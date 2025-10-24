Mauricio Redolés y La Supertranki Band encabezan gran evento solidario en Santiago

Mauricio Redolés y La Supertranki Band lideran un concierto benéfico el 8 de noviembre para apoyar una causa solidaria y que tendrá de invitados a artistas como Kaskivano, Pompella, Musinauta y Kayun, evento que se desarrollará en Puyehue 1389, valor de entrada 5 mil pesos, para una tarde de música solidaria y accesible para toda la comunidad.

Mauricio Redolés y La Supertranki Band encabezan gran evento solidario en Santiago
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Mauricio Redolés encabezará concierto solidario con un gran elenco estelar

El reconocido poeta y músico Mauricio Redolés, junto a su agrupación La Supertranki Band, liderarán un gran evento solidario el próximo sábado 8 de noviembre. El concierto, que se realizará en Calle Puyehue 1389 (a pasos del Metro Inés de Suárez), tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar una causa solidaria.

La cita, programada desde las 15:00 hasta las 20:00 horas, promete una tarde completa de música con un line-up de primer nivel. Junto a Redolés, el escenario contará con las presentaciones del versátil Kaskivano, la energía única de Pompella, la creatividad sonora de Musinauta y la propuesta de Kayun. Un cartel diverso que garantiza cautivar a los asistentes con una amplia gama de estilos musicales.

El valor de la adhesión es de sólo $5.000, haciendo de esta una actividad accesible para toda la comunidad. Para complementar la experiencia, habrá venta de comidas y bebestibles, ideal para disfrutar de un sábado de primavera en un ambiente familiar y solidario.

Este evento cultural busca utilizar el lenguaje universal de la música para reunir apoyo en torno a una causa benéfica, reuniendo a talentosos artistas chilenos en una jornada cargada de espíritu comunitario.

Se invita cordialmente a la prensa, medios de comunicación y al público en general a ser parte de esta imperdible jornada.

Información Resumida:

  • Qué: Evento Solidario a favor de Ana María Rojo.
  • Headliner: Mauricio Redolés & La Supertranki Band.
  • Artistas Invitados: Kaskivano, Pompella, Musinauta, Kayun.
  • Cuándo: Sábado 8 de noviembre, 15:00 a 20:00 hrs.
  • Dónde: Calle Puyehue 1389 (cerca de Metro Inés de Suárez).
  • Valor: $5.000.
  • Extras: Venta de comidas y bebestibles.

Acerca del Evento: Evento cultural y solidario ,que busca utilizar el lenguaje universal de la música para apoyar iniciativas de ayuda por el delicado estado de salud de Ana Maria Rojo reuniendo a talentosos artistas chilenos en una jornada familiar y accesible para todos.

Relacionados

El Ciudadano

Mauricio Redolés celebrará 50 años de poesía y rock con extenso show en La Batuta

Hace 2 meses
El Ciudadano

Mauricio Redolés celebra 50 años de trayectoria con gira gratuita en Santiago

Hace 2 meses
El Ciudadano

Banda "Un cerro a la izquierda": Desde Valparaíso al Festival de La Tigra en Colombia

Hace 1 mes
El Ciudadano

Lanzan libro de crónica sobre la obra de "El Macha"

Hace 2 meses
El Ciudadano

“El gobierno debe responder”: miles exigen justicia para Julia Chuñil a 9 meses de su desaparición

Hace 2 meses
El Ciudadano

Cuenta regresiva en La Unión: ¡Marichiweu Rock Fest 2025 ya tiene fecha y cartel oficial!

Hace 1 día
El Ciudadano

Valparaíso: Artes y Memoria se reúnen en el Cuarto Encuentro Nacional de Sitios de Memorias

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Tata Barahona y su banda LSD se reencuentran con el público de Santiago este 9 de julio

Hace 4 meses
El Ciudadano

La música no tiene edad: Las Sienes Plateadas deslumbrarán en el cierre de “Sonido Florido”, en La Florida

Hace 2 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano