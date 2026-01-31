Masiva movilización en Concepción demanda reconstrucción de territorios: “No más forestales, no a la minera de tierras raras”

Cientos de personas marcharon en Concepción en un "Duelo Nacional" por los incendios en Ñuble y Biobío. Denunciaron a la industria forestal y al Estado como responsables, y acusaron que los siniestros allanan el camino para proyectos como mineras de tierras raras. Exigieron leyes para proteger los territorios y detener el "saqueo transnacional".

Masiva movilización en Concepción demanda reconstrucción de territorios: “No más forestales, no a la minera de tierras raras”
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Duelo Nacional: Cientos de personas se movilizaron en Concepción y acusa a forestales y mineras de crear «zonas de sacrificio»

Copia de Diseño sin título – 1

Una concurrida concentración y marcha, autodenominada «Duelo Nacional», ya que en varios puntos del país se realizaron manifestaciones, movilizó las calles del Gran Concepción el viernes 30 de enero.

La movilización, según publicación de la Escuela Popular Permanente, tuvo un doble objetivo: honrar a las víctimas de los devastadores incendios que afectaron las regiones de Ñuble y Biobío, y denunciar con firmeza las responsabilidades detrás de la catástrofe. Cientos de manifestantes expresaron su dolor y su enérgico rechazo a lo que califican como un abandono sistemático.

Según la publicación, la responsabilidad principal recae en la industria forestal y en la «complicidad del Estado y su institucionalidad, que no se hicieron cargo de prevenir esta terrible situación».

Los manifestantes sostuvieron diversos tipos de carteles con consignas como «No fue una estufa, fue la codicia» y «Minera y forestales son las criminales», señalando directamente a los grandes consorcios de monocultivos de pino y eucalipto como factores clave en la propagación y letalidad de los incendios.

La denuncia fue más allá de la tragedia inmediata. La movilización afirmó que detrás de los incendios «se esconden intereses empresariales», argumentando que no es casual que los territorios más afectados sean aquellos donde se pretenden instalar proyectos de alto impacto, como una minera de tierras raras y la línea de alta tensión Itahue-Hualqui.

«Las comunidades del BioBío no queremos ser una zona de sacrificio para la producción energética de un sistema irracional, apostamos por proteger la vida de las personas y los ecosistemas de los territorios que se habitan», consigna la publicación de la Escuela Popular Permanente.

De acuerdo a lo informado desde el territorio, el cierre de las manifestaciones tuvo un llamado a la acción colectiva para «reconstruir y defender los territorios». Las consignas «¡No Más Forestales!», «No Más Monocultivos!» y «No a la Minera de Tierras Raras!» resonaron como un pliego de demandas ambientales y sociales.

Ver publicación con imágenes de la Escuela Popular Permanente (Instagram)

Ver también registros de video:

Video “Protejamos Lo Méndez” – Canal: AHORA EN CONCEPCIÓN. Lema: «LEY DE INCENDIOS YA!»

Video de la concentración y marcha «Duelo Nacional» – Canal: Igualdad Concepción. Lema: «¡A reconstruir y defender nuestros territorios de las forestales y minera!»

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

Estado de Catástrofe en Ñuble y Biobío por incendios forestales: Numerosas viviendas han sido afectadas por el fuego y miles de evacuados

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Chile se moviliza por Julia Chuñil: marchas en varias ciudades con denuncias de detenciones, represión y operativos intramarcha [VIDEOS]

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

Massive Mobilization in Concepción Calls for Reconstruction: "No More Forestry, No to Rare Earth Mining"

Hace 2 minutos
Seguel Alfredo

“Tierras Raras: El Dilema de Penco y el Gran Concepción”: el documental que pone a minera Aclara en la mira de las comunidades

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

¡Fue Femicidio! Tribunal de Concepción condena como "homicidio simple" brutal crimen de Rennatta Rozas: Convocan a movilización en repudio

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

«Se quemó el parque, se quemó donde se quiere instalar la minera»: denuncia desde Penco en medio del fuego que arrasó bosque de Queule

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Rechazan prisión preventiva para único imputado por incendio que dejó 20 muertos, mientras emergen vínculos de fiscal con forestales Arauco, CMPC y minera Aclara

Hace 1 día
Seguel Alfredo

“Amor por el territorio”: Desde Penco convocan a una gran marcha contra proyecto minero de tierras raras de empresa Aclara

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Concepción: Decretan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para imputado por megaincendio

Hace 5 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano