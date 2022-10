Más de 300 organizaciones en Argentina exigen el cese a la represión a comunidades mapuche y solicitan la urgente apertura al diálogo  

El “comando unificado” de las cuatro fuerzas federales, impulsado por el Ministerio de Seguridad en el gobierno anterior de Macri y que continúa hoy con el gobierno de Fernández, se pareciera que se dirige exclusivamente a controlar y perseguir a las comunidades mapuche.

Este 10 de octubre más de 300 organizaciones y comunidades enviaron un pedido de información a distintas dependencias del gobierno nacional argentino, para que explique las razones y objetivos del despliegue de fuerzas federales fuertemente armadas en la zona de Mascardi, y para que se retome de manera urgente el camino del diálogo para buscar soluciones a este y otros reclamos del pueblo mapuche. Informamos también a la jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez.

La zona donde se asienta la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y sus alrededores está ocupada por un despliegue inusitado de fuerzas federales, que exceden las tareas típicas de prevención. “Ayer constatamos que hay una cantidad exagerada de funcionarios policiales, que portan armas de fuego y hacen uso de drones y helicópteros”, señala CELS.

Agrega CELS: “El comando unificado de las cuatro fuerzas federales fue impulsado por el Ministerio de Seguridad para supuestamente “prevenir” hechos de violencia. En los hechos esa propuesta pareciera estar basada en estereotipos de identidad cultural y étnicos, ya que se dirige exclusivamente a controlar y perseguir a las comunidades mapuches”.

También indican: “Ese despliegue securitario estatal es incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado de prevenir y proteger el derecho a la integridad física y psíquica de las comunidades indígenas. También es incompatible con sus obligaciones de no discriminación, que pesan sobre todas las autoridades del Estado, en particular hacia las comunidades indígenas”.

Señalan, asimismo: “El Ministerio de Seguridad debe explicar en qué consisten esas tareas de prevención, cuál es la hipótesis que justifica la presencia de tal cantidad de funcionarios fuertemente armados, a qué responden los controles vehiculares. También debe explicar si ese Ministerio ordenó tareas de rastrillaje y cuál es su objetivo (…) Este despliegue nos genera una enorme preocupación porque, además, distintas personas de las comunidades mapuches de Río Negro están señalando la falta de diálogo con las autoridades federales y provinciales para buscar espacios de acuerdos sobre sus reclamos históricos”.

Finalizan: “En la nota solicitamos que se generen las condiciones para un proceso de diálogo. Que busquen alternativas a la forma de intervención violenta que se implementó en la última semana. En este sentido, solicitamos se convoque en el menor tiempo posible a una reunión con organismos de derechos humanos y con referentes de las comunidades mapuche de Río Negro”.

Compartimos a continuación, la misiva extendida por las organizaciones

Buenos Aires, lunes 10 de octubre de 2022

Al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación

Dr. Juan Luis Manzur

Al Sr. Ministro de Seguridad de la Nación

Dr. Aníbal Fernández

Al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Dr. Martín Soria

A la Sra. Secretaria de Seguridad y Política Criminal

Lic. Mercedes La Gioiosa

A la Sra. Subsecretaria del Ministerio de Seguridad de la Nación

Dra. Silvia La Ruffa

Al Sr. Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación

Dr. Lucas Gaincerain

A la Sra. Ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro

Dra. Betiana Minor

cc. Presidencia del INAI

Lic. Analía Noriega

cc. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

Dr. Horacio Pietragalla Corti

Referencia Comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu

Las organizaciones y comunidades abajo firmantes nos dirigimos a Ustedes en a los fines de manifestarle nuestra preocupación por el despliegue inusitado de fuerzas federales en la zona que la Comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu, en la zona de Villa Mascardi, Bariloche, Provincia de Río Negro. A su vez, quisiéramos acercarles información sobre las distintas manifestaciones de referentes de las comunidades mapuches de esa Provincia sobre la falta de diálogo con autoridades federales y provinciales para búsqueda de espacios de discusión y conversación sobre reclamos históricos de esas comunidades. Por último, dejamos planteado la incompatibilidad de esos despliegues estatales con las obligaciones asumidas por el Estado de prevenir y proteger el derecho a la integridad física y psíquica de las comunidades indigenas, así como las obligaciones en materia de no discriminación que pesan sobre todas las autoridades del Estado, en particular con comunidades indígenas.

Señalamos el despliegue inusitado de fuerzas federales, que exceden las tareas típicas de prevención. El operativo -de acuerdo a lo informado por organizaciones de Bariloche- desplegó una cantidad exagerada de funcionarios policiales portando elementos de seguridad y armas de fuego, y otros pertrechos como drones y helicópteros, además de perros . Todo ello sucede en los contornos y lugares de la Comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu.

Más allá de la difusión que ha realizado el propio gobierno federal y el Ministerio de Seguridad, a través de la Resolución 637/2022, sobre la creación de un “comando unificado” de las cuatro fuerzas federales para “prevenir” hechos de violencia, lo cierto es que en los hechos esa propuesta pareciera estar basada en estereotipos de identidad cultural y étnicos, y se dirige exclusivamente a controlar y/o perseguir a las comunidades mapuches. El despliegue referido en el párrafo anterior está vinculado con esta afirmación.

