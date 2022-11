Medios que publicaron material de WikiLeaks exigen a EE. UU. retirar cargos contra Julian Assange

El gobierno de EE. UU. debe abandonar el enjuiciamiento del cofundador de WikiLeaks, Julian Assange, porque está socavando la libertad de prensa, según las organizaciones de medios que primero lo ayudaron a publicar los cables diplomáticos filtrados.

Un día como hoy hace doce años, The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País colaboraron para publicar extractos de 250.000 documentos obtenidos por Assange en la filtración del “Cablegate”. El material, filtrado a WikiLeaks por la entonces soldado estadounidense Chelsea Manning, expuso el funcionamiento interno de la diplomacia estadounidense en todo el mundo.

Los editores y editoras de las organizaciones de medios que publicaron por primera vez esas revelaciones se han unido para oponerse públicamente a los planes de acusar a Assange en virtud de una ley diseñada para enjuiciar a los espías de la Primera Guerra Mundial.

“Publicar no es un delito”, dijeron, diciendo que la acusación es un ataque directo a la libertad de prensa.

Assange ha estado recluido en la prisión de Belmarsh en el sur de Londres desde su arresto en la embajada ecuatoriana en Londres en 2019. Pasó los siete años anteriores viviendo dentro de las instalaciones diplomáticas para evitar el arresto después de no entregarse a un tribunal del Reino Unido por asuntos relacionados con un caso aparte.

La entonces ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aprobó la extradición de Assange a Estados Unidos en junio, pero sus abogados apelaron esta decisión.

Bajo el liderazgo de Barack Obama, el gobierno de EE. UU. indicó que no procesaría a Assange por la filtración en 2010 debido al precedente que sentaría. Los medios de comunicación ahora están apelando a la administración del presidente Joe Biden, quien era vicepresidente en ese momento, para que retire los cargos.

La carta completa enviada por los medios de comunicación

Publicar no es un delito: el gobierno de los EE. UU . debe poner fin al enjuiciamiento de Julian Assange por publicar secretos.

Hace doce años, el 28 de noviembre de 2010, nuestros cinco medios de comunicación internacionales -The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y D er S piegel- publicaron una serie de revelaciones en colaboración con Wiki Leaks que ocuparon los titulares de todo el mundo. el mundo.

“ Cablegate”, un conjunto de 251.000 cables confidenciales del departamento de estado de EE. UU ., reveló corrupción, escándalos diplomáticos y asuntos de espionaje a escala internacional.

En palabras del New York Times, los documentos cuentan “la historia sin adornos de cómo el gobierno toma sus decisiones más importantes, las decisiones que le cuestan más vidas y dinero al país”. Incluso ahora en 2022, los periodistas e historiadores continúan publicando nuevas revelaciones, utilizando el tesoro único de documentos.

Para Julian Assange, editor de Wik Leaks, la publicación de “Cable gate” y varias otras filtraciones relacionadas tuvieron las consecuencias más graves. El 12 de abril de 2019, Assange fue arrestado en Londres con una orden de arresto de los EE. UU. y ahora lleva tres años y medio recluido en una prisión británica de alta seguridad que generalmente se usa para terroristas y miembros de grupos del crimen organizado. Se enfrenta a la extradición a los EE. UU. y a una sentencia de hasta 175 años en una prisión estadounidense de máxima seguridad.

Este grupo de editores y editores, todos los cuales habían trabajado con Assange, sintieron la necesidad de criticar públicamente su conducta en 2011 cuando se publicaron copias no editadas de los cables, y algunos de nosotros estamos preocupados por las acusaciones en la acusación de que intentó para ayudar en la intrusión informática de una base de datos clasificada. Pero nos reunimos ahora para expresar nuestras graves preocupaciones sobre el enjuiciamiento continuo de Julian Assange por obtener y publicar materiales clasificados.

La administración Obama-Biden , en el cargo durante la publicación de Wiki Leaks en 2010, se abstuvo de acusar a Assange y explicó que también habría tenido que acusar a los periodistas de los principales medios de comunicación. Su posición valoraba la libertad de prensa, a pesar de sus incómodas consecuencias. Sin embargo, bajo Donald Trump, la posición cambió. El Departamento de Justicia se basó en una antigua ley, la Ley de Espionaje de 1917 (diseñada para enjuiciar a posibles espías durante la Primera Guerra Mundial ), que nunca se ha utilizado para enjuiciar a un editor o locutor.

Esta acusación sienta un precedente peligroso y amenaza con socavar la primera enmienda de Estados Unidos y la libertad de prensa.

Obtener y divulgar información sensible cuando sea necesario en el interés público es una parte central del trabajo diario de los periodistas. Si se criminaliza ese trabajo, nuestro discurso público y nuestras democracias se debilitan significativamente.

Doce años después de la publicación de “Cable gate”, es hora de que el gobierno de EE. UU. ponga fin al enjuiciamiento de Julian Assange por publicar secretos.

Publicar no es un delito.

Los redactores y editores de:

The New York Times

The Guardian

Le Monde

Der Spiegel

El Pa ís

Fuente: The Guardian