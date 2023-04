«Maltratador y manipulador», surgen nuevas acusaciones contra Jordhy Thompson de agresión física y psicológica

Una nueva denuncia por agresiones psicológicas y físicas se suma a las acusaciones de violencia hechas hace algunas semanas contra el jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, por parte de su ex pareja.

A través de las redes sociales, Camila Sepúlveda publicó un largo texto para exponer su testimonio y subir varias fotos en las que se evidencian moretones, se ven aparatos tecnológicos destrozados y en donde también acusa al futbolista de casos de indisciplina que habría realizado en la Casa Alba.

Sepúlveda, quien había protagonizado un video en el que es golpeada a la salida de una discoteca por el deportista, califica a Thompson de “maltratador y manipulador” y explica que “hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas, siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades, no me dejaba ver a mis propias amigas porque decían que eran maracas (sic)… lo típico que dicen los enfermos. Me maltrató física y psicológicamente siempre”.

“Tengo pruebas de todo. Fui a hablar con Colo Colo antes que se filtrara el vídeo donde me pega en la disco y ellos se comprometieron a pagarme el Iphone y el Ipad que me hizo mierda. Ha pasado más de un mes y aún no se hacen cargo”, denunció en Instagram.

En este sentido, revela que este sábado 15 de abril “estábamos en el departamento cuando tuvimos una pelea que comenzó porque él me dijo que los hinchas de Católica le habían gritado cosas en el estadio por lo sucedido en el vídeo en donde me golpea. Decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo. La situación comenzó a volverse una discusión en donde me pegó otra vez con un tenedor. Me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza, me quitaba el celular o se iba con mi celular. Llamé a Colo Colo para contar lo sucedido y le quitaron el departamento el domingo 16 de abril”.