Mauricio Israel pide disculpas públicas tras declaraciones homofóbicas: «Yo también soy una minoría»

El presentador Mauricio Israel debió salir a pedir disculpas públicas tras realizar una serie de declaraciones homofóbicas en un programa de televisión. Si bien aseguró que nunca fue su intención atacar a la comunidad LGBITQ+, el comunicador se defendió acusando descontextualización por parte de la prensa.

«Hay ciertas cosas que estamos normalizando y que no son normalizables. Ahora está de moda no ser heterosexual, está de moda el no binario, el gay, las lesbianas«, expresó Israel durante el programa Sígueme y te sigo del canal TV+.

«Yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema de los géneros, estoy de acuerdo con que existe diversidad de identidad sexual, pero de ahí a que lo normalicemos, me parece que estamos dando un paso que va mucho más allá», continuó.

Nataly Chilet responde a Mauricio Israel: "Lamentablemente por personas que dicen que no lo normalicemos, hay muchos niños que hoy día se quitan la vida por no ser aceptados en la sociedad. Existe diversidad sexual, hay que aceptarla, reconocerla y normalizarla" pic.twitter.com/75rzW0qL5w — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) December 2, 2022

Las declaraciones de Israel generaron una ola de críticas en redes sociales y otros programas de televisión, no solo por parte de la comunidad LGBITQ+, sino también desde grupos feministas que fueron interpelados por el presentador.

«Lamentablemente se usa el término de los femicidios y se van contando… hasta el día de hoy se cuentan, van 53, van 54 ¿y los hombricidios quién los cuenta? Es que ‘ni uno más’ tampoco. Es tan válido como cuando una mujer mata a un hombre que cuando un hombre mata a una mujer», declaró en el programa.

Ante las reacciones negativas que recibió durante estos días, Israel debió pedir disculpas públicas en el mismo programa de televisión donde realizó sus declaraciones. Allí, el presentador aseguró que no se explicó lo suficientemente bien durante la entrega anterior.

«Después de pensarlo, analizar, discutir, conversar, tener intercambio de opinión contigo, con todos y viendo cómo la prensa ha reaccionado, siento que se ha descontextualizado lo que dije», comenzó.

El presentador señaló que no era su intención atacar a la comunidad LGTBIQ+ y que no lo puede hacer «porque yo pertenezo a una minoría que ha sido atacada y perseguida por mucho tiempo y nosotros aprendimos a convivir tratando de no discriminar a nadie».

«Sin embargo, debo reconocer que aparentemente me expresé mal y quiero ofrecer las disculpas que corresponda, porque no ha sido mi intención atacar a la comunidad», enfatizó el comunicador.

«Jamás ha sido mi intención, ni será, ser homofóbico ni tratar de irme en contra de una minoría o de las disidencias sexuales. Ofrezco las disculpas que correspondan a quienes correspondan», cerró.