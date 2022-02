A un año de la desaparición y muerte de Tomás Bravo: Aún no hay culpables y sus familiares exigen justicia

Este jueves 17 de febrero se cumple un año de la desaparición del niño Tomás Bravo en Arauco, en la región del Bío Bío, quien fue encontrado muerto nueve días después. Hasta la fecha, el caso sigue sin responsables y sus familiares exigen que se haga justicia.

El menor de tres años y siete meses, que junto a su familia vivían en el sector de Caripilun, Arauco, fue visto por último vez junto a su tío abuelo, Jorge Escobar, cuando fueron a arrear animales a un cerro cercano. Es ahí, cuando Escobar fue en búsqueda de una vaca, que se pierde de vista al menor.

Así se inició una intensa búsqueda de nueve días, en la que sumaron vecinos, Bomberos y el Estado, a través de Carabineros, la PDI e incluso la Armada, hasta que el mediodía del 26 de febrero, el cuerpo del pequeño fue encontrado en la ruta que une Lebu y Arauco, a dos kilómetros del lugar donde se le vio por última vez.

Tras ello, se realizaron las pericias pertinentes, reflejando una intervención de terceros, apuntando como principal sospechoso y único imputado a su tío abuelo, quien fue formalizado por el homicidio calificado del niño, aunque la baja calidad de las pruebas impidieron sustentar la prisión preventiva. Ello, mientras el cuerpo del menor estuvo alrededor de dos meses en el Servicio Médico Legal, siendo sometido a distintos peritajes.

Errores en la investigación

Actualmente, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones siguen realizando pericias para dar con él o la responsable de la muerte del niño, e incluso se adelantan estudios en el extranjero.

La indagatoria no ha estado exenta de polémica, los familiares de Tomás han denunciado en diferentes ocasiones los errores que se cometieron durante la investigación, apuntado a la Fiscalía, las policías y al Servicio Médico Legal, entre otros organismos. Incluso, desde el Ministerio Público reconocieron errores en la primera parte de la investigación.

«En febrero conocimos el caso de un niño, cuya dignidad debe ser cuidada (…) Estamos frente a una investigación de la más alta complejidad que nunca habíamos vivido en la Región, con múltiples factores. Algunos de estos factores están envueltos en el desarrollo inicial de el o los hechos que determinaron su muerte. Otros se vieron añadidos a posteriori, por la forma en que se desarrolló su búsqueda. Los últimos factores son fruto de actuaciones y decisiones que se desarrollaron y tomaron por las distintas instituciones que estuvimos involucradas al momento en que su cuerpo fue hallado», explicó la fiscal Marcela Cartagena.

«Deberán revisarse y enmendarse, de ser necesario, cada uno de los protocolos de actuación; y crearse los protocolos que no existan de todos los organismos involucrados, para así minimizar al máximo los márgenes de error frente a casos semejantes, que lamentablemente puedan acontecer en el futuro», complementó.

El abogado querellante, Pedro Díaz, indicó que “hay resultados de líneas investigativas, ya que todas se están agotando y hay resultados que nos permiten ir descartando algunas. La fiscal desde un principio nos ha hecho un mea culpa y esa debe ser la postura de todas las instituciones que han fallado, se debe enmendar la linea y eso se está haciendo”.

Acciones judiciales contra las instituciones

No obstante, el abogado es claro cuando se le pregunta sobre qué se hizo mal en el caso y adelantó que evalúan tomar acciones legales en contra de las instituciones responsables.

«La autopsia, el preinforme y el informe que hicieron los odontólogos. Yo soy partidario de iniciar acciones judiciales contra ellos, y es un tema que está pendiente», dijo en entrevista con En La Hora.

A su juicio, el siguiente error en la investigación fue “el apresuramiento de las policías en señalar que se trataba de un homicidio y todavía no había causa de muerte señalada por el Servicio Médico Legal”. Esta precipitación, asegura, se debe a que el fiscal actúo por intuición y no “por la ciencia”.

