Mauricio Daza, Convencional Constituyente: A veces siento que enfrento a una mafia

En el programa Programa Voces Sin Fronteras dirigido por el periodista Bruno Sommer del diario El Ciudadano, se contó con la presencia del constituyente Mauricio Daza, personalidad que sin contratiempos participó en este ameno diálogo y con quien se intercambiaron ideas de interés público. Dejamos la transcripción de esta interesante entrevista.

Bruno Sommer (BS): Muy buenas noches ciudadanos y ciudadanas estamos dando inicio a un nuevo programa de Voces Sin Frontera junto al constituyente Mauricio Daza, te damos la bienvenida Mauricio una vez más al ciudadano.

Mauricio Daza (MD): Bueno, hola un gran saludos a las amigas y amigos del ciudadano y bienvenidos a este programa donde vamos a analizar como anda la convención.

BS: Así es Mauricio y una preocupación, que tengo yo, de manera particular: He estado siguiendo las RRSS he estado siguiendo las publicaciones de los medios de comunicación del status quo, los que no quieren que en este país nada cambie y veo y olfateo, hay evidencia de una animadversión hacia los constituyentes que se la están jugando en la Convención, y lo he visto hacia tu persona, sobre todo en las últimas semanas, Mauricio, antes que me detalles esta situación, te quiero preguntar lo siguiente: ¿Justicia para los jueces o justicia para la ciudadanía?

MD: Esa es una muy buena pregunta, yo obviamente creo que tenemos que analizar esta nueva constitución desde una perspectiva ciudadana, desde el punto de vista de las personas comunes y corrientes más que respecto de las personas que son parte de algún tipo de grupo de poder, y bueno, efectivamente, como tú bien lo dices, la verdad es que desde el trabajo que hemos realizado en la Comisión de Justicia, donde lo que pretendemos es terminar con una estructura vetusta, añeja, que se ha mantenido durante más de 100 años es en la forma en cómo se organizan nuestros tribunales de Justicia, bueno, frente a ese intento claro que hay resistencia, tenemos que recordar que hay un gremio que es poderoso, el de los jueces, que la verdad no ha sufrido mucho cambio en su régimen desde hace mucho, mucho tiempo. Y las veces que ha existido intentos de hacer cambios la verdad que estos han sido frustrados rápidamente.

El convencional asegura que ha sido amenazado por las mafias.

BS: En lo substancial ¿Por qué los jueces se sienten atacados? ¿Qué es lo que quieren cambiar ustedes respecto a cómo funciona la justicia, a como son designados los jueces hoy en día y como lo vislumbran en el texto de esta nueva constitución?

MD: A ver, lo primero es que hay que entender como funciona hoy día el denominado Poder Judicial, especialmente la manera en cómo se nombra a las juezas y los jueces hoy día, esto es algo que todo el mundo sabe pero que no se habla mucho, se trata de mantener un poquito oculto se trata de mantener al margen del conocimiento ciudadano, a pesar de que hemos lidiado ya varios años, varias décadas con esto, lo conocemos a la perfección. En Chile se da una situación muy particular, todos los jueces son nombrados por el presidente de la República, por el presidente del gobierno de turno, y esto se hace por medio de una terna a través de las Cortes Superiores de Justicia, y esto que tenemos un sistema piramidal, es decir, que se empieza en una corte de abajo y se va subiendo, subiendo y la idea es llegar a la corte suprema y además existe la carrera judicial, donde precisamente uno empieza desde abajo y gradualmente va subiendo hacia arriba, esa es como la lógica de esto, y obviamente en esta pirámide los que están arriba son los jueces de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema. Si alguien quiere ser juez de un tribunal superior, avanzar en la carrera. Ponte tú que yo estoy en un tribunal abajo, y quiero avanzar, se necesita que te incluyan en una terna, en una lista de tres personas que son elegidas por una corte de apelación, después de eso, esa terna se manda al gobierno de turno, y el gobierno de turno tiene que elegir un nombre de esa terna, ahora ¿Qué es lo que ocurre? Como esa terna no es transparente, entonces lo que pasa es que los candidatos a ascender tiene que ir, o van en la práctica, a hablar con los ministros de la Corte en la que hacen la terna, en reuniones individuales, esto se llama besa manos en la jerga judicial, cuando un juez va, le golpea la puerta a un ministro y les dice “Hola yo soy Juan Pérez, soy juez de un Tribunal de letras, y la verdad que yo me presento y necesito que usted me apoye” ahí se van generando situaciones de clientelismo entre los ministros de tribunales superiores y los jueces de más abajo, ¿Para qué? Para poder comprometer e ingresarlos en estas ternas. Pero fíjate, una vez que están en estas ternas la persona hace una segunda gestión, básicamente tratar de llegar al gobierno de turno para que esa persona sea elegida. ¿Cómo se hace esto en muchas oportunidades? Se utilizan los denominados operadores judiciales, abogados que tienen contactos en el mundo políticos, muchos candidatos que son jueces se contactan con estos “operadores” y lo que hacen es decirles “¿Por qué no me mueven a mí que estoy en una terna para ser juez de garantía?” Entonces claro, ese abogado dice “Claro, yo te voy a hacer la gestión, llama a alguna persona en el Ministerio de Justicia o llama a alguien en el ámbito político o llama a algún parlamentario que sea de la coalición que gobierna” para los efectos de hacer esa gestión, el telefonazo a la Subsecretaría de Justicia y le dicen “Sabes que, en esa terna que está para el Tribunal de Garantía, ¿Por qué no colocas a Juan Pérez que es una persona cercana a nosotros, buena, vamos a estar bien con él? Entonces Juan Pérez es elegido, para ser juez de un tribunal superior en la jerarquía, pero ¿Sabes cuál es el problema? Juan Pérez después va a ser juez de un tribunal que esté más arriba todavía y va a repetir esta misma práctica una y otra vez, hasta llegar a la Corte Suprema.

BS: Un círculo vicioso de ir besando la mano.

MD: Exacto, pero fíjate entonces, y esto es un problema estructural, si tú tienes un sistema que funciona así, entonces un juez que le toca el caso de una persona que tiene vínculos con el poder político ¿Qué es lo que va a hacer? Dirá “No me conviene ser muy duro con él, porque después cuando yo quiera subir, quizá me va a poder perjudicar. Porque la decisión final pasa por una decisión política, porque el presidente, el gobierno de turno, elige a quien quiera de la terna, para hacer la terna tampoco hay transparencia, porque si bien hay una calificación por mérito, las cortes pueden elegir a quien quieran. Ponte tú que hay una lista del 1 al 9, de las mejores personas que hay, oye, la Corte perfectamente puede elegir al 9, entonces es tan arbitrario y oscuro esto, que se van generando estas relaciones, estos vínculos, y fíjate Bruno, esto es bien importante, acá se van generando estas relaciones de clientelismo hasta dentro del Poder Judicial, pero también estas relaciones hasta afuera, y de hecho, esto lleva décadas, más, lleva más de un siglo.

BS: Mauricio ¿Esto es acerca de las fórmulas de como son elegidos pero también es el tiempo que duran en el cargo?

MD: Bueno, ahí hay otro tema, que tiene que ver con lo siguiente, lo que hemos propuesto para cambiar este sistema, que está al borde de la corrupción en la práctica, bueno lo que hemos dicho es lo siguiente: Miren, le vamos a sacar a los jueces la capacidad de ingerir en la designación de otros jueces, y le vamos a quitar al poder político, al presidente de la República, la atribución del poder elegir de esa lista a los jueces. Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un órgano autónomo de rango constitucional que se va a llamar Consejo de la Justicia que es muy similar a los Consejos de la Magistratura que se denominan en otros países, en España, en Portugal, entre otros, que es un órgano integrado por personas que serán jueces elegidos por sus pares democráticamente, funcionarios también de la administración de justicia que van a ser elegidos por sus pares democráticamente entre ellos mismos, y además miembros de la sociedad civil que van a ser elegidos a través de un mecanismo de alta dirección pública y que van a generar ternas y que el Congreso Nacional las va a ir eligiendo, pero, que ninguno de estos grupos de por sí va a tener una mayoría. Eso es bien importante, para que no sea capturado por un solo grupo y alternar el equilibrio. Este organismo va a tener la función de elegir a todas las juezas y los jueces de Chile desde los ministros de la Corte Suprema hasta los tribunales rurales. A todos los jueces. Además este órgano autónomo va a administrar los dineros y recursos humanos de la administración de justicia, cosa que hoy día hacen los propios ejes. La Corte Suprema tiene esa labor, se la vamos a quitar, le vamos a quitar la billetera y se le vamos a entregar a este órgano autónomo, y le vamos a quitar la potestad de realizar sumarios y sancionar a los jueces inferiores, se lo vamos a entregar a este consejo a través de mecanismos que van a ser transparentes.

BS: Mauricio ¿Cuál ha sido las reacciones del Poder Judicial ante estas iniciativas de la Convención Constitucional donde tú llevas un liderazgo reconocido? ¿Cómo han reaccionado?

MD: Bueno, han reaccionado como un gremio, que no ha sido tocado durante décadas, o sea, ahora estamos tocando literalmente a los intocables, y lo que ha ocurrido es que el Poder Judicial, la Corte Suprema hizo algo muy insólito: Se autoconvocó para sacar una declaración en contra de nosotros, diciendo que la idea que estábamos impulsando era una mala idea y ponía en riesgo la independencia judicial, y lo hizo de forma engañosa, porque sostuvo que estábamos tocando la inamovilidad de los jueces, y no es así, porque fíjate lo que estamos proponiendo, hoy día los jueces están en su cargo indefinidamente hasta cumplir 75 años, tienen esa garantía, tienen inamovilidad hasta los 75 años y nosotros queremos cambiar este sistema, vamos a terminar con la jerarquía judicial ya no van a haber jueces por encima de otros, o sea, un ministro de la Corte Suprema tiene la misma jerarquía que un juez rural, tienen funciones distintas, uno tiene la función de revisar las sentencias que hace el otro, pero como jueces tienen igualdad entre ellos, en tanto a dignidad, en términos que no hay jerarquía de uno sobre el otro, pero además terminamos con la carrera judicial, significa que cada uno de los cargos al interior de la administración de justicia van a ser concursables, ya no vas a tener que ir desde abajo hacia arriba progresivamente, ahora tú puedes concursar para cualquier cargo judicial directamente, y esto se va a resolver a partir del criterio méritos, si tienes los méritos, la experiencia, y ganas un concurso que es público, a partir de razones de mérito, objetivas, y a partir además de un mecanismo transparente decidido por un órgano autónomo que es el Consejo de la Justicia entonces ahí tú puedes acceder a una posición de juez.

BS: Te aprovecho de preguntar ¿Qué va a pasar con el caso de los notarios?

