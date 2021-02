Magnate Ray Dalio asegura que el bitcóin puede perturbar el actual sistema monetario

El multimillonario estadounidense Ray Dalio, fundador la firma especializada en inversiones Bridgewater Associates, considera que el bitcóin es “un invento increíble” con potencial para “enriquecer a muchas personas y perturbar el actual sistema monetario”.

“Haber inventado un nuevo tipo de dinero a través de un sistema que está programado en una computadora y que ha funcionado durante unos diez años, ganando popularidad rápidamente como un tipo de dinero y depósito de riqueza, es un logro asombroso”, escribió Dalio en una nota publicada este jueves en el sitio web de su empresa.

El magnate aclara que no es un experto en criptomonedas, pero que por su experiencia en inversiones se ve obligado a dar su evaluación ante las exigencias de la gente. Dalio señala que en estos momentos de “creciente necesidad”, “no hay muchos activos” alternativos similares al oro que se puedan mantener en privado y que en ese sentido el bitcóin es una buena opción para invertir.

“El mayor riesgo” para el bitcóin

Además, dice admirar cómo esa divisa digital ha resistido diversos embates durante los años de su evolución y que su tecnología no haya sido pirateada. El multimillonario cree que “el mayor riesgo” de esa criptomoneda es tener éxito, puesto que entonces los gobiernos “intentarán acabar con él” en su afán por controlar el dinero y el crédito dentro de sus fronteras.

No obstante, Ray Dalio advierte que el delito cibernético es un riesgo que los usuarios de las criptodivisas no deben ignorar, porque incluso el Departamento de Defensa de EE.UU. “no puede evitar que sus sistemas sean pirateados”. Asimismo, no descarta el surgimiento de nuevas y mejores monedas digitales.

El bitcóin es “una opción de larga duración en un futuro muy desconocido” en la que el multimillonario dice estar dispuesto a invertir una cantidad de dinero en la que no le importaría perder alrededor del 80 %.

Cortesía de RT

Te podría interesar

Experto explica qué necesita el bitcoin para convertirse en un éxito