María Gracia Omegna y la gestión de Boric: «El gobierno no ha terminado y, como mucha gente, yo no he perdido la esperanza en ellos»

La actriz María Gracia Omegna, reciente ganadora del Premio Caleuche por su papel en «Generación 98,» se refirió a las críticas que ha recibido el gobierno del presidente Gabriel Boric por su desempeño en el área cultural. Si bien la intérprete comparte algunas de estas críticas, señala que «no hay que olvidar» el contexto en el cual asumió el mandatario.

En entrevista con The Clinic, Omegna partió confesando su incomodidad al momento de hablar de política: «No creo que por ser artista y en un gremio de izquierda, haya que manifestarse políticamente. Eso a mí me genera mucho ruido, la verdad», aseguró.

«Apoyé públicamente a Boric, porque Kast y la ultraderecha me parecían un retroceso. En ese sentido, no tengo tan depurado ni tan claro cuánto uno tiene que opinar y solo me doy la libertad de hacerlo porque es mi derecho. Pero no siento una responsabilidad ni un deber para con otros en ese sentido», agregó.

Respecto a las críticas de algunos de sus colegas del mundo de la actuación hacia el presidente Boric y su gobierno, Omegna aseguró que «cada uno es libre de tener la opinión que quiera. Yo creo que está bien que la cultura sea un tema de discusión, obviamente nos compete y es bueno que se visibilice. Ahora, es evidente la ansiedad de algunos, pero el gobierno aún no ha terminado y hay que ver qué pasa».

Omegna también se refirió a la gestión de la ministra Carolina Arredondo, a quien calificó de «obsesiva y apasionada» por el mundo cultural:

«Lamentablemente a la cultura le toca enfrentar un nuevo momento complejo, que creo que es nuestra característica tercermundista. Yo espero y tengo mis esperanzas en que la ministra Carolina Arredondo, a quien conozco y sé lo obsesiva y apasionada que es con su trabajo, pueda hacer algo y generar un cambio que dé solución a las principales necesidades del sector. Insisto, el gobierno no ha terminado y como mucha gente yo no he perdido la esperanza en ellos», declaró.

«No hay que olvidar que este gobierno recibió un país después de una pandemia, de una crisis social y una recesión económica importante, que trajo un problema de migración en todo el mundo. Somos hijos de un contexto que olvidamos constantemente, y es muy pronto, pienso, para opinar sobre cómo el actual gobierno lo está enfrentando, porque seguramente la solución tardará en llegar, incluso más que el mandato del actual gobierno», sentenció.