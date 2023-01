Madre de Tomás Bravo decepcionada por el desarrollo del caso de su hijo: «Espero  que este año podamos tener avances y encontrar la verdad»

La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, se refirió este lunes a cómo se ha desarrollado el caso de su hijo en lo judicial, y apuntó directamente contra la Fiscalía.

En una entrevista exclusiva con MegaNoticias, Gutiérrez manifestó sentirse esperanzada a que este año se logre tener avances en la investigación del caso del menor de edad y se pueda hacer justicia por su muerte.

«Espero que este año podamos tener avances y encontrar la verdad que tanto anhelamos para poder hacer justicia», expresó.

Consultada por el proceso actual del caso, la madre apuntó directamente contra la Fiscalía.

«Estuvimos con la fiscal en una reunión, y la verdad me quedé súper confundida porque ella me da la respuesta de un informe, diciendo que las conclusiones eran totalmente distintas a lo que había arrojado el informe del Servicio Médico Legal. Que todos los otros informes eran totalmente contradictorios, y no es así, no arroja nada diferente», indicó la madre del menor de edad.

De igual forma, cuestionó los dos meses de peritaje que se realizaron y que, a pesar de tantas pericias, hasta la fecha no se haya llegado a algo concreto.

«Eso a mí es lo que más me deprime porque (fueron) dos meses casi para nada, tantas pericias, tantos profesionales trabajando en esto, para nada, casi dos años en lo mismo», recalcó.

Aseveró que la Fiscalía es la que se ha encargado de arremeter contra cada uno de los informes, haciéndoles perder mucho tiempo, para que se imparta justicia por la muerte de su hijo.

«La fiscal trató pésimo a los profesionales porque los desacreditó (…) ella desacredita la información, espera 1 año y 9 meses para tener el otro informe, nos hace esperar muchísimo tiempo prácticamente para que arroje lo mismo. Yo no veo que esta investigación tenga un norte, para ser sincera, siento que la fiscal nunca debió estar en el caso de mi hijo, el problema es la Fiscalía», enfatizó.

Cabe recordar que, hasta los momentos, la investigación sobre la desaparición y posterior muerte del menor de edad continúa, y, hasta la fecha, solo hay un imputado: el tío abuelo de la víctima, Jorge Escobar, quien fue la última persona que estuvo con el pequeño Tomás Bravo antes de su desaparición cuando salieron a arrear animales.

De igual forma, los resultados de los peritajes ratifican la intervención de terceras personas en la desaparición y muerte de Bravo, registrada en febrero de 2021 en Arauco.