MD: De eso también nos vamos a hacer cargo, pero de otra forma, porque vamos a poner término a estas notarías vitalicias y lo que vamos a hacer es crear un sistema público que se va a hacer cargo de las funciones de notario y conservador, que hoy en día son privados, hacen una gestión y pueden cobrar, de hecho, el conservador de bienes raíces de Santiago, gana él 150 millones de pesos, ese es el monto que él recibe al mes, y él no es funcionario público, y son posiciones vitalicias al final, y muchos de ellos están vinculados con familias de jueces o personas del mundo judicial, pero para terminar la idea anterior, mira, nosotros decíamos: “Vamos a terminar con la jerarquía, vamos a terminar con el tema de la carrera, todos los cargos van a ser concursables”, y en ese contexto dijimos: “Los jueces van a tener una duración de 8 años en el cargo y si quieren mantenerse en el cargo van a tener que repostularse en un concurso público, de nuevo, un concurso público de mérito, con oposición de antecedentes, transparente, a partir de un mecanismo que además da todas las garantías y que está a cargo de un ente autónomo de rango constitucional que es el Consejo de la Justicia”. ¿Qué es lo que ocurre? Por supuesto, si un juez ha hecho bien el trabajo, va a ir a este concurso y naturalmente lo va a ganar ahora ¿Qué es lo que pasa si ha hecho mal el trabajo? Si lo ha hecho y hay otra persona que está postulando al cargo ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ese juez va a perder el concurso y va a asumir otra persona como juez, que va a ser la mejor persona disponible para la comunidad.

BS: Me parece perfecto, los bien calificados continúan, los mal calificados para la casa y vendrá uno con mayor mérito. Oye, pero, Mauricio ¿Qué hay de eso de que la calificación de la justicia chilena es bastante baja, pésima como del 2015, pero las autocalificaciones que se dan los jueces tienen las notas máximas como 6,9 o 7?

MD: Así es, tal cual, mira, todo esto que te estoy contando se da en un contexto en el cual como tu bien señalas, según los índices de la OBDE, todo el mundo habla y se llena la boca de la OBDE, que estamos en tal lugar del ranking, pero eso solo cuando les conviene a los grandes grupos económicos. En el caso de la justicia Chile en el año 2015 tiene el peor índice de confianza de la ciudadanía ante su sistema de Justicia, antes le ganábamos a Ucrania, ahora ni siquiera le ganamos a Ucrania, en el 2021 eso bajó, estamos en el piso, sin embargo, paralelamente si tú ves cuales son las calificaciones que los jueces se hacen entre ellos, resulta que el 98% de los jueces tienen una calificación sobresaliente, o sea, eso significa que lo hacen fantástico. Entonces hay una distancia entre como funciona el Poder Judicial y cual es la justicia que se le entrega a la ciudadanía, y por eso tenemos una justicia para poderosos que en la práctica es una justicia blanda, una justicia que le garantiza impunidad, y una justicia para el resto de la gente sobre todo para la gente más humilde, que básicamente castiga la pobreza, con jueces que además muchas veces actúan con desidia frente a las personas, mira, yo he litigado en todo Chile durante años, décadas, más de 20 años, yo te puedo decir que se observa, y se observa que muchas veces hay un maltrato, no solo a los abogados, sino también a las personas. Y esto especialmente en zonas rurales donde el juez es un verdadero rey, es una autoridad, y eso muchas veces se entiende mal. Mira, hay un caso que yo me acuerdo muy bien, había un juez que le mandaban los expedientes al prostíbulo del pueblo para que firmara los expedientes, y él estaba todo el día en el prostíbulo del pueblo, de hecho, a mí me tocó hablar con carabineros de Puerto Aisén, que decían que lo tenían que recoger en la calle para que pasara la mona en la comisaría y después lo llevaban a su casa y el tipo al otro día estaba fallando. Esto salió y fue de repercusión nacional, salieron hasta las fotos en portada y fíjate loque ocurrió con él después de todo este escándalo, no lo sancionaron, los trasladaron, y lo trasladaron al tribunal de Castro, que es un tribunal que está sobre el tribunal, técnicamente lo ascendieron. Y fíjate que cuando llegó a Castro tuvo denuncias de abuso de todo tipo, esa es la realidad que nosotros queremos cambiar. El tema de los 8 años, salieron los jueces a decir que eso atenta contra la inamovilidad de los jueces, y no es verdad, lo que buscamos dar es la garantía a los ciudadanos de que tengan unos jueces que tengan una estabilidad y no tengan miedo de fallar en uno u otro sentido y que los puedan sacar, pero eso es durante el periodo que duren en el cargo, o sea, la inamovilidad no es sinónimo a que ellos van a estar de por vida en un cargo, nunca lo ha sido, en ese contexto, obviamente estos cambios que nosotros proponemos es tocar por primera vez de una manera radical, importante, pero en beneficio de la ciudadanía, a un gremio que nunca había visto que se estuviese impulsando de una manera concreta, decidida, en el sistema al cual ellos están sujetos. Y eso es lo que ha generado a mi juicio una reacción que ha sido muy impresionante, la verdad es que nosotros hemos sido atacados derechamente, en mi caso, he sido brutalmente atacado…

BS: Lo decía Mauricio al comienzo de nuestra entrevista, al comienzo de esta transmisión, yo he visto publicaciones, no voy a decir directamente, de Tercera, de muy mala leche donde te atacan a ti directamente y eso claramente tiene una intención, amigos de Álvaro Saiech, amigos de estos medios de comunicación, oigan, pónganle un freno a Mauricio Daza…

MD: Bueno, obviamente gente…los poderosos, como te decía, aquí hay una justicia de primera y de segunda categoría y ha quienes les gusta esto es a los poderosos, y Álvaro Saiech, que es el dueño de La Tercera que es una persona que tiene muchas redes, o sea, a ver uno de sus abogados es Gabriel Zaliasnik, que ha sido abogado de Ponce Lerud, ha sido abogado de Sebastián Piñera, y bueno, a Zaliasnik, hay mucha gente que sugiere que él sería uno de los operadores judiciales, de los top, o sea, él sería uno de los candidatos que muchos candidatos a subir a la Corte Suprema contactarían, para los efectos de haber lobby frente a la autoridad política para ser designados, hay otras personas, bueno Darío Calderón, el famoso conde negro, que es alguien que hasta justo antes de entrar en la Convención Felipe Aruge trabajaba con él, a él también lo asignan como una suerte de, sería, dicen, un operador judicial como de los que hemos hablado.

