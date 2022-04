Memorial de 1849: la primera demanda de autogobierno mapuche williche

Un 26 de abril de 1849 el ülmen o ‘cacique’ Juan Felipe Guentequeo envió una carta al entonces Intendente de la provincia de Valdivia, Juan Francisco Adriasola, denunciando compraventas fraudulentas, el actuar interesado de los jueces locales y las arbitrariedades cometidas por civiles con total impunidad. Dicha carta es, al parecer, el primer memorial de las autoridades ancestrales mapuche williche hacia el Estado de Chile, documento que además plantea el reconocimiento del derecho al autogobierno.

Compartimos a continuación, el importante trabajo de investigación del comunicador y educador de la Fvta Willi Mapu, Salvador Rumián.

Una de las fuentes con las que podemos reconstruir nuestra historia y nuestras historias en la Fütawillimapu son los memoriales de los Apo Ülmen. Al analizar dichos documentos podemos descubrir el pensamiento y postura de nuestras antiguas autoridades ancestrales, representantes de las orgánicas propias de nuestro colectivo, respecto a su relación con el Estado de Chile, a la situación de despojo territorial, al ejercicio de derechos colectivos, entre otras materias.

El primer memorial del que tenemos conocimiento corresponde a una carta enviada el año 1849 al Intendente de Valdivia por parte de Juan Felipe Guentequeo (Huentequeo), identificado con la categoría genérica de ‘cacique’. Es posible que Guentequeo (Wente Kewpü) haya sido un ülmen, es decir, una autoridad intermedia entre lonko y Apo Ülmen.

La carta de Juan Felipe Guentequeo está llena de interesantes antecedentes y su contenido fue de conocimiento del Ministerio del Interior de la época. No siendo el interés de esta publicación realizar un análisis detallado del contenido de esta kuyfi chillka, nos bastará con señalar que es la primera demanda de autogobierno hacia el Estado de Chile por parte de una autoridad mapunche williche junto con ser una reafirmación de ciertos puntos acordados en el Tratado de Paz de Las Canoas de 1793.

A continuación replicamos la transcripción del memorial de Juan Felipe Guentequeo publicada por Jorge Pavez Ojeda en su excelente trabajo denominado Cartas Mapuche Siglo XIX (2008, pp. 257-260):

Carta al Intendente de la Provincia de Valdivia, Juan Francisco Adriasola

sin lugar, abril 26 de 1849

Memoria de la solicitud que hase el Casique Juan Felipe Guentequeo, al Sr. Intendente de la Republica.

Deseoso por mucho tiempo de tener el jubilo de ver á VE é hecho los mayores posibles hasta conseguir presentarme á su presencia, para hacerle ver primeramente los grandes deseos que tenía de berle, pues me he acordado tanto de SE; como todo hombre puede acordarse de su dios, haora lo que con ansia deseo es que se encuentre son la menor novedad, en compañía de toda su familia.

Hallándome en la necesidad de acudir á V.E como piadoso padre de desvalidos é tenido que marcharme á esta capital, por medio de algunos trabajos, para hacerle ver que en mi Provincia tengo que pasar por varios inconvenientes por que los jueces muchas veces no hacen justicia aun cuando algunos tengan la razón, y a mi no se me respeta en nada, de lo que resulta que muchas veces los indios cada uno hace lo que le parece para poner de algún modo tacha a estos abusos, quiero que VE me de una recomendación, ó algún poder por el que pueda yo obrar en justicia cuando haya necesidad y al mismo tiempo que se me respete y se me trate con alguna consideración. También hago ver á VE que en años anteriores cuando presidía en la republica el Sr General Don Juaquín Prieto obtuve la gracia de una asignación de sueldo y bastón, pero hasta la época ninguna cosa he recibido, y quiero que VE se mueva a piedad y me asigne esta gracia que ya anterior se me había concedido, pues ignoro se tenga el goce de sueldo y que este se retenga por algún medio; en fin VE determinará lo que juzgue conveniente, si es que merezca el favor que solicito.

También digo a VE a nombre de los demás caciques de mi departamento que deseamos tener jueces que manden solo por la ley lo mismo que aquí, porque los jueces que actualmente nos gobiernan adoptan el partido de hermandad y compadrasco, y jamás se hace justicia según las leyes lo permiten, y nosotros cuando ponemos algunas quejas no se nos hace caso y por ultimo todo queda impune, y yo amando siempre a mi patria y libertad sufro con paciencia todos los trabajos, pues mis padres así me aconsejaron que siempre defendiese por mi patria y le fuese fiel y que estuviese constituido bajo las leyes; amas hago ver a VE que mís padres gobernaban su tribu como tales gobernadores, ellos hacian toda justicia, y ami aun cuando esto se me conseda, quiero como ya é dicho que tengamos jueces que gobiernes con severidad y obren en todo según la ley, tambien á nosotros se los impide que trabajemos chicha de nuestras sementeras, y cuando los encuentran tomando en nuestras casas los llevan amarrados a la carcel y se los castiga cruelmente, pero los españoles trabajan para benderlos á nosotros mismo y con esto compran nuestros terrenos, nuestros hijos, y todo cuanto tenemos y los ban quitando hasta la subsistencia; y porque los españoles tiene todas estas ventajas y nosotros como dueños no las tenemos? Porque se nos trata con tanta opresión pribandolos de todo derecho: se nos ha dicho que los cristianemos para que tenga mas valor nuestra provincia y estemos subyugados á las leyes del catecismo, todo lo hacemos con exactitud, y cumplimos todos los deberes como cristianos; y por que no tenemos nosotros las mismas ventajas; por que no se los concede que gobernemos nosotros a nuestros mosetones o basallos y que estos no se metan en asuntos con los españoles y que nosotros como caciques gobernadores, todo esto se nos priba; mis padres ó abuelos se gobernaban del modo espreso, y estos hacian sus juntas en las arboleras y tenian fiestas pero ahora nada se nos permite y nos vemos pribados del todo enteramente, yo jusgo conveniente que se nos permita gobernar nuestros basallos para poderles hablar y darles balor pues si se le ofreciera á US que nosotros le sirbieramos si por casualidad ubiese guerra tiene en nosotros muchos basallos bajo nuestras obediencia tendriamos con que servirlo a tiempo, yo quiero que se me conseda el gobernar como gobernaban mis abuelos si VE me lo permite, y si no lo jusga conbeniente de este modo, quiero tener dominio en mis basallos y que estos me respeten, y tambien gobernar todos los caciques de mi departamento, y estar yo al cabo de todo y dar parte de cuanto ocurra, pues a mis abuelos se les concedió el gobernar de este modo y desde entonces ha estado todo en paz como está en la actualidad.

Tambien digo a VE que hemos convenido entre todos los caciques que algunos españoles que biben del otro lado del Rio Bueno cambien su terreno a este lado para poder poblarnos nosotros del otro lado para estar separados pues asi viviremos con mas sosiego?, y tendremos alli un padre para que nos dirija, y el que el Casique Guenchabala que me ha estado vendiendo mis terrenos que tengo al otro lado del rio Bueno se retire a los suyos y que se me […] los terrenos que este haya bendido sin mi consentimiento pues este casique es ermano del casique Manuel Quespuil quien habiendo sido de los primeros que aprendieron el idioma español este empesó a bender terrenos que pertenecian a mi á los españoles por los que me bide obligado a preguntale el objeto de estar bendiendo y no dejar donde viviesen mis hijos, y me contesto que queria lebantarse contra los españoles y quitarles los terrenos que les estaba vendiendo cuyo parte puse al gobierno y se tomaron las medidas necesarias, lo que yo quiero es que VE me conseda un defensor para que este defienda mis derechos y al mismo tiempo se rebisen las escrituras de los que hayan comprado terrenos de los que a mi pertenecen y que las compras que sean nulas vuelvan los terrenos a mi poder y que todo quede en el mejor arreglo amas espero que VE se sirva ordenar que los comisarios que tenemos los traten con alguna consideración para barios […] se necesita sacar de ellos algun informe y este no se consigue hasta que se les da animal ni tampoco hacen nada en nuestro favor pues ellos son quienes debian hablar por nosotros u no lo hacen…

