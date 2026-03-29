¡Más de 8 millones en las calles! EE.UU. vive una masiva protesta contra el autoritarismo de Trump bajo el grito «No Kings»

El movimiento «No Kings» paraliza Estados Unidos con 3.300 actos y levanta cifras récord de protestas

Más de 8 millones de personas se movilizaron este sábado 28 de marzo de 2026 en más de 3.300 eventos a lo largo de los 50 estados de Estados Unidos, configurando la mayor protesta de un solo día en la historia del país bajo el lema «No Kings» (No a los reyes).

Según información de Common Dreams, los organizadores de la coalición No Kings y el movimiento Indivisible superaron las cifras de la convocatoria de octubre de 2025, consolidando un hito sin precedentes en la movilización ciudadana contra el presidente Donald Trump.

Congratulations to all Americans who dared to take to the streets today and publicly expressed their stance and disagreement with the actions and policies of their president. #WeSayNoKings 👍👍👍 pic.twitter.com/f3UDpmsj3m — Dominik Hasek (@hasek_dominik) March 28, 2026

Según el medio, Minneapolis se erigió como uno de los epicentros de la jornada, donde más de 200.000 personas se congregaron en la manifestación principal. De acuerdo con reportes de Common Dreams , el evento contó con la presencia del gobernador de Minnesota, Tim Walz; el senador Bernie Sanders; la representante Ilhan Omar; la actriz Jane Fonda; y una actuación estelar de Bruce Springsteen, quien interpretó «Streets of Minneapolis», una canción dedicada a Renee Good y Alex Pretti, ciudadanas estadounidenses fallecidas en enero durante operaciones migratorias federales en la región.

En San Francisco, la protesta adquirió un carácter visual emblemático cuando miles de activistas formaron un cartel humano en una playa local. Como detalló el periodista Brad Reed, el mensaje plasmado en la arena era contundente: «¡Trump debe irse ya! No al ICE, no a las guerras, no a las mentiras, no a los reyes».

WOW! Protesters in San Francisco, CA formed a MASSIVE human sign on Ocean Beach reading “Trump Must Go Now!” for No Kings Day (Video: Ryan Curry / S.F. Chronicle) pic.twitter.com/ItF7c7gvke — Marco Foster (@MarcoFoster_) March 28, 2026

Mientras tanto, en Nueva York, la movilización reunió a decenas de miles de personas—con estimaciones, según publicación de los corresponsales de La Jornada de México, que alcanzaban los 350.000—en una marcha que colapsó Broadway y Times Square, encabezada por el actor Robert DeNiro y el reverendo Al Sharpton.

La magnitud de las protestas trascendió las grandes urbes. La cofundadora de Indivisible, Leah Greenberg, documentó en redes sociales actos en localidades como Arvada (Colorado), Madison (Nueva Jersey) y San Agustín (Florida), así como eventos internacionales solidarios en Londres y Madrid. Los organizadores destacaron en un comunicado citado por Common Dreams que se trató de un movimiento que crece «no solo en tamaño, sino también en alcance, en valentía y en la cantidad de personas que se sienten parte de él».

Las consignas reflejaron un amplio rechazo a las políticas internas y externas de la administración. Según la Agencia EFE, los manifestantes denunciaron específicamente la «guerra ilegal» iniciada hace un mes en Irán —que ha impactado en los precios de los combustibles—, así como los abusos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Las pancartas en múltiples idiomas incluyeron frases como «Alto a la guerra contra Irán», «Manos fuera de Cuba» y «Aquí no hay reyes», en rechazo a lo que califican como una deriva autoritaria.

Los líderes presentes en Minneapolis enfatizaron que esta movilización no representa un final, sino un punto de inflexión. El senador Bernie Sanders declaró ante la multitud que «el futuro de nuestro país y del mundo entero están en jaque», instando a la ciudadanía a no cesar en la resistencia. Los organizadores ya han comenzado a convocar foros y talleres de capacitación a nivel nacional para mantener la presión social, según reportaron los corresponsales David Brooks y Jim Cason.

Mientras la Casa Blanca desestimó las protestas calificándolas de «sesiones de terapia» para el «trastorno por Trump», los datos de opinión pública reflejan un contexto de creciente descontento.

Una encuesta de Fox News publicada el miércoles previo a las marchas reveló que el 59 % de los estadounidenses reprueba la gestión del presidente, un nivel récord para sus dos mandatos, según informó EFE.