BS: Mauricio, lo has dicho en un tuit “No me van a intimidar, no me van a callar, yo voy a seguir adelante con mi cometido, ¿Lo mantienes?

MD: Absolutamente, mira, si yo acá vine a hacer lo que creo que es lo correcto, aún cuando me vayan a atacar o pretendan destruirme, no lo van a lograr, ahora, obviamente, tú tienes que considerar que en mi caso, yo soy un abogado que litigo, ante los tribunales, ese ha sido históricamente mi trabajo, la forma como yo me desenvuelvo profesionalmente, y obviamente enemistarse con el gremio de los jueces para mí es un muy mal negocio, yo sé que hay muchos otros constituyentes que son profesores de Derecho Constitucional o son académicos, bueno, ellos van a poder hacer lo que quieran y van a volver luego del consejo constituyente a seguir haciendo…clases, a dedicarse a la academia, quizá les va a ir mucho mejor, yo creo que a partir de constatar esta reacción que ha sido realmente inusitada por parte de personas que integran este mundo…del poder relacionado a lo judicial, bueno, no creo que tenga muchas posibilidades de volver a litigar, yo voy a tener que reinventarme después de esto, pero la verdad es que si ellos creen que con esa amenaza ellos creen que pueden callarme o que yo no voy a seguir instando a los cambios en los que creo se equivocan, la verdad es que yo tengo un compromiso precisamente con la comunidad que me eligió, en este caso con la comunidad de Magallanes, y por extensión con toda la ciudadanía, de hacer un cambio histórico, acá no podemos estar mirando cálculos personales chicos, aquí estamos haciendo algo que puede cambiar positivamente la historia de Chile, la primera vez que estamos discutiendo la posibilidad de tener una constitución elegida, o más bien determinada, por personas elegidas para tales efectos. Siempre todas las constituciones habían sido hechas entre cuatro paredes, en contexto de crisis institucionales, por la oligarquía de turno. Entonces esto es muy grande, esto es muy disruptivo para el poder oligárquico en Chile, entonces claro, me están atacando, mira, te cuento, ya con la confianza, yo me siento…estoy tratando y lidiando con la cossa, o sea, el nivel de ataque, imagínate, me mandaron a hacer un perfil de dos páginas en La Tercera, el diario de Saiech, que está involucrado en todo esto. O sea, los abogados de él son parte de este lote.

BS: Mauricio pero debes estar preparado porque van a seguir, te van a sacar un segundo reportaje, un tercero…y a mí lo que me llama la atención, y la ciudadanía tiene que estar muy alerta para que entienda la intención de estas acciones que llevan adelante en este medio es que en la convención constitucional hay más de 50… ¿O son 60 abogados?

MD: Casi 60 abogados…

BS: …Yo no veo que le dediquen a ningún abogado un reportaje como ese.

MD: De base porque uno era ya… estarán diciendo que el reportaje es o no una persecución pero ¿Es cierto lo que dice? No, esos reportajes mezclan mentiras con medias verdades para difamar, porque fíjate lo que hacen, es una cosa muy singular, y eso obviamente son encargos, me pusieron una cosa de que “El incómodo Daza está impulsando las radicales reformas a la justicia” “El incómodo” ¿Qué reformas radicales? Si lo único que queremos es que exista un control real del desempeño de los jueces. Mira, mira que pecado…que los jueces ya no sigan colocándose entre ellos mismos nota 7 como si nada estuviera pasando y la ciudadanía…bien gracias, hasta luego. Eso no lo podemos aceptar.

BS: Mauricio, lo que nos pone aquí Alejandro Pino, dice ¿Algún comentario sobre el último reportaje de la BBC de los ultrarricos en este país, no sé si lo viste?

MD: Bueno, lo vi y es una realidad que vivimos, el 1% del país se lleva el 30% del PIB para la casa…

BS: Ojo, el 0,1. Ni siquiera es el 1% parece.

MD: Bueno, 0,1. Peor todavía, yo estaba exagerando…Entonces lo que te digo Bruno es que esto ha caído…Mira, a Manuela Arroyo que Manuela es una gran constituyente y que ha luchado además por tema de derechos humanos con comunidades mapuches…oye, la amenazaron de muerte hace 2 semanas. Justo en la polémica de estos cambios que estamos impulsando al denominado Poder Judicial, oye, yo me…me llenan de números de Whatsapp que ni idea, diciendo “Ah, ya no vas a poder litigar nunca más jajaja” “¿Viste tu posibilidad de trabajar en lo que te has dedicado durante todos estos años?” Mira lo que hacen…es muy infame, lo que hacen es seleccionar unas ocho causas de las cientas, cientas de causas, o sea, que tengo casi mil causas en el pueblo. Y seleccionan un puñado de causas para decir que yo estoy defendiendo al poder…causas que desde hace 15 años atrás en un contexto que (…) Te cuento, yo cuando salí de la universidad no tenía ningún tipo de red y llegué a litigar bueno, en causas de habiendo, de alimentos, causas de menores, que son las que uno hace cuando está empezando y no tiene red para entrar a un gran estudio. Y ahí me empecé a especializar en penal y claro, me tocó ver muchas causas y claro, uno va desarrollándose y uno va eligiendo.

BS: Mauricio y si vamos a entrar a juzgar en la historia, el trabajo de un constituyente, juzguémoslo por su trabajo al interior de la Convención.

MD: Pero es que además Bruno, yo he defendido a cientos de sindicatos, comunidades, estuve en el caso de Urexen, estuve en el caso Bomba, estuve en casos de SQM, Corpesca, Penta, obtuvimos una sentencia histórica. Oye, y he defendido en zonas rurales a comunidades en contra de proyectos extractivos en todo Chile, en el norte, en el sur austral (…) a personas que han sido víctimas de discriminación por ser parte de una minoría. Cientos de causas, muchas de las cuales han tenido repercusión pública. Pero claro, eso ellos lo omiten y crean una realidad a partir de mentiras y engaños, así que no, no es cierto lo que se dice ahí. Ahora lo interesante, recojo lo que tú dices, hay más de 50 abogados, casi 60 abogados, muchos de ellos han trabajado en estudios que han defendido empresas metidas en casos de corrupción, en este tema de financiamiento ilegal de la política, oye y de ellos nadie escribe, Saiech no escribe una línea.

BS: Estás pedido como dices tú

MD: Estoy pedido, pero mira, me importa un carajo, o sea que se joda Saiech y sus amigos, a mí no me importa, porque yo ya los enfrenté en el caso SQM, Penta, Corpesca, oye a mí Bruno, te lo digo sinceramente, me han amenazado de muerte a mí, a mi familia. Me han hecho ofertones, una vez me llama un importante abogado a una reunión y cuando fui a la reunión y me dice “Oye Mauricio ¿Podrías ayudarnos en estas causas?” y yo le digo “¿Qué causas son?” Me pasó una nómina: Eran puros casos de SQM en el norte en contra de comunidades indígenas, y yo le dije “¿Usted quiere que yo defienda a SQM? Pero si yo soy abogado en el caso SQM”. Me acuerdo que el abogado me dijo “Es superfácil, renuncia a esas causas, con eso ya se arregla el problema, ya no eres más abogado en contra de SQM” Cuando les dije que no, empezaron los ataques, luego comenzaron los ataques en el de Clinic, que finalmente era un pasquín, o se transformó en un pasquín de Enrique Correa, y de ese lote del lagismo, y bueno, lo mismo que estaba haciendo La Tercera en la época que estábamos con la causa SQM, exactamente lo mismo, y ahora, con este tema de la Constituyente están atacando, hostigando, a muchos colegas, a personas que son colegas, que han litigado conmigo. Me llaman y me dicen “Oye ¿Qué pasa Mauricio?” y yo les digo “¿Por qué?” y me dicen “Me están llamando todo el día de La Tercera para preguntar si yo sé algo de ti” ¿Qué es eso? Es una campaña orquestada, yo creo que a esta altura, los Saiech, los Zaliasnik, todo ese lote saben que yo no me voy a intimidar.

BS: Es claro es hostigamiento, pero sabes que, lo bueno que tiene que saber la ciudadanía es que hay personas como tú con convicciones dentro para hacer transformaciones profundas que requiere este país justamente para la justicia social que queremos construir, la justicia medioambiental que se quiere desarrollar para el país. Son claves las personas como tú, y lo que quiero señalar es que quizá este señor Saiech, lo que haría falta que la respectiva comisión le tocara más de sus intereses, porque este señor es de ese 0,1% ¿Qué pasa con ejemplo, va a seguir siendo compatible en Chile ser banquero, pero tener medios de comunicación? Eso no es así en casi ningún país del mundo, la gente que está dedicada a la banca no puede tener medios de comunicación.

MD: Bueno, absolutamente, ese es un tema que tenemos que regular. Y ese es el miedo que tienen todos estos personajes, están vueltos locos porque les estamos desentramando un sistema de abuso con el cual ellos se han forrado. Ese sistema de abuso que permitió aquello que hoy día publica la BBC, esto no lo publicó El Siglo, ni Gramma en Cuba, lo publicó la BBC, que señalaba que es un escándalo, un escándalo que en Chile exista este nivel de concentración económica ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay un sistema que lo permite y lo ampara. Ese sistema es el que queremos cambiar, entonces ¿Tú crees que ese sistema va a ser fácil cambiarlo?

BS: No.

MD: Obvio que no porque van haber quienes van a defender sus intereses como sea. Y yo lo sé, tampoco me quiero victimizar, porque ya los enfrenté. En el caso Cascán, Corpesca, SQM, ya los enfrenté, y me ha importado un carajo y voy a seguir igual. Pero el punto es simplemente colocar a estas personas al descubierto. Estos ataques son una mezcla entre venganza, por una parte, para satisfacerse “No mira, le estamos pegando a este gallo que nos da duro” y ahora se dan un gustito, venganza; pero también tratan de desacreditar el trabajo que uno está haciendo no tanto ante la ciudadanía, sino dentro de la misma Convención, porque claro, ellos ven de que finalmente los proyectos que yo he presentado están tomando vuelo, están ganando dentro de la Convención y esa es una forma de bajarlo, de perjudicar estos trabajos. Yo la verdad que Saiech y La Tercera se jodan, y no me importa, yo voy a seguir igual. Acá ya es verdad que obtuvimos cosas importantes, la semana pasada logramos aprobar que dentro de la constitución se establezca, precisamente, el principio de independencia real de los jueces, acabar con la jerarquía y la carrera judicial, también establecimos el principio de que los jueces deben respetar la dignidad de las personas que acceden a los tribunales de justicia, porque eso muchas veces sencillamente no ocurre, y además estamos estableciendo que deben fallar de una manera imparcial, con mecanismos que permiten que esa imparcialidad se concrete. Terminamos con los arbitrajes forzosos, yo recibí cuantos ataques (…) Eso es una iniciativa mía, que tiene que ver con que había ciertos conflictos, por ejemplo, con el tema de los seguros, si tú tenías una póliza de seguros y tú te agarrabas con la compañía te obligaban a pagarle a un juez especial, y que ocurría, era el negocio, porque esos jueces veían solamente casos de seguros. Entonces ¿A quién iban a beneficiar esos jueces, a la persona que se agarraba una vez con la compañía o a las compañías que tenían miles de causas? Es obvio, entonces, hemos hecho avances concretos reales y sustantivos, a los cuales estos señores le tienen miedo, porque esto no se trata de las garantías ni de proteger a los ciudadanos, ellos están actuando como un gremio, a veces están actuando como si fueran parte de una verdadera mafia.

BS: Estamos enfrentando una especie de cossa nostra que en esta historia republicana de Chile, o por lo menos en la última centuria, hay una colusión entre quienes están en la cúspide de la pirámide, ese 1%, para establecer una suerte de blindaje que les permita mantener ese status quo, y ahora que eso se está cambiando a través de este proyecto constituyente maravilloso que estamos teniendo estas personas no están trepidando en sus formas de amenazas, o sea, están en los medios, amenazan de muerte a una constituyente unas semanas atrás ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestros constituyentes, a nuestros convencionales, tenemos que empezar a poner recursos de amparo o qué?

MD: En primer lugar, yo quiero aclarar que no sé de donde viene la amenaza de Manuela, no tengo idea de quien la habrá hecho o si es o no un sector u otro, pero claramente por el tenor es alguien que no quiere que en el proceso constituyente tenga éxito en términos generales. Bueno, hemos recibido ataques, pero la verdad es que yo lo esperaba, pero no a este nivel, no con esta saña, no como algo personal. Pero no solamente yo sino el proceso que es mucho más importante que una determinada, el proceso es más importante que yo, más importante que algún determinado constituyente. El proceso ha recibido muchos ataques, que están articulados a través de las redes sociales, yo muchas veces llego y veo todos estos tuits que se están dando, veo quienes son, cuentas con uno o dos seguidores, y la verdad es que hay un ataque organizado porque los intereses son demasiados, acá vamos a cambiar la forma en como se gestiona el poder público y el poder privado. Ahora dicen “Creo que debe judicializarse toda amenaza de muerte” Les cuento cual es mi problema, fíjense, no solamente los jueces, hace una semana, la cuenta oficial del Ministerio Público, te repito, la cuenta oficial del Ministerio Público de Chile subió un tuit en contra mía y de Carlos Gajaro, con arroba. Porque nosotros habíamos dichos que teníamos cuestionamientos acerca del rol de Jorge Abbott, entonces no contestó Jorge Abbott, no contestó algún fiscal desde su cuenta personal, no, la cuenta oficial del Ministerio Público de Chile mandó un tuit donde nos atacaba. Entonces yo te pregunto Bruno, si yo tengo una amenaza, ¿A dónde voy a ir, al Ministerio Público? ¿A dónde voy a pedir protección, a un tribunal? O sea por favor, no me hagan perder el tiempo. El punto es el siguiente, el proceso lo tenemos que proteger entre todas y todos porque el proceso le pertenece a la ciudadanía y no a estos grupos de poder, algunos refritos como los famosos Damarillo que son impresentables y tenemos que avanzar con confianza y sin temor.

BS: Mauricio, bien lo habla tu valentía y como te expresas y todo, pero, yo creo que la ciudadanía va a tender que blindar y proteger el proceso constituyente hasta el final, porque a medida que se vayan acercando los plazos de cierre y ya que se están dando las discusiones en el Pleno y van a venir cambios importantes, estamos hablando de la Justicia, pero se va a tocar el tema de la minería, si es necesario renacionalizar o no renacionalizar, el tema de los medios de comunicación.

MD: El agua…

BS: Se habla si vamos finalmente a dividir, si vamos a tener tres tercios: un tercio para los privados, un tercio de medio estatal y un tercio para los comunitarios. O sea, se van a tocar muchos intereses, y se va a crispar sin lugar a duda el ambiente. Yo espero que estos señores sepan valorar, tanto que se han enjuagado la boca durante décadas con la palabra democracia…para hacer valer la democracia, electa en nuestra Convención Constitucional y que está votando a favor de los grandes cambios con un quorum incluso alto de dos tercios.

