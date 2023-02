Mauricio Correa tras renunciar al Festival de Viña del Mar: «Me di cuenta una semana antes, que no tenía autoridad»

Mauricio Correa explicó este martes las razones por las que renunció a su cargo como productor Ejecutivo del Festival de Viña del Mar 2023, a pocos días de iniciar el certamen.

Las razones las realizó a través de su canal de YouTube, donde señaló que los problemas comenzaron cuando se entera sobre la baja del grupo mexicano Maná, a pesar de haber sostenido dos reuniones con el equipo.

“Yo no me enteré que se había bajado Maná. Yo, el productor ejecutivo de Canal 13 para el Festival de Viña del Mar”, indicó.

En este sentido, manifestó haber sentido que hizo «el ridículo» en las reuniones con otros productores, debido a que fue en ese momento que se entera de la baja de los artistas.

El otro problema – detalló – fue la llegada de la cantante argentina Tini debido a que, a su consideración, afectaría la participación de Yerko Puchento en el evento.

Pocos días después, se anunció la baja de Puchento, quien será reemplazado por el comediante Diego Urrutia , el cuál hará su debut en el Festival de Viña.

Correa afirmó que intentó hacer un cambio de día para Daniel Alcaíno, pero la respuesta de la productora fue tajante.

“Ninguna instrucción mía la pueden obedecer porque no estoy en el contrato que esta productora firmó con los canales”, señaló, citado por La Nación.

“Por lo tanto, me vi en la obligación, por convicción, de renunciar a lo que siempre soñé, a hacer el Festival de Viña del Mar (…) No podía estar en el escenario más grande del mundo, el festival latino más importante, sin autoridad. Y me di cuenta una semana antes, que no tenía autoridad. Entre otras muchas cosas que pasaron, no se m e había dicho que Maná se había bajado tres días antes que yo hiciera el ridículo en una reunión”, recalcó.