Maduro exige a la oposición buscar la forma para que se levanten las sanciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió a los opositores, que decidieron participar en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, buscar la forma de que los Gobiernos extranjeros levanten las sanciones impuestas a su país.

«Eso que nos hicieron durante la era (Donald) Trump por petición de (Henry) Ramos Allup, de Juan Guaidó, de (Henrique) Capriles, de Julio Borges, ellos pidieron las sanciones, pidieron la intervención militar que no se les olvide, a nosotros no se nos olvida, ahora que quieren ir a elecciones, ustedes son los culpables de la sanciones, así que ahora me buscan la forma de que se levanten las sanciones», expresó Maduro durante una alocución transmitida a través del canal de Estado Venezolana de Televisión.

Maduro reiteró que al inscribir las candidaturas, los opositores están reconociendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista). Partidos de la oposición, reunidos en una Plataforma Unitaria, anunciaron el 31 de agosto que participarán en las elecciones del 21 de noviembre.

Esta Plataforma Unitaria está conformada por Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, Convergencia, y Movimiento Progresista, entre otros.

Además, estas organizaciones políticas decidieron acudir a las elecciones con la tarjeta electoral de la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la cual se encontraba inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde el 2018.

En junio pasado, el Consejo Nacional Electoral anunció la habilitación de la tarjeta de la MUD para que pudiera participar en estas elecciones.

Fuente: Agencia Sputnik.