Si la medida desplegada desde la semana pasada resulta estar apoyada en una decisión judicial, esta tiene que tener base en una investigación exhaustiva, referida a la determinación de responsabilidades por delitos concretos. La información brindada en el despliegue y detención de 7 mujeres indígenas -como es de su conocimiento- el día 5 de octubre da cuenta de la existencia de una investigación por supuestos delitos de usurpación, resistencia a la autoridad e incendio. Sería desproporcionada, entonces, una orden judicial que habilite este despliegue inusitado de fuerzas federales, dedicada exclusivamente a cumplir una medida que se desconoce su contenido y justificación.

Como sea, el Estado tiene que arbitrar todas las medidas necesarias de protección para la integridad física y psíquica de las personas que forman parte de la comunidad. Para eso, requerimos de manera urgente que cese este modo de intervención militarizada, que puede constituir un hecho de discriminación y hostilidad hacia un grupo específico, lo que está prohibido por el ordenamiento jurídico argentino.

Además, resulta imprescindible acceder a la siguiente información que aquí se detalla con relación al referido operativo de seguridad. En particular, solicitamos que el Ministerio de Seguridad explique en qué consisten las denominadas tareas de prevención, cuál es la hipótesis que justifica la presencia de tal cantidad de funcionarios policiales y grupos fuertemente armados, a qué objetivo específico responden los controles vehiculares y, si se ese Ministerio ordenó la realización de tareas de rastrillaje, y cuál es el objetivo de éstas.

En segundo lugar, y en función de lo informado por distintos referentes de las comunidades mapuches, solicitamos se arbitren las condiciones necesarias para realizar un proceso de diálogo, que busque alternativas a la forma de intervención que se ha realizado hasta la fecha, en particular durante la semana del 3 de octubre hasta el día de la fecha.

En este sentido, solicitamos se convoque en el menor tiempo posible a una reunión con organismos de derechos humanos y con referentes de las comunidades mapuche de Río Negro.

Por otra parte, la anteriormente mencionada resolución ministerial 637/2022 establece en su artículo 5° que la Secretaría de Seguridad y Política Criminal establecerá la nómina de abogados que harán de enlace con autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal. En ese marco, solicitamos se haga pública la designación de los funcionarios ministeriales.

Como es de su conocimiento, por último, la Corte IDH en el caso Delfin Acosta c. Argentina, de 2020, estableció lo siguiente: “Si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber de aplicar en todo momento procedimientos conformes a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. La finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos requiere que el Estado legisle y adopte diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. No obstante, la Corte observa que un incorrecto actuar de estos agentes estatales, en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos casos, la vida.”, (Corte IDH, caso citado, párr. 75). Este estándar de la Corte IDH, ya lo había reiterado en otro caso contra Argentina, el recordado caso Bulacio.

Lo que nos interesa remarcar en esta nota es lo que refirió la Corte IDH en el caso Delfin Acosta de 2020. Dijo que “los agentes de policía y de inmigración y los funcionarios de prisiones a menudo actúan basándose en perfiles raciales y étnicos, en muchas formas distintas y perniciosas. También puede suceder que las políticas oficiales faciliten prácticas discrecionales que permiten que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley dirijan selectivamente sus actuaciones hacia grupos o personas basándose en el color de su piel, en su vestimenta, en su vello facial o en el idioma que hablan. A veces también existe un sesgo implícito que motiva la utilización de criterios raciales y étnicos en la actuación de las fuerzas del orden. Aunque algunos estudios han demostrado la ineficacia de la utilización de perfiles raciales y étnicos, los funcionarios siguen recurriendo a esa práctica.” (…) “El programa de acción de Durban define los perfiles raciales como “la práctica de los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de basarse, en uno u otro grado, en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico como motivo para someter a las personas a actividades de investigación o para determinar si una persona realiza actividades delictivas” (…) “El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha hecho referencia a estas prácticas definiéndolas como “los interrogatorios, las detenciones y los cacheos basados de facto exclusivamente en el aspecto físico del individuo, su color, sus rasgos faciales, su pertenencia a un grupo racial o étnico, o cualquier otra categorización que pueda hacerle particularmente sospechoso”, cfr. Corte IDH, Caso Delfin Acosta c. Argentina, párrafos 95 y ss.

Por todo lo expuesto, venimos a solicitar que se consideren y adopten las medidas acá requeridas, se informe los puntos solicitados y se convoque con urgencia a una reunión con referentes sociales de organismos de derechos humanos, de la zona de Bariloche, así como referentes de comunidades mapuches de Río Negro. A la vez, nos ponemos a disposición para cualquier consulta o facilitación de datos o contactos para la búsqueda de espacios de diálogo, o precisión sobre el pedido de información solicitado.

Se informa que se pondrá en conocimiento a la Sra. Jueza Federal de Bariloche de una copia de esta nota.

