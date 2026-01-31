Masiva movilización en Concepción demanda reconstrucción de territorios: “No más forestales, no a la minera de tierras raras”

Duelo Nacional: Cientos de personas se movilizaron en Concepción y acusa a forestales y mineras de crear «zonas de sacrificio»

Una concurrida concentración y marcha, autodenominada «Duelo Nacional», ya que en varios puntos del país se realizaron manifestaciones, movilizó las calles del Gran Concepción el viernes 30 de enero.

La movilización, según publicación de la Escuela Popular Permanente, tuvo un doble objetivo: honrar a las víctimas de los devastadores incendios que afectaron las regiones de Ñuble y Biobío, y denunciar con firmeza las responsabilidades detrás de la catástrofe. Cientos de manifestantes expresaron su dolor y su enérgico rechazo a lo que califican como un abandono sistemático.

Según la publicación, la responsabilidad principal recae en la industria forestal y en la «complicidad del Estado y su institucionalidad, que no se hicieron cargo de prevenir esta terrible situación».

Los manifestantes sostuvieron diversos tipos de carteles con consignas como «No fue una estufa, fue la codicia» y «Minera y forestales son las criminales», señalando directamente a los grandes consorcios de monocultivos de pino y eucalipto como factores clave en la propagación y letalidad de los incendios.

La denuncia fue más allá de la tragedia inmediata. La movilización afirmó que detrás de los incendios «se esconden intereses empresariales», argumentando que no es casual que los territorios más afectados sean aquellos donde se pretenden instalar proyectos de alto impacto, como una minera de tierras raras y la línea de alta tensión Itahue-Hualqui.

«Las comunidades del BioBío no queremos ser una zona de sacrificio para la producción energética de un sistema irracional, apostamos por proteger la vida de las personas y los ecosistemas de los territorios que se habitan», consigna la publicación de la Escuela Popular Permanente.

De acuerdo a lo informado desde el territorio, el cierre de las manifestaciones tuvo un llamado a la acción colectiva para «reconstruir y defender los territorios». Las consignas «¡No Más Forestales!», «No Más Monocultivos!» y «No a la Minera de Tierras Raras!» resonaron como un pliego de demandas ambientales y sociales.

Ver publicación con imágenes de la Escuela Popular Permanente (Instagram)

Ver también registros de video:

Video “Protejamos Lo Méndez” – Canal: AHORA EN CONCEPCIÓN. Lema: «LEY DE INCENDIOS YA!»

Video de la concentración y marcha «Duelo Nacional» – Canal: Igualdad Concepción. Lema: «¡A reconstruir y defender nuestros territorios de las forestales y minera!»