Por tal motivo, afirmó que se van a querellar “contra todos aquellos que cometieron errores al inicio de la investigación y que generan incertidumbres en la familia”.

“Yo creo que ya basta de que ocurra eso. Hoy día es necesario que se hagan responsables y que no quede en el olvido. Que no se sigan cometiendo errores en otras investigaciones”, subrayó.

«Lo único que queda en evidencia es un trabajo mal hecho y con muchos errores. No lo digo yo, lo ha dicho la Fiscalía y abogados y eso nos ha obligado a recurrir a organismos internacionales, peritos del extranjero, para poder resolver lo que está mal respondido», dijo por su parte el abogado del padre del pequeño, Cristián Echayz.

Para Echayz está claro que hubo participación de terceros, por todos los antecedentes que hay y que ahora solo basta determinar los culpables y qué sucedió exactamente.

«A nosotros como querellantes, nos asiste la convicción de que lo que ocurrió a Tomás no fue accidental, ni fortuito y, por ende, que hubo participación de terceras personas. Ahora basta determinar qué pasó y quiénes participaron», señaló a Meganoticias.

Sobreseimiento del tío abuelo

La defensa de Jorge Escobar, a cargo de Osvaldo Pizarro, indicó que analizan si pedir un sobreseimiento o ir a juicio.

Sobre esta posibilidad, el abogado Díaz indicó que en caso de que Escobar resulte inocente, “nosotros no nos vamos a oponer a un sobreseimiento efectivo, es más, nos gustaría que fuera de esa forma porque el tema familiar que hay entre medio”.

Si los resultados de las investigaciones y pericias determinan que existió participación de Escobar, Díaz sostiene que tendrá que dar las explicaciones pertinentes “porque hoy día la versión que tenemos es que no tuvo ningún contacto con él una vez que él se le pierde”..

Por su parte, Cristián Echayz, el abogado del padre de Tomás, no descarta que el tío del pequeño, Jorge Escobar, haya participado en su muerte.

«Lo trascendente es que el imputado se tomó el examen que la justicia ordenó y es un trabajo que está en análisis, no tiene que ver con tomar el ADN; es una diligencia más que va a apuntar a establecer ciertos hitos dentro de lo que ocurrió con Tomás», aseguró.

«Todavía no hay una verdad»

La madre del menor, Estefanía Gutiérrez, indicó que los errores que se cometieron no solo han sucedido en el caso de Tomasito, «mi hijo ha sido más mediático, entonces se pueden llegar a ver los errores, pero en otros casos imagínate, solamente lo cierran y listo».

«No han esclarecido la verdad, se perdieron pruebas, cosas que iban a importar mucho para poder avanzar, las filtraciones que no eran verdad, y una serie de cosas que han tenido mal funcionamiento», manifestó.

Estefanía también indicó a Meganoticias que se siente con rabia y pena. «El tiempo no hace que uno se olvide o que se sienta mejor, a mí el tiempo me ha demostrado que no es así, sobre todo en las condiciones en las que estoy yo y el caso de mi hijo, donde todavía no hay una verdad».

«Uno intenta buscar miles de cosas, de golpear miles de puertas, uno no se queda aquí sentada o acostada llorando… no he podido vivir mi luto porque no puedo e intento buscar de muchas formas verdad, no justicia, porque uno no puede hacer justicia, intento hacer muchas cosas por mi hijo y aún seguimos igual», agregó.

La joven madre no descansa en su lucha por obtener justicia para Tomás, e incluso fue hacia la “Moneda chica” para solicitar una reunión con el presidente electo y ejercer presión para que el nuevo gobierno haga algo respecto a su caso.

Estefanía preparó una carta para Gabriel Boric “con todo detallado de lo que pasó durante el año (2021)”. “Es parecida a la que le entregamos al señor Sebastián Piñera, respecto a la cual no hemos recibido mucha respuesta”.

