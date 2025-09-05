Mauricio Redolés celebra 50 años de trayectoria con gira gratuita en Santiago

El músico, poeta y cronista urbano Mauricio Redolés, uno de los artistas más influyentes de la escena nacional, celebrará sus 50 años de carrera con una gira gratuita por distintas comunas de Santiago. Acompañado de su agrupación Lavanda, colectivo integrado por 11 músicos que combinan bronces, percusiones y sonidos eléctricos y análogos, el autor de Bello Barrio ofrecerá una serie de conciertos en septiembre que repasarán lo más destacado de su discografía.

Galardonado con el Premio a la Música Nacional Presidente de la República en 2022, Redolés es considerado una de las voces más singulares de la música chilena, con una obra que cruza poesía, rock, blues, cumbia y canción popular. Sus letras, cargadas de memoria histórica, humor y crítica social, lo han convertido en un referente cultural y en un cronista lúcido de la vida cotidiana en Chile.

Una gira gratuita para el pueblo

Los conciertos se llevarán a cabo en espacios culturales de acceso abierto y con entradas gratuitas, reafirmando el compromiso del artista con la democratización de la cultura. El calendario de la gira contempla cinco presentaciones:

Viernes 5 de septiembre – Teatro Joan Jara, Lo Prado

– Teatro Joan Jara, Lo Prado Domingo 7 de septiembre – Biblioteca de Pudahuel

– Biblioteca de Pudahuel Miércoles 17 de septiembre – Sala Ceina, Santiago Centro

– Sala Ceina, Santiago Centro Viernes 26 de septiembre – Teatro San Joaquín

– Teatro San Joaquín Sábado 27 de septiembre – Espacio Matta, La Granja

El repertorio incluirá canciones emblemáticas de discos como ¿Quién mató a Gaete?, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes chilenos de todos los tiempos, y Bello Barrio, relanzado recientemente en formato vinilo con un concierto histórico en Matucana 100.

“Celebro estos cincuenta años porque la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Yo sigo en la lucha permanente de dejar un registro de la visión del pueblo que yo veo, que yo siento. Voy cantando la vida de nuestro pueblo, y eso es lo que me impulsa a subirme a los escenarios y a hacer esta gira gratuita”, señaló el músico en conversación con Diario Usach.

Una voz única en la cultura chilena

Desde sus inicios en los años 70, Mauricio Redolés ha marcado la música chilena con un estilo que mezcla la poesía urbana con sonidos populares y experimentales. Su trabajo es un puente entre generaciones y barrios, y ha sabido instalarse como un artista de culto y, al mismo tiempo, cercano al público masivo.

Con su característico humor ácido y su capacidad para transformar la memoria y la vida cotidiana en canciones, Redolés ha construido un legado que trasciende la música, siendo también un referente literario y social.

La gira por Santiago se presenta como una celebración cultural imperdible, donde se podrá disfrutar de medio siglo de creación artística en un formato abierto y gratuito.

Quienes quieran asistir solo deben acercarse a los espacios culturales de cada comuna en las fechas señaladas. Será una oportunidad única para compartir con uno de los grandes nombres de la música chilena y vibrar con canciones que forman parte de la memoria colectiva del país.