Se deja constancia que una nota similar fue presentada en el día de ayer, con la suscripción del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente,

Adhieren y suscriben:

Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)

Liga Argentina por los Derechos Humanos

H.I.J.O.S, Capital

Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro

Confederación Mapuche de Neuquén

Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)

Asociacion de Abogados/as de Derecho Indigena (AADI)

Consejo zonal centro comunidades Mapuche región centro de la Provincia de Neuquén

Consejo Zonal Ragince Kimvn

Colectivo Ni Una Menos

Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)

Liberpueblo

Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH)

ANDHES

XUMEK

Red Federal de Defensa de las Organizaciones Populares

En Foco, Instituto de Políticas Sobre Delito, Seguridad y Violencias

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas

Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte

Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Comunidad Ñanko Newen, Menucos

Inchen Ciwe Folil, Sierra Colorada

Feminismo Territorial Mapuche

Lof Elel Quimun, Fiske Menuco

Pu lofche No a la minería

Lof mapuche tehuelche katrawletuaiñ Rawson warria. Chubut

Lof Newentuaiñ inchiñ de costa de lepa Chubut

Ancalao, Ñorquinco

Mariano Solo, Colan Conhué

Newen ñuke mapu, Comallo

Amulenche, Mencué

Pulan lafken, Laguna Blanca

Ragiñ plan kura mew, Blancura Centro

Meli Wital Mapu, programa radial. Radio Nacional, Wawel Niyeo

Huala Hue, Furilofche

Trafkuleiñ trokin, Junín de los Andes

Lof Newentuaiñ inchiñ Coste de Lepa Chubut.

Lof katrawletuaiñ Rawson Chubut

Lof Likan, Chubut

Lof Lawentuchefe, Newen Mahuiza. El Hoyo, Chubut

Lof Pu Folil Comodoro Rivadavia

Lof Paicil-Antreao

Lof Melo

Lof Kintupuray

Lof Kinxikew

Lof Coña – Huenchufil Río Negro

Comunidad Milla Mapu

Comunidad NEWEN MAPU

Comunidad Luan Mapu, Catriel

Comunidad NEWEN KURRUF

Comunidad Com Amulein

Comunidad Mapuche tehuelche Lof Piutrillan

Lof Kelug Leufu Che

Lof Nahuelñir

Comunidad Nuhuen Aituwe

Lof Antu Mapu

Lof Meli Ñom Mapu

Lof Llanten Küme Lawen

Lof Hue Nehuen

Lof Aime Paine

Lof Pino Kiñe

Lof Newen Taiñ Mapu

Lof Calfu Cume Mogen

Comunidad Mapuche Mukunchao. Maquinchao, Río Negro

Trafkuleiñ Trokin, Junín de los Andes

Trokin Emi Colilaf – Wawel Niyeo

Lof Paillaco, Futa Lafken. Parque los Alerces

Lof Domingo Cayun Painecheo, Lago Puelo Chubut

Segundo Corral, Región de los Lagos comuna de Cochamó

Pu Pichike Choike, Furilofche

Lof Huisca Antieco, Alto Río Corinto, Chubut

Lof Martina Colipan-Cariman

Lof Antual Albornoz

Lof Huaytekas

Comunidad Casiano Epuñir – Quetrekila

Comunidad mapuche-tehuelche Meli witral mapu kimun – Chubut

Comunidad Sikiman (Punilla Sur Córdoba) miembro de la Organización Territorial Kami Henen (Kamiare – Camichingon – Sanavirón -Ranqül)

Lof Mapuche-Tehuelche Otron Lafken (Sarmiento,Chubut)

EMPO (Espacio por la Memoria de los Pueblos Originarios)

Comunidad mapuche-tehuelche Meli witral mapu kimun – Chubut

Comunidad Mapuche tehuelche Lof Piutrillan – Chubut

Comunidad NEWEN KURRUF

Lof HUE NEWEN

Comunidad Mapuche ÑANCULEUFU, Pers. Jurídica N° 30/ 2011, Res. IGPJRN N° 082/2011

Comunidad CALFU CUME MONGUEN

Comunidad NEWEN MAPU adhiere PERS JURIDICA N°61/2017 N°RES.IGPJRN 548/17

Lof ELEL QUIMUN personería jurídica no 11/05 Res n 718/05

Comunidad LLANTEN KÜME LAWEN

Comunidad KELU LEUFU CHE

Comunidad NEWEN TAIÑ MAPU Personería jurídica N° 54/2015

Lof Antual albornoz, Jacobacci

Organización Mapuche Hue Choy’iñ Piedra del Aguila

Equipo de Investigación sobre Interculturalidad del los IFDC de Fiske-Roca y Villa Regina

TeleSISA, Periodismo indígena

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD nodo Fiske Menuco

EQUIPO JURISDICCIONAL E INTERCULTURAL DE FORMACIÓN PERMANENTE EN MODALIDAD EIB

Comunidad mapuche Tehuelche NEHUEN MULFUÑ personería jurídica 166/14 INAI

Lof NEWEN MAHUIZA, El Hoyo, Chubut

COMUNIDAD MAPUCHE JACINTO ANTILEU.

Dr. Ricardo A. Guichón (Investigador Principal de CONICET)

MARIELA GAMBOA DNI 26.280.127

Prof. ANA BOTTOS DNI 26347818

LA GRUPA RGL, agrupación feminista de Río Gallegos

Patio OM, Rio Gallegos

ORIGINANTES, Rio Gallegos

TEATRERES INDEPENDIENTES

MESA FEMINISITA INDEPENDIENTE RIO GALLEGOS SENTIPENSANTEs (Nº de asociación 1348)

COLECTIVO RÍO VIDA

Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Zona Sur (F.O.R.A)

Estudiantes de Agroecologia (TUnA) UNLP

Murga de mujeres, lesbianas. «La gran puta » La Plata

Red por los Derechos humanos, Cipolletti

Celia Rañil, Werken. LOF WILLIMAPU. ceapi nacional resolución 1119 Caleta Olivia. Santa Cruz. Arg.