Sigue leyendo: Madre de Tomás Bravo llegó a la “Moneda chica” para pedir justicia: “Queremos que Boric se pronuncie como no lo hizo el presidente Piñera”

“Ahora queremos que el señor Boric, actual presidente electo, nos dé una respuesta. Queremos que su Gobierno se pronuncie por la muerte de mi hijo, porque el Gobierno actual no lo ha hecho”, recalcó.

A la espera del resultado de nuevas pericias

Al cumplirse un año de la desaparición de Tomás Bravo, se siguen realizando investigaciones s para dar con él o la responsable de su muerte.

Según el abogado de la familia, Pedro Díaz, se buscan realizar pericias nunca antes hechas en Chile para esclarecer los hechos.

«Estamos avanzando también en peritajes que nunca se habían hecho en Chile y estamos ahora viendo la posibilidad de realizarlos», afirmó.

Respecto a los plazos de la investigación, el abogado dijo que los que hay son muy acotados y las pericias son científicas y muy largas, por lo que se cree que deberán pedir una ampliación en el plazo.

De acuerdo a Estefanía Gutiérrez, hay pericias que están en proceso y de las cuales se espera el resultado. «Hay algunas que ya llegaron, otras que van a llegar dentro de abril, mayo o junio, todavía no tengo la data de muerte de mi hijo, ni la causa, menos se va a saber quién le hizo daño a mi hijo».

El abogado indicó que «todavía no hay culpables porque estamos esperando los resultados de los informes, pero una vez que los tengamos, les aseguro que va a aparecer alguien que va a ser responsable de lo que pasó a Tomasito».

«Cuando nos lleguen los informes de las pericias nosotros vamos a decir «lo que se encontró en la ropa pertenece a esta persona», «el ADN que está aquí es de esta persona» y eso no va a tener discusión alguna» agregó.

Finalmente, dijo que no se está investigando a una persona determinada. «Nosotros hicimos levantamiento de la evidencia y estamos investigando el resultado de ese levantamiento de evidencia».

«Mi hijo va a tener justicia«

Tras un año de la desaparición y muerte del pequeño Tomás, Estefanía Gutiérrez afirma que sigue igual, con más pena y más tristeza. «El tiempo no cura nada, sobre todo en estos casos donde no he podido encontrar justicia, sigo igual que siempre».

«Mi hijo era todo para mí, entonces para mí es como que lo perdí todo. Yo siento que nunca más va a ser lo mismo de antes. Para nosotros como familia ha sido lo peor que hemos tenido que vivir», afirmó en conversación con el área de Reportajes de Meganoticias.

La joven madre remarcó que en este caso «tiene que haber justicia, no puede esto quedar en nada. Los verdaderos culpables, sea quien sea, tienen que pagar. Es lo que yo quiero y tiene que ser así».

«Nunca voy a entender por qué me quitaron a mi hijo, por qué todavía llevo un año esperando respuestas. No sé qué le ocurrió a mi hijo, quién fue. Da rabia, pero me dicen que tengo que esperar», agregó.

Luego enfatizó en que «no me voy a dar por vencida, pero es mucho el cansancio. Es difícil luchar todos los días para poder seguir teniendo fuerzas… Cuesta mucho, cansa, pero no me voy a rendir, porque mi hijo lo merece».

La mamá del pequeño expresó: «Mi hijo va a tener justicia, yo sé que cuesta, uno ve todo tan difícil, tan raro, que no hay respuestas. No sé la data (de muerte), la causa, no sé nada de eso, pero yo sé que en algún momento voy a saber, voy a llegar a la verdad».

«Quizás va a costar, pero no me voy a cansar hasta encontrarlo. Mi hijo ya se fue, ya me lo quitaron, pero no va a morir en vano, su muerte no va a quedar así», afirmó.