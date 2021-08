Maduro: «aplastamos» política de EE. UU. con la fuerza de la constitución y del pueblo

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró que aunque la «andanada de sanciones» fue impuesta con el objetivo de derrocar el Gobierno legítimo de Venezuela, la política de EE. UU. fue aplastada.

«[Impusieron las sanciones contra Venezuela] para imponer lo que llaman la política de cambio del régimen, para derrocar el Gobierno legítimo, para imponer un gobierno títere, que lo derrotamos», declaró en una rueda de prensa con medios internacionales en Caracas.

Añadió: «Y sencillamente a ese gobierno títere le dimos una lección: los derrotamos, los aplastamos con la fuerza de constitución, de la democracia y del pueblo venezolano«.

«Lo aplastamos, al tal Juan Guaidó. Ahora ¿qué les queda a ellos? Revisar su política. La política de Donald Trump fue aplastada, derrotada«, agregó el mandatario. Además, Maduro denunció que Venezuela es el único país del mundo al que se le impide tener una cuenta en el sistema financiero internacional.

Plantearemos en las reuniones de México el inicio de un diálogo directo con el gobierno de EE.UU. para atender todos los asuntos bilaterales. Ellos tienen que ceder a su odio y desprecio contra Venezuela, para que se abran niveles y vías de contactos de diálogo y negociación. pic.twitter.com/Ns9wl2d1z1 August 16, 2021

«Venezuela no tiene derecho a ninguna cuenta bancaria en todo el sistema bancario mundial, es el único país del mundo que no tiene cuentas bancarias, están secuestradas todas la cuentas bancarias por el Gobierno de Estados Unidos», indicó el jefe de Estado.

Señaló que planteará, en el marco de las conversaciones que se desarrollan con la oposición en México, que se abra un canal de diálogo directo con el Gobierno de Estados Unidos.

«Vamos a plantear la apertura de un diálogo directo con Estados Unidos. [El expresidente de EE. UU.] Donald Trump [2017-2021] quiso reunirse conmigo y no lo dejaron. Me llamaron, me dijeron: «esté pendiente», indicó el jefe de Estado.

El mandatario venezolano aseguró que la primera propuesta de su Gobierno en un posible diálogo con la Casa Blanca sería el retorno de los encargados de negocio de ambos países.

Estados Unidos y Venezuela han mantenido una relación tensa en los últimos 20 años. Sin embargo, desde enero de 2019 rompieron relaciones, luego de que la Casa Blanca decidió apoyar y reconocer como presidente interino del país al exdiputado Juan Guaidó, advirtiendo que todas las opciones estaban sobre la mesa para que Maduro dejara el poder.

Fuente: Agencia Sputnik.