito que Juan Manuel Astorga diga que no hubo violaciones generalizadas a los DD.HH, no sé en qué Chile vive él”.

“Como puede decir eso siendo que tenemos más de 600 personas con traumas oculares, más de 169 víctimas del estallido social, tenemos vulneraciones en las comisarías a hombres, mujeres y adolescentes”, continúa argumentando la madre de Romario Veloz.

Cortez también mencionó a Amnistía Internacional y a la Comisión Interamericana de los DD.HH, como organismos que confirmaron la existencia de violaciones sistemáticas a los DD.HH en el contexto del estallido social.

Respecto al expresidente Sebastián Piñera, Mery Cortez aseguró que: “Independiente de que Piñera haya muerto, se fue con sus manos manchadas de sangre porque no pagó por ninguno de sus crímenes de lesa humanidad. Me sorprende que Astorga diga eso, cuando su mismo presidente Piñera, llamó al país que “estábamos en guerra contra un enemigo poderoso”. De pronto le dio amnesia y se le olvidó todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por Piñera en el contexto del estallido social por agentes del Estado”, criticó la madre al presentador de televisión.

“Yo entiendo que ahora quieran hacer un lavado de imagen a Sebastián Piñera, poco y nada quieren “canonizarlo” como si hubiese sido Sor Teresa de Calcuta, cuando todos sabemos todos los crímenes de lesa humanidad que cometió acá en el país”, sentenció.

En relación a las palabras emitidas por el Presidente de la República, Gabriel Boric, en el Funeral de Estado quien expresó que el expresidente Piñera era un “demócrata”, la madre de Veloz aseguró que “todos sabíamos de antemano que él con facilidad se cambiaba la chaqueta y eso es lo que está haciendo. Y no entiendo por qué, si él cuando fue diputado fue uno de los que anduvo en las marchas. Entonces no da a lugar, Boric está mal enfocado y quiero pensar que está tan presionado por la derecha”.

Finalmente, la madre de Romario veloz le hace un llamado a Juan Manuel Astorga: “Lo que debería hacer, aprovechando que tiene medios de comunicación, es llamar al Poder Legislativo a que se promulgue una ley que garantice la no repetición de estos hechos inhumanos cometidos por las Fuerzas Especiales”.