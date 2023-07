¿Mafia en el fútbol chileno? Revelan injerencias de Fernando Felicevich en La Serena y Huachipato

Un reportaje realizado por el programa Informe Especial, de Televisión Nacional, reveló las reiteradas injerencias del agente de jugadores Fernando Felicevich en Deportes La Serena y Huachipato.

Según el reportaje, Felicevich no aparece como dueño de Deportes La Serena, sin embargo; una demanda laboral dejó en evidencia el control que el representante tiene sobre el elenco nortino.

La demanda fue presentada por Martín Ossandón, exgerente general del club, quien exigió un pago de 400 millones de pesos, refiere el medio Al Aire Libre.

Entre las pruebas presentadas por Ossadón, se encuentran más de mil páginas con diálogos de Whatsapp con el propio Felicevich y con Daniel Behar.

Behar es conocido por ser la mano derecha del agente y quien se desempeña en una de las empresas del representante.

En uno de los mensajes – revelados en el informe – se evidencia como Felicevich cuenta con órdenes para meter presión ante la ANFP por préstamos y otras instrucciones específicas tanto deportivas como comerciales.

Todas estas acciones se realizaban sin consulta previa al presidente en ejercicio, Cristián Contador.

Además, se revelaron pagos en negros, contratos ficticios y campañas contra diferentes políticos, tanto en La Serena como en la Región de Coquimbo.

Es más, entre los chats, se habla de instrucciones para grabar ocultamente a un funcionario de la ANFP, contratos falsos y luces de un polémico acto de indisciplina de la Selección.

Con respecto a Huachipato, el reportaje revela el caso de Bastián Roco, quien fue separado del equipo.

Cabe recordar que este hecho se registró en marzo de este año, y el zaguero denunció al cuadro acerero de separarlo del equipo como represalia por no renovar contrato; y posteriormente marginado de la selección chilena.

En ese momento, el jugador de 19 años aseguró que el club tomó la medida después de que él se negara a prorrogar el vínculo que expira en diciembre.

«Quiero pensar que lo que me está pasando es netamente por contrato. Ahora no estoy entrenando con el grupo, si mis compañeros entrenan en una cancha, yo entreno en otra. El gerente me dijo, ‘si no renuevas, vas a salir de a poco del equipo'», explicó en ese momento, citado por ESPN Chile.

También se confirma que Felicevich es representante de la mitad de los jugadores del plantel.

El año pasado, un reportaje de CIPER reveló el nexo de Fernando Felicevich, el representante de varios jugadores de la Selección Chilena, como Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez, entre otros, con las casas de apuestas online que auspician a clubes chilenos.

