Vecinos 6 0riente expresa preocupación ante falta de planificación de Municipalidad para avanzar en declaratoria del ex matadero de Viña del Mar como monumento histórico

Los integrantes de la Agrupación de Vecinos 6 0riente manifestaron su preocupación por falta de un plan de gestión, planificación y programación por parte de la autoridad municipal para que la solicitud de declaratoria del ex matadero de Viña del Mar como monumento histórico avance.

En enero de 2022 la Municipalidad presentó el expediente de solicitud de monumento histórico para así poder resguardar el reciento que actualmente se encuentra en desuso,

Pese a que reconocen que la presentación de dicho expediente fue un hecho de vitar importancia para iniciar el camino a la recuperación del edificio, los vecinos advierten que el proceso se haya dilatado en demasía.

Señalan que desde hace meses no han recibido respuestas sobre el avance del proceso, lo cual les genera incertidumbre

«Nuestra preocupación se debe a la falta de comunicación que el municipio ha tenido con los vecinos , pese a que el compromiso fue otro», señaló Pamela Urra, coordinadora de la agrupación en declaraciones a La Estrella de Valparaíso.

En un comunicado al que tuvo acceso El Ciudadano, los integrantes de Vecinos 6 Oriente plantean que les preocupa la forma como se esta llevando adelante esta gestión, «lo que nos hace pensar que la demora en su consecución se deba a falencias técnicas del equipo de trabajo que se encuentra liderando este propósito».

Advierten que existe confusión por parte de la autoridad de cual es la comunidad que ha impulsado esta causa y que lleva dos años recopilando antecedentes que puedan ser útiles para complementar el expediente presentado al consejo de monumentos nacionales.

«No se trata de la población Gratry la cual, si bien posee una historia importante en el sector, se trata de un hito aparte y mucho posterior a la edificación del ex matadero, el cual se construye en el primer decenio de la república parlamentaria en Chile (1891 – 1925) y se esboza en el plano fundacional que Francisco Vergara entrega a la autoridad «, indicaron en el texto.

Plantearon que los que les preocupa es que «no se esté buscando las fuentes en el lugar correcto y que por falta de experticia se retrase el éxito de esta gestión».

«Esperamos que la autoridad comprenda que los vecinos de la organización 6 oriente solo queremos contribuir al desarrollo social, cultural y económico de nuestra ciudad independiente del interés político que cada persona tenga», afirmaron.

A continuación, el texto íntegro:

Comunicado agrupación de vecinos 6 oriente: Aclaración con relación a la respuesta del municipio sobre la organización ciudadana que está trabajando para que el edificio del ex matadero sea declarado monumento histórico y los últimos dichos de la entidad respecto a su rol activo en esta gestión.

Nos complace saber que el municipio haya reiterado la solicitud al consejo de monumentos nacionales para que este histórico edificio público tenga el reconocimiento que se merece y que la ley establece. Sin embargo, nos preocupa la forma como se esta llevando adelante esta gestión, lo que nos hace pensar que la demora en su consecución se deba a falencias técnicas del equipo de trabajo que se encuentra liderando este propósito. En primer lugar, existe una confusión por parte de la autoridad de cual es la comunidad que ha impulsado esta causa y que lleva dos años recopilando antecedentes que puedan ser útiles para complementar el expediente presentado al consejo de monumentos nacionales. No se trata de la población Gratry la cual, si bien posee una historia importante en el sector, se trata de un hito aparte y mucho posterior a la edificación del ex matadero el cual se construye en el primer decenio de la república parlamentaria en Chile (1891 – 1925) y se esboza en el plano fundacional que Francisco Vergara entrega a la autoridad. Lo que en verdad preocupa a los vecinos es que no se esté buscando las fuentes en el lugar correcto y que por falta de experticia se retrase el éxito de esta gestión.

