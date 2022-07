Masiva protesta de docentes en Estación Central: Denuncian no pago de imposiciones por parte de municipio

Exigen al alcalde Felipe Muñoz que regularice el pago de las imposiciones y descuentos realizados mes a mes por planilla y que no se ven reflejadas en las cartolas.

Ver video CPP: Profesores de Estación Central inician paro de advertencia por cotizaciones impagas

La marcha hacia el municipio se hizo en el contexto de un paro de advertencia hacia el sostenedor. Al respecto, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, manifestó su preocupación por esta práctica sostenida en el tiempo, que se repite en muchos municipios del país, y pese al diálogo con los sostenedores, éstos insisten en seguir violando la Ley.

El Presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, denunció que “los docentes y los trabajadores de la Educación están reclamando justa y legítimamente que no se les están pagando los sueldos. Porque al no pagar la Previsión, al no pagar la Salud, lo que en realidad está sucediendo es que no se están pagando los sueldos. Tampoco se están reflejando los pagos en las Cajas Previsionales y Cajas de Ahorro. Lo que está sucediendo en realidad es que los recursos que se les están descontando a las y los profesores no están llegando donde corresponden, y ello nos preocupa y nos parece gravísimo”.

Agrega Díaz Marchant: “Hoy estamos apoyando esta movilización, donde han obligado a las y los profesores a exigir el cumplimiento de la Ley, porque no es nada más ni nada menos que eso. Que el alcalde de Estación Central cumpla con los mandatos que le da la Ley con respecto al pago de las remuneraciones, que los dineros que se descuentan vayan destinados donde corresponden, porque hasta la fecha no se sabe qué se hace con ese dinero y no es justo que las y los profesores tengan que padecer el no poder hacer uso de las isapres o de los hospitales. Por eso hoy estamos aquí en la calle, donde corresponde, siendo parte de estas justas luchas y defendiendo a las y los docentes”.

El dirigente del Magisterio junto con insistir en que se trata de una práctica al margen de la Ley, destacó que se han realizado diversas reuniones con los jefes de los Departamentos de Educación y el gremio siempre está abierto al diálogo. Sin embargo, el diálogo hasta ahora sólo dilata y precariza la situación de cientos de profesoras y profesores.