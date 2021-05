“¡Malditos…mil veces malditos!”

Por Alfonso Yáñez Delgado

Así exclamaba indignada una anciana tratando de auxiliar a una persona que había sido atropellada en Ciudad Militar, es decir en los terrenos de la XXV Zona Militar donde el gobierno del Estado había decidido que aplicasen la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2, conocido como coronavirus.

Solo la animadversión a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco que según las encuestas de opinión perderá, por incapacidad, la reelección el próximo 6 de junio; y el vehemente deseo de encarcelar al rector Alfonso Esparza Ortiz a quien sigilosamente se acusa, sin pruebas, de haber entregado más 200 millones de pesos para la campaña política del matrimonio Moreno Valle, motivaron a reunir a cientos de ancianos que bajo un sol abrazador primero, y después intensa lluvia tuvieron que esperar hasta seis horas para recibir la vacuna. Otras personas, después de larga espera fueron informados que ahí no les correspondía ser vacunados; a la larga espera, la burla.

La presencia de reporteros de distintos medios, entre ellos de El Ciudadano diario latinoamericano (Chile, Venezuela, México), con edición cotidiana en el estado de Puebla, hizo posible que un grupo de gendarmes municipales entraran en acción para organizar la aplicación del medicamento previsor. Cierto es que se proporcionó un autobús para el traslado de la base de la zona militar hasta el lugar de vacunación con las molestias que tuvieron que afrontar personas con incapacidad física.

Todos estos sufrimientos que padecieron cientos de personas merecerían, cuando menos, la renuncia de los responsables que los causaron; en fin: primero los odios y rencores, después los servicios.

Ha sido tanto el odio, la provocación, e ineficiencia sembrada por las autoridades de la Secretaria de Salud que ayer cambiaron el punto de vacunación de la rampa de la XXV Zona Militar a unidades médicas. Las personas de 60 años y más podrán vacunarse en la unidad más cercana a su domicilio y de acuerdo con el abecedario y el horario por grupo de edad.

Las personas deberán asistir con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico no deberán suspenderlo. Para ubicar la unidad médica correspondiente, resolver alguna duda o aclaración sobre los puntos de vacunación y los horarios, pueden comunicarse al 800 2 26 84 31.

Hoy, jueves 13 de mayo serán atendidas las personas con apellidos K, L,M.N,Ñ,O; el viernes 14 les toca a P,Q,R,S,T,U. El sábado a los apellidos con las letras siguientes: V, W,X,Y,Z.

Las unidades médicas son:

Hospital General del Sur (antiguo camino a Guadalupe Hidalgo No. 11350, Col. Lomas de Castillotla, Puebla.

(antiguo camino a Guadalupe Hidalgo No. 11350, Col. Lomas de Castillotla, Puebla. Hospital de Especialidades ISSSTEP (Av. Emiliano Zapata, No. 4730, Col. San Baltazar Campeche, Puebla).

(Av. Emiliano Zapata, No. 4730, Col. San Baltazar Campeche, Puebla). Unidad Médica Familiar No. 2 ISSSTEP (Privada 3 A Sur No. 5750. Col. El Cerrito. Puebla).

IMSS UMF Amalucan (Av. De las Torres No. 55. Infonavit Amalucan, Puebla.)

En fin, después del niño ahogado, taparan el pozo, dice el refrán.

Parientes y amigos favorecidos

Bueno en Morena, como en el PRI, PAN, PRD y demás partidos, los favorecidos con cargos públicos ya sean administrativos, legislativos o judiciales siempre serán, en buena parte, los parientes y amigos de quienes “parten el queso”, según expresiones cotidianas de los ciudadanos.

Nachito Mier, uno de los consentidos de Morena, jefe de los diputados federales, aquél que excretó que uno de sus legisladores Benjamín Saúl Huerta Corona de 63 años de edad, electo por el distrito 11 de la ciudad de Puebla, no podía ser juzgado porque su delito no lo cometió por tareas legislativas, logró imponer como posibles candidatos a legisladores estatales a Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto, Tonantzin Fernández Díaz y Edgar Garmedia de los Santos, quienes con candidatura o sin ella, harán campaña política para que su protector llegue, cuando menos, a ser precandidato a gobernador del Estado de Puebla.

Pero el triunfo fue impugnado por algunos militantes del Morenista partido en decenas de fracciones y lograron que el Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), resolviera que la dirección nacional del partido violó su convocatoria a candidaturas, al reservar los cuatro primeros lugares de candidatos plurinominales de representación proporcional. Habrá que acudir a la insaculación (sorteo), para nombrar a los cuatro primeros candidatos plurinominales de Morena.

Quedan para lunes próximo acercarnos a las afirmaciones de Edgar Yamil Yitani expresadas en el sentido de que Morena es el principal enemigo de México y de la población (sic) ¿Acaso los empresarios que simulan mecenazgos para defraudar impuestos y obtener prebendas del sector público no son enemigos de México? Por su parte Emilio Maurer Espinosa, después de no ser postulado para la reelección expresó que no negocia postulaciones ni se presta a simulaciones ¿Será?