MD: Es que es el tema, yo no sé que más quieren. Porque acá no exigen poco menos que unanimidad, porque acá hubo elecciones, hubo elecciones libres en un proceso democrático, un proceso más democrático que el habitual, porque acá dicen “Oye pero que pasó, si después la derecha obtuvo una super votación” Sí, pero con un sistema electoral distinto. Porque el sistema electoral que aplicaron en la constituyente le permitía a los independientes, a nosotros los independientes poder participar de igual a igual. Pero después en la elección siguiente, en la elección parlamentaria no se permitió lo mismo, y eso hace cambiar del cielo a la tierra el tema de la representación. Entonces tenemos una Convención que fue electa con un sistema que permitía una mayor representación de la ciudadanía, que además en ese contexto la derecha no obtuvo el tercio necesario para bloquear nada. Entonces ¿De qué me están hablando? Si tenemos 2 tercios de un quórum super alto, un quórum inusual en procesos constituyentes a nivel mundial. Aún así en ese contexto hemos logrado pasar normas, y eso a ellos les causa espanto, y dicen que esto es un atentado contra la democracia. No, esto es democracia, pero una democracia a la que ellos no están acostumbrados, porque ellos están acostumbrados a tener el sartén por el mango desde siempre a partir de reglas que fueron definidas dentro de una dictadura brutal y sangrienta, de las cuales ellos se beneficiaron, económicamente entre otras cosas, se han llevado el país para la casa. Entonces la verdad que yo espero que la verdad espero que la ciudadanía reaccione, porque nosotros no tenemos acceso a los grandes medios de comunicación, no tenemos acceso a las grandes ganancias que estos grupos han obtenido explotando recursos naturales no renovables en nuestro país, ellos están forrados. Ellos tienen la billetera, tienes las redes de poder, ellos tienen el control de los grandes medios y nos tenemos que enfrentar en contra de todo eso, también hemos tenido que enfrentar una pandemia, hemos tenido que enfrentar un gobierno que no nos ha dado nada para que podamos funcionar decentemente durante gran parte del período, espero que eso se corrija a partir del 11 de marzo de este año con el gobierno de Gabriel Boric, pero ese es el escenario que hemos afrontado, entonces es verdad que si la ciudadanía no nos acompaña en esto estamos perdidos, si la ciudadanía no defiende el proceso constituyente vamos a fracasar, porque este proceso no corresponde a los 155 que estamos ahí adentro, corresponde a toda la ciudadanía. Entonces yo hago un llamado muy responsable a que esta campaña de desinformación de descrédito, no de mí, sino de toda la Convención, la enfrentemos abiertamente, que sepan que hay un país movilizado, que sepan que hay un país que quiere estos cambios reales, estos cambios profundos, que lo sepan. Y que no por este ejército de bots que ellos arman y que son pagados traten de crear otra realidad porque si fuera por Cadem, Canal 13, La Tercera o Radio Biobio no habría proceso constituyente, no estaríamos siquiera aquí, acá lo que tenemos que hacer es informarnos y defender el proceso activamente. Yo por lo menos desde adentro tengo el compromiso de hacer todos lo necesario para concretar todos los cambios que habíamos señalado y respecto al cual nosotros nos habíamos comprometido le guste o no a Saiech y la Tercera, que se jodan, acá la ciudadanía de una buena vez tiene que imponerse y la ciudadanía tiene que tener una constitución que finalmente esté pensada precisamente para el bien general, no para un grupo chico de gente, el 0,1% que se lleva el país para la casa.

BS: Mauricio lo que tú dices que la ciudadanía va a tener que defender con todo el proceso y luego, en el plebiscito de salida por el apruebo, va a ser un trabajo de largo aliento. La derecha a jugar a desinformar, a que la constituyente se vaya a la basura en el plebiscito de salida, ese es uno de los riesgos a los cuales tenemos que estar atentos, porque o sea, la campaña de desinformación de bots y de algunos miembros de comunicación que se prestan para atacar constantemente el proceso constituyente es evidente. No sé si estás al tanto pero salió un informe bien interesante de un instructivo de la OTAN que fue realizado hace poco y da cuenta de que ellos decían “La guerra antes se liberaba en el campo terrestre, en el campo marítimo, en el campo aéreo y luego la guerra en el campo económico, la guerra en el campo de las comunicaciones, pero establecen un nuevo elemento que es la guerra cognitiva y se libra en el cerebro de las personas para cambiarles las percepciones, las ideas para tergiversar y para manipular y si hay alguien manipulador en la historia de la humanidad es la derecha que miente, miente…lo repiten hasta el cansancio. Entonces nada, coincido con tu llamado, la ciudadanía estar despierta, alerta. Mira, aquí preguntan “Hola Bruno, Mauricio, ¿Cuándo vuelven los Hell’s boys?”

MD: Ah, en cualquier momento volvemos, así que cuidado con eso.

BS: Aquí hay otro “¿Qué pasó con los Hell’s boys?

MD: Está en receso por un rato pero pronto vamos a volver con todo, yo creo que en marzo lo vamos a concretar.

BS: Aquí dicen “Han estado muy ocupado”.

MD: Pero es verdad eso. Estamos trabajando de lunes a lunes, y lo digo no como algo lamentable sino con entusiasmo porque además es una gran oportunidad, uno siente una gran alegría y satisfacción de poder ver como se llegan a acuerdos amplios en cosas que son super importantes para la ciudadanía y que uno sabe, las proyecta que van a cambiar la vida de muchas personas para bien y algunas cosas van a ser más rápidas que otras, pero estamos estableciendo las bases de un Chile más digno y más justo de verdad. Entonces aunque como te digo tenemos reuniones los sábados, domingos, de hecho, yo mismo estoy impulsando con nuestro grupo de constituyentes el establecer que los días sábado podamos sesionar en el pleno para poder avanzar más y tenemos reuniones de coordinación, revisión de normas. Todos los días, de lunes a lunes.

BS: Para que la ciudadanía lo tenga en mente ¿Cuál es la fecha plazo límite del proceso?

MD: El día 4 de julio de 2022, en algunos meses más, tenemos que contar con un proyecto de constitución escrito, completo, redactado, entero. Se lo tenemos que presentar al país para que decida en un plebiscito de salida y ahí va a estar la derecha desbocado obviamente, tratando de que se rechace pero yo confío de que la ciudadanía va a comprender que el texto final va a ser un gran avance para nuestro país y aquello que no esté lo vamos a poder concretar a partir del nuevo Congreso Nacional que va a estar liberado de los amarres que puso Jaime Guzmán con esta mayoría de dos tercios, de tres quintos para leyes simples que no tiene ningún sentido, vamos a lograr avanzar y generar las bases para un Chile mucho mejor, ojo que el proceso constituyente, yo siempre lo he señalado no termina con la Convención ni con la aprobación de una nueva constitución, en muchos sentidos empieza ahí, a partir del funcionamiento de la nueva institucionalidad, especialmente un Congreso que sea mucho más democrático, más representativo y que pueda tomar decisiones con mayorías que sean propias de una democracia, y eso va a generar un trabajo yo diría de bastante tiempo hacia adelante pero que progresivamente nos va a llevar a una sociedad que sea más justa, una sociedad más justa que no sea que arrase con todo, si nadie ha hablado de eso, sino establecer las bases de una sociedad más moderna.

BS: Más justa, más democrática.

MD: Un Estado social y democrático de derecho que existe en gran parte del mundo, si lo anormal es lo que pasa hoy día en Chile, es anormal que tengamos un sistema pensional que está administrado por empresas con fines de lucro, que gran parte de las ganancias de los fondos de pensión se van en el pago de comisiones. No es normal que tengamos un sistema de salud que está absolutamente privatizado y que depende de finalmente un grupo de empresas que ganan muchísimo dinero a costa de la salud de la gente, eso no es normal. Y eso es lo que tenemos que terminar y yo tengo el entusiasmo de verlo así. Las amenazas uno las tiene que señalar y yo se los cuento lo que me toca vivir, pero para mí este proceso no es sinónimo de miedo ni de algo oscuro o malo, al revés, es sinónimo de esperanza y de mucho entusiasmo por un Chile que estamos construyendo entre todas y todos y que vamos a defender también entre todas y todos para tener una nueva constitución para Chile, y de eso depende. Pero te insisto Bruno, frente a estos ataques estamos (…) esta es la punta del iceberg, recién se están desplegando, cuando estemos más adelante esto va a ser desatado.

BS: Mauricio, fecha del plebiscito de salida, para que la ciudadanía esté alerta.

MD: Eso va a depender de varios, pero debe ser entre septiembre y octubre de este año.

BS: Algo que discutimos como los riesgos del proceso constituyente ¿Cómo van los tiempos para alcanzar a la fecha límite? Ya que la derecha puede jugar a boicotear, a hacer más lento el proceso, etc. ¿Se están cumpliendo los tiempos? ¿Ya empezó el pleno? ¿Vamos bien los con tiempos o no? Esa es la pregunta.

MD: Los tiempos son ajustado, pero tenemos que llegar. Yo reclamé también hace algunos meses cuando se perdía mucho el tiempo en ceremonias simbólicas y que no daban cuenta de la urgencia que tenemos. Tenemos una gran responsabilidad, no le podemos fallar al país. El proceso tiene dos grandes riesgos: El primero es que no lleguemos al día 4 de julio con un texto constitucional, porque si no llegamos con un texto no hay nada que plebiscitar y ahí fracasaría el proceso, yo creo que cada vez se aleja más ese riesgo, pero a costa de trabajar intensamente. Nosotros estamos en sesiones que empiezan a las 9 y media de la mañana y terminan a las 2 de la madrugada en el pleno. Ni hablar lo que hacemos en Comisión, y las reuniones que yo tengo con mis asesores y más gente para poder articular estas propuestas y articularlas, que salga algo serio y consistente, yo diría que nos vamos a reventar trabajando que es lo que corresponde, para eso nos eligieron, pero vamos a alcanzar. Pero hay un segundo riesgo, que tiene que ver con el plebiscito de salida, y es que hay un rechazo y para eso la derecha ha trabajado, o parte de ella, parte de la derecha política y económica ha trabajado en dos sentidos, uno obstaculizar el funcionamiento interno en la convención, con conductas como la de Marino o competiciones en una cosa que es sencilla de discutir y que tengamos que discutirla durante horas de horas para tratar de hacer que esto se dilate y no lleguemos durante el plazo a un texto constitucional por eso estamos planteando esta semana una propuesta para cambiar el reglamento y simplificar el proceso y quitarle espacio a la derecha para que no obstaculicen el debate al interior de la Convención, eso por una parte. Por otro lado está también el riesgo de que este plebiscito de salida y esa es la campaña comunicacional que se está haciendo a través de medios, principalmente La Tercera, que es el diario mural de todas estas personas, bueno, nosotros estamos enfrentándola y por eso necesitamos las redes sociales, los medios alternativos que están informando de lo que pasa y que tienen mucho rastre, digamos que El Ciudadano tiene mucho, mucho rastre y otros medios alternativos también, estamos incorporando a radios comunitarias, yo por lo menos voy a muchas radios comunitarias. Medios que tienen mayor contacto con el tejido social y que tienen mayor credibilidad y eso es un esfuerzo que estamos haciendo entre todas y todos y es que esos son los riesgos de nuestro trabajo y tenemos que enfrentarlo.

BS: Mauricio, gracias por haber estado aquí en Voces Sin Fronteras de El Ciudadano, hubo como 20, 25 felicitaciones, apoyo de tu trabajo, hay un centenar aquí en línea y nada, pues, felicitarte por tu valentía, hacer un llamado firme y decidido a la ciudadanía a defender el proceso constituyente día a día en el cotidiano, hasta el final para que finalmente con nuestro voto que más de seguro el voto va a ser nuevamente apruebo, ese apruebo se manifieste ojalá sobre el ¿74 por ciento fue?

MD: Sobre la vez anterior fue casi 80%.

BS: Quizás lo superamos esta vez con creces.

MD: Ojalá, en eso estamos.

BS: Bien Mauricio gracias.

MD: Un gran abrazo, nos estamos viendo.

BS: Abrazo grande.