LOF PIUTRILLAN comunidad Mapuche tehuelche personería jurídica 87

Comunidad Indígena Diaguita El Mollar», cacique Manuel Marcial, Personería Jurídica 024/2006, Re.Na.C.I., INAI

Comunidad KIÑE RAKIZUAM, Río Gallegos

Equipo de Educación Popular UNPA UARG

LOF FEM MAPU Personería jurídica 1387 INAI RENACI

Grupo de Trabajo Temático sobre Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Asociación Civil Gremial De Abogados Y Abogadas De La República Argentina

AMAI Asociación de Mujeres Abogadas Indígena

Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas/Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Asociación por la Memoria la Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Santiago del Estero

Pastoral Social Evangélica

Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas

Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1920 1921 – Río gallegos

Equipo EIB CODECI CPPM

Habitar Argentina

Madre Tierra

Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes. UNPSJB

Cátedra Abierta de Pueblos Originarios UNP Trelew

Cátedra Abierta de Pueblos Originarios UNP Trelew

Instituto de Culturas Aborígenes. Córdoba

Maleducadas Kisulelaiñ – Fiske Menuco Río Negro

Red por el Derecho a la Identidad nodo Fiske Menuco

Colectiva Feminista La Revuelta – Neuquén

Socorristas en Red Argentina

LatFem – Periodismo Feminista

ATE Nacional

CTA Río Negro

SITRAJUR – Sindicato de Trabajadores Jusiciales de Río Negro

Desayunador Comunitario de Villa Germinal de la ciudad de Santa Rosa La Pampa

Maestría en DDHH de la Universidad Nacional de Salta

Sadop, Sindicato Argentino de Docentes Privados.

NI UNA MENOS JACOBACCI Río Negro

Ni Una Menos Santiago del Estero

Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires

Centro Cultural La Ronda Legüera Buenos Aires

Observatorio de DDHH. RIO NEGRO

Mujeres de Pie Trelew

SUYAI – GRUPO DE TEATRO INDEPENDIENTE – JACOBACCI, PROVINCIA DE RIO NEGRO

Equipo de Estudios Sociales en DDHH del INDES (UNSE/CONICET)

Agencia de Noticias Indígenas de Argentina (ANIA)

Argentina Plurinacional

Bajo Domo – Productora Audiovisual Indígena.

Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina (CCAIA).

OriginariosAR (portal web de noticias indígenas)

Aasociación civil Haciendo Camino de FIske Menucos. Río Negro

Somos – Marea Santiago del Estero

Colectivo en lucha contra el abuso sexual en las infancias «Yo sí te creo»

Programa de Antropología Política y Jurídica – Facultad de Filosofía y Letras – UBA

Catedra Sociologia Politica – Carrera Ciencia Politica – CURZA- UNCo

Danzamemoria Furilofche

Fundación Napalpí

Asociación Civil DECIDIR – Moreno, prov. de Buenos Aires

Federación de Villas y Barrios Carenciados (FEDEVI)

Mo.de.vi.fa – Mendoza

Colectiva Dora te Escucha – Paraná, Entre Ríos

Comisión sur por Palestina

Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina (CCAIA).

Frente Multicolor, docentes de Pto Madryn y Puerto Pirámides

Mujeres Autoconvocadas Maquinchao

Multisectorial de mujeres de la Línea Sur

Becaries IIDYPCA Conicet

La Cuircultural

Abya Yala Cuir

Becaries e investigadores de Viedma CURZA Y UNRN Atlántica

Asociación de Teatro Independiente -Purogrupo -Viedma

Bachillerato popular 2 de enero – Viedma Río Negro

OP Wallmapu Rebelde Radio Kermés FM 106.1 Santa Rosa La Pampa

GEMAS- Grupo de Estudios sobre -Memorias Alterizadas y Subordinadas

Colectivo Reagrupando Viedma

Poder Popular

Magdalenas, Puerto Madryn

SADOP, Sindicato Argentino de Docentes -Privados, Seccional Chubut

CELLPA, Centro de Estudios de Lenguas y -Literaturas Patagónicas y Andinas, -Universidad Nacional de la Patagonia

Movimiento Nacional Campesino Indígena, -Vía Campesina Patagonia

Marabunta, Corriente social y política

Radio Comunitaria Sudaca, Trelew

Disidencias Libres de Rawson y Playa Unión

MTE Chubut

UTEP

Frente Patria Grande Chubut

Catedra Sociologia Politica CURZA UNCo

Unión de Asambleas, Trelew

Cátedra psicoanálisis y cátedra libre de géneros y sexualidades CURZA

Biblioteca el hormiguero club Cafferata -Bochin club de Ciudad de Rosario

Asamblea Vecinal Puerto Piramides

Asamblea Rawson Playa, UACCH

Asamblea Vecinos de Epuyen

Asamblea por el Agua Comodoro Rivadavia

ATECH

Mujeres al Frente, Las Plumas

Equipo Pastoral Aborigen, Diócesis Comodoro Rivadavia

MACH, Movimiento Antinuclear Chubut

Asamblea de Gaiman en defensa del medioambiente

Cátedra Taller Tesis Enfermería

ATR Asamblea de teatreros Rionegrinos

Artistas Escénicos de Rio Negro

De la Red Chiapas Bs. As

PTS, FItu

Frente Arde Rojo en Marabunta

La Ciega, Colectivo de abogadxs populares

Movimiento de Mujeres y Diversidades por el Buen Vivir

Acción Grupal antirrepresiva

Familiares y amigos de Luciano Arruga

Murga Sin patrón. Trelew

Mutisias Rebeldes Socorristas, Esquel y Trevelin.

Programa Ciencia e Identidad, CCT -CONICET CENPAT, UNP, Puerto Madryn

Ni una Menos, El Maiten

No a la mina, El Maiten.

Radio Mapuche Comunitaria Petü Mogeleiñ

Colectivo Contra impunidad (Uruguay)

Cátedra Cuidados para la Salud -Comunitaria II

Socorro Rosa Santiago del Estero

Socorro Rosa Tres Arroyos

Socorristas Olavarría- Socorristas en Red, feminItas y transfeministas que abortamos

Movimiento Mayo y desde la CTA T de la Provincia de Buenos Aires

Asociación DDHH Coca Gallardo – Salta

Asc Civil DECIDIR, Moreno. Pcia de BsAs

Catedra Sociologia Politica – Carrera Ciencia Politica – CURZA- UNCo

Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales CONICET-UNCO

Dora te Escucha – Paran Asamblea MLTTNB – Paraná

GIEPPPII Grupo Interdisciplinario de Estudio sobre Políticas Públicas Participativas, Interculturales e Interseccionales – www.giepppii.com.ar

Pueblo Peronista Cipolletti.

Asamblea Feminista y Disidente Olavarría

SOLIDARIDAD y MISIÓN, Misioneros Claretianos de Argentina Chile Paraguay y Uruguay

Equipo de Justicia y Paz, Misioneros Claretianos de Argentina Chile Paraguay y Uruguay

Equipo de Justicia y Paz, parroquia de Ingeniero Jacobacci, Río Negro

GITAAC – Grupo de Investigación sobre Territorializaciones, Alteridades y Agencia Colectiva en Nor Patagonia – UNRN/CONICET

ATE Verde y Blanca Bariloche

Frente Antirrepresivo en Lucha

Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas CoDeCI Río Negro

Ate y cta Autónoma rio negro

Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia

Red comunitaria territorial Junín de los Andes

Agrupacion Docente Universitaria Popular, CURZA, Universidad Nacional del Comahue, Viedma, Río Negro

Agrupacion Docente AMAUTA, CURZA, Universidad Nacional del Comahue, Viedma, Río Negro

Becaries e Investigadores CONICET-UNRN y CONICET-UNCO, Viedma, Río Negro

Cooperativa de trabajo-Cultural Espiral – Trelew

Foro por los Derechos de la Niñez

Partido Comunisa y La FJC SDE

Actrices de Fiske Menuco

Colectiva Feminista La Revuelta: Ruth Zurbriggen

Agrupación docente en Unter: Frente Antiburocrático

CTA, de las trabajadoras y trabajadores, Entre Ríos

Red Ecosocialista Neuquen

Agrupación La Base Decide y Unter Seccional Valle Medio

Grindelias Feministas, Comodoro Rivadavia

Como el Amor y el Invento, programa radial, Radio Semilla RNMA

SISAS: Comunicación comunitaria con identidad, antirracista y antipatriarcal

Cooperativa de trabajo L.A.B.U.R.A.R. Cuit 30-71200272-3

FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN CORRIENTE PLURINACIONAL (FPDS CP)

Cátedra Taller Tesis Enfermería.

Socorristas en red, San Martín de los Andes

Colectiva Plurinacional Abya Yala, San Martín de los Andes

Magdalenas de los Andes

Voces de indoamérica.

Madryn Circular

Agrupación Otoño

Acción Grupal Antirrepresiva, Bolsón

Colectivo de DD HH , El Bolson

Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Entre Ríos

Comisión Atahualpa de Viedma

Aquelarre Marica Villa La Angostura

Colectivo del Barrio FPDS CP

Asamblea de Las Heras por el Agua Pura de Mendoza

Nuestra América

Johanna Castro Centro Socio Comunitario, Mendoza

Actrices Argentinas

Agrupación de docentes y graduados Nuevo Espacio en Humanidades y ciencias sociales, UNSJPB

Secretaría de Género y Diversidad de la CTA Autónoma de Chubut

Asociación civil Diversidad en el monte, San Francisco- San Luis

Fundación Mute Taynemta, Comunidad -Huarpe chutun, San Francisco – San Luis

Frente de organizaciones en lucha, Neuquén

Asoc. Madres que rompen el silencio.

Multisectorial Feminista de Mujeres y Disidencias, Puerto Madryn

Asamblea en defensa de los Derechos Humanos de la ciudad de Gualeguay y de la Red de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos

Las Pacha, agrupación feminista. Rosario del Tala, Provincia de Entre Ríos

Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UNPSJB

Nomadas Comunicacion Feminista

Colectiva de Mujeres y Disidencias de Lago Puelo

Socorro Rosa Comarca Andina

Ni una menos Lago Puelo

Festivxl Diversx y Disidente de la Comarca Andina

Tamboras, candombe de mujeres

Comisión de género de la Comparsa -Candombe de la Comarca

Colectiva Ni una menos El Maitén

BienParidas Comarca

Feministas de Abya Yala

Célula feminista de Epuyen

Asociación Juanita Moro, Jujuy.

Colectiva Feminista La Revuelta

Espacio de Género de la Biblioteca Popular Lago Puelo

Magdalenas Comarca Andina

Cátedra Abierta de Género-UNPSJB Trelew

Colectiva Feminista Lunaticas

Pañuelos en Rebeldía

Colectivo Entretejidas Chaco

Secretaría de Género, Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades – Concepción del Uruguay

Colectiva Sindical Feminista – CTAA – Concepción del Uruguay

Conurbanas Transfeministas

Observatorio Feminista de Catamarca

Comparsa Candombe de la Comarca

Futuro trans

Frente de mujeres y disidencias de Puerto Madryn

Asamblea Paravachasca

Frente de Liberación Agustín Tosco Argentina

Familiares de Detenidos Desaparecidos de Calilegua

Frente popular Darío Santillán corriente plurinacional

SIT Chubut – CTA Autónoma

Centro de Estudios en Género(s) y -Relaciones Internacionales. Universidad -Nacional de La Plata (CEGRI-IRI, UNLP)

Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP)

Colectivo Más Democracia

Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba

Comité por la libertad de Milagro Sala y todxs los Presxs Políticxs (L.A) Córdoba

Colectivo Furia Travesti

Así Somos tv

Alianza internacional de Habitantes (AIH)

Secretaría del Interior – CTA Autónoma de Entre Ríos

Dto de Historia, sede Trelew, FHyCS, -Universidad Nacional de la Patagonia

Equipo de interculturalidad IFDC El Bolsón

@redcuirtural

CTAA (central de trabajadores de la argentina Autónoma) Regional Trelew- Rawson

CTA de Lxs Trabajadorxs Chubut

Frente de Mujeres Justicialistas de Chubut

Agrupacion Victor Choque ATE

Asociación de Familiares y Amigos de -Desaparecidos de Entre Ríos.AFADER

Fundación Margarita Belén Chaco

Colectiva Feminista Las Azucenas,La Plata

APDH Regional Noroeste del Chubut

Magdalenas Puerto Madryn

Manuel Hermida Sec Adjunto CTA A Rio Negro

Fogonerxs ONLYS. Votamos Luchar.

Asociación Civil Semilla del sur.Villa Ciudad Parque, Córdoba,

Radio La Korneta fm 92.5, Las Grutas

Colectivo cultural Les Mirones

Golfo Diverso, San Antonio Oeste

Red Yafutün, San Martin de los Andes

Cooperativos, San Martin de los Andes

Mutual La Correntosa, Villa La Angostura, Nqn

Programa de Estudios Conflictividad territorial, Crítica al Desarrollo y Alternativas societales. CIECS.FCS.UNC – CONICET. Córdoba, Argentina.

Doctorado en Estudios Sociales Agrarios. CEA.FCS/ FCA. UNC. Córdoba, Argentina.

Espacio de Aprendizaje y Desaprendizaje -Autónomo desde la Sexta, Córdoba, Argentina.

Ramona Mercado Autogestivo Natural, Córdoba, Argentina.

Radio Zona Libre

La Federación de Entidades Culturales de Argentina ( ICUF)

Jóvenes por la Memoria, Neuquén

Cooperativa Surgente, Rio Negro

Lofche waiwen kurruf

CTA Autónoma viedma

Wall mapu rebelde

Ni Una Menos Lago Puelo y NUM Chubut

Ni Una Menos Olavarría

Red de solidaridad con Chiapas de Rosario

Lofche Ñanko Newen de Los Menucos RN, Comunidad Mapuche MakunChao. Maquinchao RN,

Mujeres Autoconvocadas Maquinchao

Parto Respetado Gualeguay. Entre Ríos

Guardianes de la Naturaleza y la Vida Gualeguay Entre Ríos.

ATE Seccional Bariloche y CTA A Bariloche

MundoSur

Asoc Civil 18 de diciembre por el migrante

Movimiento de Migrantes en Argentina (MMA)

PI-UNRN 40-B-789 «Género(s), precariedad y afectos: agencias discursivas y aproximaciones teóricas». UNRN

Seminario de problemáticas socioeducativas del IFDC Fiske-Roca

Espacio Pufolil Chubut

MTl GUALEGUAYCHÚ Entre Ríos

CELLPA (Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas) – Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de la Pcia de Salta. Asoc.Civil de Mujeres

Multisectorial Contra la Violencia Institucional – Rosario

Mala Junta – Nueva Mayoría

Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús

YoNoFui

Grupo de Arte Callejero (GAC) y de Mujeres Públicas

Colectiva de Antropólogas Feministas

Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA

Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia – Chubut

Cátedra Abierta de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales – UNPSJB – Sede Trelew

Partido Socialista de Río Negro

Mujeres Trans Argentina

organización mapuche-tewelche NOR FELEAL Chubut.

MP la Resistencia-Frente de. Mujeres Azucena Villaflor Sgo del estero

Comunidad Indigena Angosto El Perchel Personería Jurídica Resolución N° 0056-SDDHH-09 Tilcara – Jujuy – Argentina

Mesa de Trabajo por los DDHH de Traslasierra Córdoba

Cátedra Libre de Pueblos Originarios, UNTDF

Programa «Etnicidades y territorios en redefinición» SEANSO-ICA-FFyL-UBA

Laboratorio de investigaciones en Antropología Social LIAS FCNyM Universidad Nacional de La Plata

Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, Facultad de Humananidad y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de la Patagonia

APDH REGIONAL FORMOSA

Sociedad de Resistencia de Trabajadores de la Educación adherida a la F.O.R.A

Madres de Plaza de Mayo Filial La Rioja y Grupo de Apoyo.

Fundación Memorias e Identidades del Tucumán

Autoconvocadxs se Salud en Lucha AMBA

Red de Psicología y Pueblos Indígenas Originarios

Equipo de profesionales La Garúa

Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos – Capítulo Argentina ✔

Proyecto Raíz genial

Colectiva Feminista de Arroyo Leyes Pcia de Santa Fe

Asociación Civil Manos Vivas de Arroyo Leyes Provincia de Santa Fe

Pañuelos en Rebeldía

Argentina Plurinacional

Colectiva de Géneros Concordia Entre Ríos

asamblea en defensa del territorio Puerto Madryn

UAC TRELEW

Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides

Secretaria de Género y Diversidad de la CTA Autónoma de Chubut

Programa Radial » Radio LA PLATA» 90.9 FM de la ciudad de La Plata. «Sembrando Derechos»

Asambleas del Curru Leufu

Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco

Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Huahuel Niyeo (Jacobacci)

Asamblea por la Tierra y el Agua Las Grutas

Asamblea del Agua Coli Leuvu de Catriel

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones

Asamblea Gral.Conesa

Asamblea Socioambiental de Cipolletti

Asamblea Neyen Mapu de Valcheta

Asamblea Socioambiental Valle Medio

Asamblea No a las Petroleras en el mar de Viedma y Carmen de Patagones

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Viedma y Patagones

MTE CHUBUT- UTEP CHUBUT- FRENTE PATRIA GRANDE CHUBUT

Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia ( IESyPPat ) Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad de la Patagonia

Colectivo Somos Monte Chaco

Asamblea por un Mar Libre de petroleras Mar del Plata

Asamblea por una Sociedad sin fascismo Mar del Plata

Cientificxs y Universitarixs Autoconvocadxs Bariloche

MTL Chubut

Unión de asambleas de comunidades de Chubut (Uach)

Secretaria de juventud sindical de la CGT VIRCH Y PUERTO MADRYN

Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina

Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn

El Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación, filial Chubut

S.O.E.C.Y T, Sindicato De Correos y Telecomunicaciones

Secretaria de DDHH de CTA

Adhesiones individuales

Maristella Svampa – CONICET – CEDINCI – UNLP

Hugo Cachorro Godoy, Secretario General de ATE Argentina y Secretario General de la CTAA Nacional

Ana Arias – Decana de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA

Mario Pecheny (UBA-CONICET)

Ariel Wilkis (Idaes/Conicet)

Larisa Kejval – Directora de la Carrera de Cs. de la Comunicación – UBA

José Garriga Zucal. CONICET/UNSAM-IDAES

María Victoria Pita, Investigadora CIC CONICET en ICA/Seanso, FFyL| UBA.

Profesora regular en Carrera de Ciencias Antropológicas FFyL| UBA.

Alejandro Morin (Conicet)

Hugo Daniel Lewin

Susy Shock

Juana Antieco educadora tradicional mapuche tehuelche

Ancamil Silvia – longko de la «Lof Tata Angkamilla Tregüll Ko waria mew»

Bruno Millalonco

David Torres Delegado CPI Pueblo Lule – Salta

Comunidad Indígena Lules de Finca Las Costas – Salta

Incha ta Puma Katrileo, mapuche, periodista en Télam y Originarios.ar

Rodolfo Aguiar Secretario Afjunto de ATE Nacional y CTA Río Negro y Directivo de ATE Río Negro

– María José Cano, Directora Depto Derechos de los Pueblos de ATE Argentina

Erica Marcela Salazar Yela

Eugenia Cozzi (UNR-CONICET/UBA)

Nicolás Arata

Germán Daniel Riquelme

Soledad Barruti (dni 28752804)

Carla Villalta DNI 22666933 UBA/CONICET

Marcela Ferrari, DNI 14.177.037, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Pablo Edgardo Martínez Sameck DNI 10424557

Javier Romero Periodista. Docente

Alejandra Iriarte. Red de Abogadas Feministas

Gabriela Cabezón Cámara, escritora #Mirá

Cintia Alcaraz, periodista comunitaria de Santa Rosa, La Pampa

Maria Teresa Sánchez DNI 17590368

Agustina Schäuble. Docente del CURZA-UNCo

Shirley Angelica Siegenthaler. Viedma. Río Negro

Erica Ehlert

Daniel Zelkowic

Diana Delucchi. Viedma

Alarcon Moisés Elias, integrante APDH junta Promotora Alto Valle de Rio Negro

María del Carmen Carrera

Rodrigo Vicente Secretario General de ATE y CTA Autónoma Rio Negro

Adolfo Barja, Secretario de DDHH de la CTAA Nacional

Rosario Hasperue, Secretaria de DDHH de CTAA Buenos Aires

Carmen Juarez Reynaga 22526620

Maria Elena Ale 23.125.232

Guillermo Urdinez 8527990

Norma Piucill 11441459

Maria Ester Sassani DNI : 12966648

Marcelo Boeykens, DNI 27466166, director del Registro Único de la Verdad de Entre Rios .

