Más allá del exfiscal Guerra: Amplían investigación a otros fiscales vinculados con Luis Hermosilla

Investigación del Ministerio Público a Manuel Guerra se extiende a otros fiscales que tengan nexos con Luis Hermosilla

El Ministerio Público de Chile ha ampliado la investigación contra el exfiscal Manuel Guerra para incluir a otros fiscales presuntamente vinculados con el penalista Luis Hermosilla, reveló un reportaje de Ciper Chile.

Esta extensión de la indagatoria fue instruida por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien también ha solicitado a la Fiscalía Oriente que verifique los contactos entre Hermosilla y otros funcionarios judiciales, buscando determinar si existen delitos relacionados. “Lo que puso en alerta a Carrera fue un chat en que Guerra le detalló a Hermosilla los nombres de cuatro fiscales regionales de su confianza”, informó Ciper.

En el marco de esta investigación, ha cobrado especial relevancia la relación de Guerra con Hermosilla, así como los intercambios que Guerra sostuvo con el penalista sobre el fiscal nacional, Ángel Valencia, y la fiscal Lorena Parra, a cargo del Caso Hermosilla. Ciper indicó que tanto Parra como Valencia han confirmado intercambios de mensajes con Hermosilla, y el propio Valencia reconoció haber tenido un encuentro con el abogado.

Además de Guerra, el fiscal Carlos Palma, de la región de Aysén, figura entre los funcionarios investigados. Su conexión con Hermosilla se considera dentro de una arista que implica al esposo de la exministra Ángela Vivanco. Según Ciper, “otro fiscal que se suma a la nómina de persecutores complicados con el celular de Hermosilla es Carlos Palma”.

Entre los elementos que más inquietud causan dentro del Ministerio Público están las aparentes filtraciones de Guerra, quien habría compartido información reservada de causas sensibles con Hermosilla. Según Ciper, Guerra filtró detalles del “Caso Torrealba” al penalista, semanas después de su salida del Ministerio Público y poco antes de que La Tercera diera a conocer los mismos antecedentes. Consultado sobre esto, la Fiscalía Oriente señaló que la investigación interna esperará los resultados de la indagatoria del fiscal Carrera.

Mario Carrera también ha dirigido sus pesquisas a nueve casos de alta connotación pública que fueron liderados por Guerra, incluyendo los procesos del “Caso Penta” y el “Caso Dominga”. Ciper detalló que en el primero, Guerra recalificó las acusaciones contra figuras empresariales, decisión que fue objetada por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. También se menciona que, en 2021, Guerra cambió la calificación de un delito imputado al empresario Juan Cristóbal Said, del grupo Said, lo cual también está siendo revisado.

Uno de los exfiscales mencionados, Emiliano Arias, confirmó a Ciper haber intercambiado mensajes con Hermosilla, pero negó cualquier conducta irregular. “Quiero señalar que yo no tengo chats con Hermosilla pidiéndole favores o enviando currículum”, sostuvo, aclarando que no ha sido contratado en ningún estudio jurídico y que en su última postulación a fiscal nacional no contactó a ministros de la Corte Suprema.

En paralelo, Ciper reveló que Guerra le envió a Hermosilla una lista de fiscales regionales opositores a la administración del exfiscal nacional Jorge Abbott, uno de los factores que profundizan las sospechas sobre los contactos de Guerra.

Aunque algunos de los fiscales de dicha lista negaron intercambio de mensajes con Hermosilla, uno de ellos admitió un contacto breve para manifestarle su apoyo en una causa de relevancia pública.

El fiscal Carrera continúa recabando información para establecer si las comunicaciones de Hermosilla con estos fiscales derivaron en conductas delictivas, consigna Ciper.

10 causas de Guerra bajo la lupa (Por Ciper Chile)

De acuerdo con información confirmada por CIPER, el fiscal Carrera ya está investigando posibles irregularidades en el actuar de Guerra en al menos nueve causas de alta connotación pública. Además, sumó a su indagatoria los antecedentes de dos denuncias hechas por particulares contra Guerra, las que se mantienen bajo reserva.

Esta es la nómina de las causas que fueron lideradas por Guerra y que Carrera estaría revisando, según Ciper: