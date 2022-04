Máximo Pacheco, el perfil neoliberal del ex ministro de energía que fue designado como presidente del directorio de Codelco

Este miércoles el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunció la nominación de Máximo Pacheco como nuevo Presidente del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco)», informó el gobierno en un comunicado.

«Máximo Pacheco es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, se desempeñó como ministro de Energía entre 2014 y 2016. De igual manera, ha ocupado el cargo (de) Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Codelco y fue integrante del directorio de TVN hasta 2019″, señala la nota oficial.

Las críticas no se hicieron esperar. Pamela Poo, Politóloga UDEC, Magíster en Sociología, e Eco Sur Fundación, publicó: “Nombraron al ex Ministro de Energía, Máximo Pacheco a la cabeza de Codelco, es una persona muy idónea, pero con dicha elección me queda claro que seguiremos con el extractivismo y probablemente no tendremos ley de glaciares”.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Petróleo, Nolberto Díaz, criticó el nombramiento del ex ministro de Energía y en sus redes sociales publicó: “El nombramiento de Máximo Pacheco nos dice quienes siguen gobernado este país. Celebran este nombramiento ALTO MAIPO AES GENER GAS NATURAL FENOSA METROGAS QUIÑENCO LUKSIC y los coludidos señores dueños del Gas. Este nombramiento es un portazo a la lucha contra la corrupción. Mal!”.

El nombramiento de Máximo Pacheco nos dice quienes siguen gobernado este país. Celebran este nombramiento ALTO MAIPO AES GENER GAS NATURAL FENOSA METROGAS QUIÑENCO LUKSIC y los coludidos señores dueños del Gas. Este nombramiento es un portazo a la lucha contra la corrupción. Mal! — Nolberto Díaz Sanchez (@NolbertoDiaz) March 31, 2022

Posteriormente, Nolberto Díaz, aseguró a Radio Universidad de Chile, que “nos parece que es muy grave y creemos que el presidente Gabriel Boric se equivoca, y creemos que le da la espalda a los sindicatos y a los trabajadores con este nombramiento”.

“Además, creo que este nombramiento es muy grave porque da un portazo a la lucha contra la corrupción”, recalcó Díaz, y señaló que “más de una decena de informes de la Contraloría General de la República del período cuando Máximo Pacheco fue presidente de la ENAP entre el año 2014 y 2016 acreditan nuestros dichos”. En ese sentido, insistió en que “el Presidente se ha equivocado rotundamente” y advirtió que “nosotros estamos analizando qué acciones vamos a seguir con el objeto de que esta decisión sea revisada”.

En ese contexto, Díaz explicó que el ahora presidente de Codelco “siendo ministro de Minería y presidente de ENAP se encargó de declarar Alto Maipo como un proyecto estratégico y de interés nacional”, y recorrió el Cajón del Maipo, visitó el Concejo Municipal de San José de Maipo y “desafió a la ciudadanía defendiendo el proyecto Alto Maipo de AES Gener”.

Historial neoliberal de Máximo Pacheco como Ministro de Energía (*)

Máximo Pacheco Matte, militante del partido socialista, es quien levantó con una nueva planificación el última pilar del modelo neoliberal chileno, el de desarrollo de energía, a tal punto, que la producción de energía comenzó a exportar a Argentina, dando luz verde a múltiples proyectos de empresas chilenas y transnacionales para inversiones, abriendo aún más la capa neoliberal que por años estuvo controlada por un oligopolio (Endesa y Colbún) y que progresivamente ha venido creciendo con los años, con plena luz verde durante la gestión de Pacheco Matte como Ministro de Energía, existiendo una verdadera invasión de decenas de empresas de energía con diversos proyectos: hidroeléctricas (centrales de paso y mini hidros), mega parques eólicos, termoeléctricas de diverso tipo, geotermias, existiendo en estos momentos cientos de proyectos en el sistema de evaluación ambientales y miles en carpeta en el Ministerio de Energía.

Cabe recordar que Pacheco Matte fue quien intervino directamente en la Región de la Araucanía para que se aprobaran dos proyectos que afectan directamente la existencia de comunidades Mapuche. El primero se trata de “Añihuerraqui” (pichi Trankura) de la empresa GTD negocios, socia de la transnacional española Enhol, con un proyecto que se emplaza en el corazón de un territorio Mapuche, en medio de un importante lugar sagrado que es protegido por el Lof Mapu Trankura en la comuna de Curarrehue y que fue aprobado de manera escandalosa en julio del año 2015. El segundo, se trata de Rakun, termoeléctrica de biomasa aprobado el 12 de enero 2016 y que se ubicaría a unos 400 metros de distancia de la comunidad Antonio Epuñam, comuna de Freire, donde se ejecutarían instalaciones de pozos profundos para succionar 30 litros de agua por segundo, es decir, más de dos millones de litros diarios, mientras en el presente a diversas familias de dicha comunidad se le distribuye agua en camiones aljibes ante la crisis hídrica que enfrenta. A Máximo Pacheco no le importó esa situación, sin embargo, la comunidad logró revertir la imposición de este proyecto y logró su retirada.

En la Araucanía se han aprobado en los últimos años más de una treintena de proyectos de energía y se anunció en su momento de tener en carpeta 53 y el propio Pacheco ha señalado que en carpeta había intención de proyectar más de 100 mini hidros en la Región, esto, mientras la oposición a estos proyectos seguía creciendo.

Jorge Máximo Arturo Pacheco Matte, economista y empresario, que ejerció como Ministro de Energía entre 2014 y octubre del 2016. Pacheco fue director de las empresas Luchetti y Banco de Chile, del grupo Luksic. De acuerdo a su declaración de intereses de 2014, Pacheco en ese entonces aparecía con acciones del Banco de Chile por $ 230 millones. En abril del mismo año, se refirió a su patrimonio, que llega a 20 millones de dólares. El ex Ministro, actuó directamente a favor de los intereses de Luksic con el proyecto Alto Maipo (AES GENER y Grupo Luksic), asimismo y en general, a favor de intereses de los principales grupos económicos. Uno de los últimos, fue la aprobación del mega proyecto “Octopus” en la Región del Bio Bio, que también ha sido resistio y revertido.

Cabe señalar que, en el año 1994, fue vicepresidente ejecutivo para Chile y Latinoamérica de la transnacional neozelandesa Carter Holt Harvey (CHH), firma dueña entonces del 30% de la Compañía de Petróleos de Chile (Copec), en asociación con el empresario Angelini. A partir de 2000, fue la cabeza en América Latina de International Paper, la dueña de CHH y la mayor forestal del mundo. Entre 2004 y 2009, en tanto, ejerció como presidente de dicha empresa en Brasil y responsable de los negocios regionales, y entre enero de 2010 y septiembre de 2013 se desempeñó como vicepresidente primero de International Paper y presidente de su unidad para Europa, Oriente Medio, África y Rusia. Asimismo, ha sido director de diversas empresas, como AFP Provida, Lucchetti, Falabella y Banco de Chile.

Comunidades y organizaciones de la Araucanía, durante buena parte del 2015 y 2016, emplazaron y protestaron directamente ante el Ministerio de Energía por el denominado saqueo neoliberal de los territorios e incluso, en mayo del 2016, acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento sobre legalidad y probidad en anuncios del Ministro de Energía Pacheco Matte con respecto a la proyección de múltiples proyectos de energía.

(*) extracto artículo “Los saqueos neoliberales”, de Alfredo Seguel