Mauricio Redolés y La Supertranki Band encabezan gran evento solidario en Santiago

Mauricio Redolés encabezará concierto solidario con un gran elenco estelar

El reconocido poeta y músico Mauricio Redolés, junto a su agrupación La Supertranki Band, liderarán un gran evento solidario el próximo sábado 8 de noviembre. El concierto, que se realizará en Calle Puyehue 1389 (a pasos del Metro Inés de Suárez), tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar una causa solidaria.

La cita, programada desde las 15:00 hasta las 20:00 horas, promete una tarde completa de música con un line-up de primer nivel. Junto a Redolés, el escenario contará con las presentaciones del versátil Kaskivano, la energía única de Pompella, la creatividad sonora de Musinauta y la propuesta de Kayun. Un cartel diverso que garantiza cautivar a los asistentes con una amplia gama de estilos musicales.

El valor de la adhesión es de sólo $5.000, haciendo de esta una actividad accesible para toda la comunidad. Para complementar la experiencia, habrá venta de comidas y bebestibles, ideal para disfrutar de un sábado de primavera en un ambiente familiar y solidario.

Este evento cultural busca utilizar el lenguaje universal de la música para reunir apoyo en torno a una causa benéfica, reuniendo a talentosos artistas chilenos en una jornada cargada de espíritu comunitario.

Se invita cordialmente a la prensa, medios de comunicación y al público en general a ser parte de esta imperdible jornada.

Evento Solidario a favor de Ana María Rojo.

Evento cultural y solidario que busca utilizar el lenguaje universal de la música para apoyar iniciativas de ayuda por el delicado estado de salud de Ana Maria Rojo reuniendo a talentosos artistas chilenos en una jornada familiar y accesible para todos.