Estela María Assaf DNI 5419555

Maria Pianciola DNI 11640621

Eliana Chatruc adhiero a solicitud Cels. Integrante de la orga Acá Estamos Mujeres para la Comunicación de Viedma y Patagones.

Viviana Hebe Bastiani DNI: 14618180

Rolando González-José

Daniela Tregierman, Sociología Urbana, UBA

Maria Solange Reichel dni 34938537

María Marta Quintana, IIDyPCa, CONICET, UNRN

Dra. Nery Haydee Vega Mujeres para Mujeres y Diversidades – Bs As y Red Pcial por Mujeres libres de violencias.

Vanda Ianowski Docente CURZA UNCo

Cristina Cabral DNI: 24187696

.

Viviana Acuña, DNI 23709191

Julieta Ramírez . Viedma, Río Negro

Roberto Tarifeño. 18829274. Cátedra -Historia de la Educación Argentina

Pandora Gandini Giana profesora del -CURZA DNI 18778861

Mabel Luna DNI 27301252. Cátedra -Análisis Institucional II CURZA

Teresa Varela DNI 25006782 CEAP-CURZA (UNCo.)

Juan José Guidi Prof Regular Curza DNI 17536384

Guillermo Williams, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Liliana Huljich DNI 5678929, Rosario

Nancy Osses 17135906

Elisa Barrientos Cazón, Nación Cichas -Afrodescendientes, Jujuy

Adriana Defazy DNI 26306641

Paula Isabel Arella DNI 24587086

Gloria Carrazano y Pablo Salguero del programa radial Somos Protagonistas

Dra Gabriela Prokopiw

Virginia Benítez afrodescendiente comunicadora cultural popular de matriz afro en la matanza Argentina

Guadalupe Fernández

Silvia Banchik

Rosalba Pacheco

Raquel Saucedo

Graciela Pedraza. Periodista

María luisa Grianta Crepy, antropóloga y militante de DDHH

Liliana De Benedetti

Alejandra Ciccone. estudiante avanzada de la carrera Ciencia Política de la UNPSJB sede Trelew

Luis Daniel Hocsman. Prof. Titular, Área de Estudios Latinoamericanos. CEA.FCS.UNC

Rosana Ameri DNI 16759468

Beatriz Puente DNI 6676535 Presidenta Frente Grande de Villa Regina

Kekena Corvalan, curadora y escritora feminista

Ricardo Nievas

Federico Ferme – Docente Facultad de Ciencias Sociales UBA – DNI 26994452

Liliana Tamagno

DNI 6418019

CONICET/UNLP

Laboratorio de investigaciones en Antropología Social LIAS

Universidad Nacional de La Plata

Norma Naharro

Dni 13040710

Ciunsa UNSa

Diana Lenton

Dni 17901607

Conicet -UBA

Sebastián VALVERDE DNI 22654172 CONiCET/FFYL -UBA/UNLU

Hugo Trinchero. DNI10188757

Juan Carlos Radovich – DNI 8573302 – UBA/CONICET

Joice Barbosa Becerra – DNI 94492461

Instituto de Ciencias Antropológicas/ FFYL/ UBA

Rocío M. Miguez Palacio

DNI 33.304.988

CONICET / ICA – FFyL – UBA

Sasha Camila Cherñavsky

DNI 38395521,

Instituto de Ciencias Antropológicas

de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL – UBA)

Macarena Manzanelli

DNI 35186844

Conicet/UNLaM

Ma Alejandra Pérez DNI 21476157. ICA- FFyL- UBA/ UNAJ

Ma. Eugenia Martínez DNI: 26276879. FHUC UNL

Sandra Tolosa. 22811293. UBA/CONICET-UNSAM

Juan Engelman DNI 31.829.244

ICA-FFyL-UBA CONICET

María Gala Miguez Palacio

DNI 35.532.469

Elsa Beatriz Palacio

DNI 10.084.234

Adrián Miguez

DNI 8.019.536

Maria Alejandra Gonzalez

Dni 21445431

SILVIA FONTANA DNI 14284816 FAMILIAR DE DESAPARECIDOS

Walter DOCTERS DNI 11995198 SOBREVIVIENTE .EX PRESO POLITICO

Coñopan Luciana Comunidad Ancestral Lof Mariano Epulef provincia Chubut

Mónica Berón, DNI 12728406, soy de CONICET y UBA

Dr. Maximiliano Bron Director de la Licenciatura en Comunicación Social – Universidad Nacional de La Rioja

Aixa Boeykens – REDCOM

María Eugenia Herrero – REDCOM

Diego de Charras – REDCOM

Dra. Gloria E. Edelstein.

Caterina De Okolicsanyi

Vivian Scheinsohn

María Inés Coronel DNI: 16713513- General Roca (RN)

Alexis Papazian. DNI 25791317/ red de investigadorxs en genocidio y política indígena en argentina. Ffyl. Uba.