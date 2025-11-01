Maldad infinita: el brutal caso del galgo atado, amordazado y arrojado a un canal en La Calera, que logró ser rescatado

La Calera aún conmocionada por rescate de galgo amarrado y arrojado a canal

La indignación sigue latente en La Calera tras el hallazgo, ocurrido recientemente, de un perro galgo brutalmente maltratado y lanzado al canal Wellington, en el sector Las Compresoras. Según informó SoyChile.cl, el animal fue encontrado cerca de las 23:00 del lunes 28 de octubre, con las patas y el hocico amarrados, lo que activó de inmediato un operativo coordinado entre vecinos y la unidad municipal de CCTV.

Valentina Castro, encargada de la Veterinaria Comunal, relató que al recibir la alerta, gestionó la intervención de la agrupación animalista Huellas en el Corazón, cuyos voluntarios brindaron resguardo al animal durante la noche. El martes, el galgo fue hospitalizado en una clínica veterinaria especializada, donde se constató su estado de deshidratación y maltrato evidente, recibiendo tratamiento de urgencia que incluye suero e intervenciones médicas continuas.

Desde el municipio resaltaron el trabajo conjunto con la ONG y confirmaron que el equipo jurídico ya recoge los antecedentes para presentar una querella contra quienes resulten responsables. Este caso reabre el debate sobre el maltrato animal y refuerza el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente hechos de extrema crueldad como el ocurrido durante la reciente semana en la comuna.

El caso también fue destacado en una publicación del artista dibujante e ilustrador Alejandro Loika, quien enfatizó que “la historia de Brownie es un ejemplo de cómo la unión entre organizaciones, autoridades y ciudadanos puede transformar la vida de un animal maltratado. La Calera celebra este rescate y reafirma su compromiso con el bienestar animal”.

El hecho también fe difundido por Valparaíso Informa