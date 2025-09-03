Mauricio Briceño: De arresto domiciliario a prisión preventiva por peligro de fuga y amenazas a familia de víctima

El empresario fue notificado con una nueva medida cautelar debido al riesgo de fuga por el caso de Eloy Alarcón.

El pasado 19 de agosto, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica sentenció al empresario inmobiliario Mauricio Briceño Medina a cinco años de presidio efectivo después de ser declarado culpable del homicidio del comunero mapuche Eloy Alarcón Manquepan en 2022. El veredicto se dio a conocer el 7 de agosto, desestimando la alegación de legítima defensa presentada por la defensa de Briceño, considerándose el uso ilegal de un arma de fuego y su historial de conducta agresiva.

Pese a que la sentencia simbolizaba un poco de reparación y justicia para los cercanos de Eloy, el lunes 1 de septiembre se modificó el arresto domiciliario parcial que mantenía el condenado Briceño durante una audiencia de medidas cautelares en el tribunal. Además, la abogada querellante, Karina Riquelme, denunció que la familia del imputado habría amenazado de muerte a la familia de la víctima debido a la condena que recibió. Esta situación, sumada al peligro de fuga, motivó la determinación de prisión preventiva por parte de los magistrados del caso.

La audiencia se agendó luego de que el tribunal de Villarrica suspendiera una primera cita, programada para el 28 de agosto, debido a problemas técnicos de conexión por parte del imputado. En esa ocasión, se decidió reagendar la audiencia durante la tarde del 1 de septiembre, y exigió la asistencia presencial de Briceño.

Riquelme informó que el mismo lunes primero de septiembre, recurrió junto a la familia de Alarcón a la comisaría para denunciar las amenazas de muerte que recibieron, manifestando su indignación. La resolución sobre la nueva medida cautelar de prisión preventiva se considera crucial para la seguridad de la familia de Eloy, quienes ya habían manifestado su temor de encontrarse con el condenado en cualquier lugar mientras este tenía arresto domiciliario parcial.

La abogada querellante afirmó que ante esta situación: “la familia desilusionada por el monto bajo que le impusieron, el cual fue pagado el mismo día que se resolvió”, sostuvo. Los cercanos a Eloy Alarcón Manquepan esperan que Briceño cumpla, aunque la pena sea muy baja, y esperan que se ratifique la sentencia debido sería imposible sostener emocionalmente un nuevo juicio y la revictimización que eso conlleva.